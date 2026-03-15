¿Y Eduardo Espinel? Asistente del Albo se queja del arbitraje y sorprende: "Es normal cuando juegas contra Olimpia"

La conferencia de prensa posterior al triunfo de Olimpia por 2-0 ante Génesis PN volvió a tener una particularidad: la ausencia del técnico Eduardo Espinel. En su lugar compareció nuevamente su asistente, Osvaldo Carro, quien atendió a los medios en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para explicar las claves del partido y el momento que vive el equipo merengue. La situación no es nueva, ya que el propio Carro había explicado tras el último compromiso ante Platense el por qué el entrenador uruguayo no suele presentarse cuando el equipo gana. “Él cuando ganamos se lo va a tomar tranquilo y dará la cara cuando perdamos, ojalá no venga nunca porque siempre queremos triunfar”. Durante la comparecencia, el asistente técnico profundizó en algunos aspectos tácticos del encuentro, entre ellos la decisión de ubicar a Michaell Chirinos por el centro del campo y no por las bandas. Según explicó, la intención era darle mayor participación en la construcción ofensiva. “La idea era que Chiri pudiera agarrar más balones en esa zona y habilitar a los puntas que habíamos puesto”, detalló.

Además, señaló que el contexto del terreno de juego influyó en la planificación: “Hay que analizar el partido según la cancha también porque se hace muy friccionado, hay balones muy por arriba y no se puede conducir”, por lo que decidieron poblar más la mitad de la cancha para aprovechar la visión y lectura de juego del atacante. El asistente de Eduardo Espinel añadió que el objetivo es cuidar a los futbolistas en medio de la seguidilla de partidos y de las convocatorias a la selección: “Sabemos que va a venir una seguidilla importante de partidos... esperamos llegar de la mejor manera a las instancias finales”, declaró en conferencia de prensa.

--- CONFERENCIA DE PRENSA DE OSVALDO CARRO, AT DE OLIMPIA --

¿La tarea del equipo con Chirinos por el centro y no por fuera, luego en el desarrollo del juego qué tanto influyó en la primera y en la segunda mitad?



La idea era que Chiri pudiera agarrar más balones en esa zona y habilitar a los puntas que habíamos puesto. También poblar un poco más la mitad de la cancha porque, a ver, cuando veníamos acá y teníamos que analizar este partido, hay que saber el contexto y el contexto de la cancha. Hay que analizar el partido según la cancha también porque se hace muy friccionado, hay balones muy por arriba y no se puede conducir. Entonces la idea era poblar también la mitad de la cancha y, cuando recibiera la pelota Chirinos, como tiene muy buena visión y buena lectura de juego, pudiera habilitar a nuestros delanteros. Antes de iniciar el torneo, el profesor Espinel mostraba su inconformidad con tantos partidos seguidos. ¿Cómo está Olimpia en este tramo del torneo que inicia la segunda vuelta y también jugando muy seguido?



Se ha hablado de eso, ya sabemos que es así y por eso también están las rotaciones de plantel. Hoy jugaron muchos jugadores que no venían jugando. La idea es esa, darle descanso a algunos jugadores y saber también a la cancha que veníamos. Hay jugadores que sufren mucho este tipo de cancha por el tema de tendinitis, porque es muy dura. Entonces, darle un recambio y también confianza a los jugadores que por ahí no vienen jugando mucho. Sabemos que va a venir una seguidilla importante de partidos. Solo en la fecha FIFA habrá pausa, después vamos a jugar siempre fin de semana y entre semana. Hay que afrontarlo de la mejor manera, tener los cuidados posibles y jugarlo así, porque es parte del calendario. Esperemos llegar de la mejor manera a las instancias finales. ¿Qué lo deja satisfecho, pese al resultado, dejando de lado el desempeño del equipo? Y también sobre el tema de la selección, sabiendo que Olimpia es el club al que más jugadores le convocan, ¿qué tan preparados están para eso?



Bueno, conforme principalmente por la entrega que tuvieron los muchachos. Por momentos intentaron hacer buen fútbol, pero como decía antes, el partido se hace muy friccionado. Los jueces cortan mucho el juego. Después yo analizo siempre el videoanálisis y hay jugadas que fueron sancionadas como falta que realmente no lo eran. No sé si ustedes las vieron. Entonces se corta mucho y el partido se vuelve muy friccionado. Pero conforme por la entrega de los jugadores y por la solidez defensiva. Sabíamos que ellos iban a levantar muchos centros y trabajamos bien en ese sentido. En cuanto a la selección, sabemos que Olimpia aporta muchos jugadores. Ya tenemos la experiencia del año pasado y vamos a afrontarlo de la mejor manera. Tendremos informes de cómo llegan los jugadores y cuando regresen también veremos cómo vienen. A partir de ahí analizaremos las cargas, hablaremos con ellos para saber cómo se sienten y veremos qué jugadores podemos utilizar y a quién darle descanso. Es un tema de estrategia y análisis.

Próximo juego contra Olancho, que ayer le quitó el invicto a Real España. Sin revelar su estudio al rival, ¿qué nos puede decir en la previa del partido?



Sabemos que es un equipo muy bueno, que siempre en los campeonatos ha estado ahí. Tiene un muy buen entrenador que intenta jugar. Viene con el ánimo muy arriba después de haber conseguido ese triunfo sobre Real España. Nosotros haremos nuestro análisis sobre ellos, pero confiamos mucho en nuestro juego y en nuestros jugadores. Venimos de dos triunfos que nos dan tranquilidad para trabajar durante la semana y afrontaremos el partido de la mejor manera, como siempre lo venimos haciendo y con la responsabilidad que implica estar en Olimpia, donde siempre hay que ganar.