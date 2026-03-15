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Victoria vs Platense EN VIVO: Duelo con sabor a liguilla y al no descenso en el cierre de la fecha 12 del torneo Clausura

EN DIRECTO | Victoria y Platense se miden a las 7:30 de la noche en el Estadio Ceibeño, por la jornada 12 del torneo Clausura.

INICIA: 7:30 PM
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Platense
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  • Victoria vs Platense EN VIVO: Duelo con sabor a liguilla y al no descenso en el cierre de la fecha 12 del torneo Clausura

    Victoria y Platense se miden en el cierre de la jornada 12 del torneo Clausura.

     Mario O. Figueroa
2026-03-15

Victoria y Platense cierran la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. A partir de las 7:30 de la noche, el Estadio Ceibeño albergará este compromiso de interesantes condimentos.

Platense quiere salir de los últimos lugares y un triunfo lo metería de lleno por puestos de clasificación. Victoria, por su parte, es penúltimo en la lucha por el no descenso, pero un gane prácticamente lo salvaría de descender. El juego va por la señal de Deportes TVC, pero también lo podés seguir en www.diez.hn

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Redacción web
Christian Vindel

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