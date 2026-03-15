Olimpia tumbó a Génesis y Espinel se venga por la goleada sufrida en La Paz en el Apertura 2025

Con este resultado, <b>Olimpia </b>escala hasta la tercera posición de la tabla con 18 puntos, quedando a cuatro unidades de <b>Real España</b>, que es segundo, y de <b>Motagua</b>, líder del actual campeonato hondureño por diferencia de goles.La otra cara de la moneda es <b>Génesis</b>, que se queda con 10 puntos en 11 partidos y ocupa la octava posición, apenas por encima de <b>Juticalpa FC</b>, <b>Platense FC </b>y <b>CD Choloma</b>, complicando su panorama en el <b>Clausura 2026 </b>de la <b>Liga Hondubet</b>.