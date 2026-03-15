Victoria vs Platense EN VIVO: Duelo con sabor a liguilla y al no descenso en el cierre de la fecha 12 del torneo Clausura

Victoria y Platense cierran la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. A partir de las 7:30 de la noche, el Estadio Ceibeño albergará este compromiso de interesantes condimentos.

Platense quiere salir de los últimos lugares y un triunfo lo metería de lleno por puestos de clasificación. Victoria, por su parte, es penúltimo en la lucha por el no descenso, pero un gane prácticamente lo salvaría de descender. El juego va por la señal de Deportes TVC, pero también lo podés seguir en www.diez.hn