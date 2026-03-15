¿Y Eduardo Espinel? Asistente del Albo se queja del arbitraje y sorprende: "Es normal cuando juegas contra Olimpia"

La conferencia de prensa posterior al triunfo de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-derrota-genesis-pn-eduardo-espinel-cobra-venganza-goleada-sufrio-la-paz-apertura-2025-JI29744269" target="_blank">Olimpia por 2-0 ante Génesis PN</a></b> volvió a tener una particularidad: la ausencia del técnico <b>Eduardo Espinel</b>. En su lugar compareció nuevamente su asistente, <b>Osvaldo Carro</b>, quien atendió a los medios en el estadio <b>Roberto Suazo Córdova </b>de La Paz para explicar las claves del partido y el momento que vive el equipo merengue.La situación no es nueva, ya que el propio Carro había explicado tras el último compromiso ante <b>Platense </b>el por qué el entrenador uruguayo no suele presentarse cuando el equipo gana. “Él cuando ganamos se lo va a tomar tranquilo y dará la cara cuando perdamos, ojalá no venga nunca porque siempre queremos triunfar”.Durante la comparecencia, el asistente técnico profundizó en algunos aspectos tácticos del encuentro, entre ellos la decisión de ubicar a <b>Michaell Chirinos </b>por el centro del campo y no por las bandas. Según explicó, la intención era darle mayor participación en la construcción ofensiva. “La idea era que Chiri pudiera agarrar más balones en esa zona y habilitar a los puntas que habíamos puesto”, detalló.