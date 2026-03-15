Olimpia tumbó a Génesis y Espinel se venga por la goleada sufrida en La Paz en el Apertura 2025

El equipo dirigido por Eduardo Espinel supo aprovechar los errores del rival y cobró venganza en el mismo escenario donde había sufrido la histórica goleada de 6-2 en el Apertura 2025 , pero en esta ocasión, hizo lo que tenía que hacer ante los dirigidos por Fernando Mira .

Olimpia hizo lo justo para llevarse los tres puntos en su visita a La Paz y terminó derrotando 2-0 a Génesis en el estadio Roberto Suazo Córdova, en duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet .

El encuentro arrancó con un Génesis atrevido, que intentó sorprender desde temprano. El brasileño Gabriel Araújo estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre desde el costado derecho que terminó estrellándose en el travesaño de la portería defendida por Édrick Menjívar, provocando el primer gran susto para los Albos.

Sin embargo, Olimpia demostró por qué a estos equipos no se les puede perdonar cuando cometen errores. Al minuto 9, la defensa del conjunto “canino” se equivocó en la salida, Elison Rivas robó el balón y envió un centro preciso al área para que apareciera el juvenil David Flores, quien empujó la pelota al fondo de la red y puso el 1-0 para los merengues.

Tras el gol, el partido se equilibró. Génesis intentó reaccionar y buscó el empate principalmente con jugadas a balón parado, mientras que Olimpia apostó por manejar el resultado y aprovechar los espacios que estaba dejando el equipo de La Paz.

Cabe mencionar que el nuevo director técnico de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, junto a Francis Hernández (director deportivo) e Igor Tasevski (asistente de la Bicolor), estuvieron presentes en el estadio observando a los futbolistas hondureños previo a la primera convocatoria del DT español.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Fernando Mira trató de adelantar líneas y buscar el empate, pero se encontró con un Olimpia ordenado en defensa y efectivo en los momentos clave. Con el paso de los minutos, los capitalinos supieron administrar la ventaja y esperar su oportunidad para sentenciar el encuentro.