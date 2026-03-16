Técnico de Perú sorprende con su análisis de Honduras a pocos días del amistoso: "Es un poco diferente..."

"Es un jugador que pesa, encuentra soluciones para jugadas importantes y construcción del equipo", agregó.Sobre <b>Noriega</b>, un futbolista peruano que llevó al Gremio brasileño cuando era técnico de ese equipo hasta el año pasado, expresó que ha crecido atléticamente porque la exigencia del fútbol brasileño "va a hacer que siga evolucionando". Aseguró que "Noriega va a crecer todavía más".<b>Menezes </b>explicó que Noriega ha jugado como central en Gremio, por la lesión de otros dos jugadores, pero que en la selección peruana será centrocampista de contención, su posición natural.Señaló que era prematuro decir si será el próximo capitán de la bicolor porque han trabajado juntos un periodo muy corto: "Queremos un equipo muy competitivo, que los jugadores tengan buena calidad técnica, y hay varios jugadores que la tienen", manifestó a los periodistas.Añadió que hay que pensar en la cuestión física porque deben tener la intensidad para jugar 90 minutos, pero lo que valora más es la disciplina táctica.Al comentar sobre otros jugadores de mayor trayectoria en la selección, como el arquero <b>Pedro Gallese</b>, el mediocampista <b>Yoshimar Yotún </b>o el defensa <b>Miguel Araujo </b>y el extremo <b>André Carrillo</b>, el técnico afirmó que es importante tener referencias para los jóvenes que están llegando.