Daniel Otero no se queda callado y reacciona a la convocatoria de Honduras tras la ausencia de futbolistas de Marathón

No es la primera vez que <b>Daniel Otero </b>cuestiona decisiones relacionadas con la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/sorpresas-y-ausencias-conoce-los-rostros-nuevos-en-la-nueva-seleccion-de-honduras-y-la-razon-de-los-que-fueron-borrados-NJ29757093#image-1" target="_blank">Selección de Honduras</a> </b>o con la Federación de Fútbol. En distintas ocasiones, el presidente del <b>Monstruo Verde </b>ha sido crítico con la gestión de las actuales autoridades del fútbol cinco estrellas.Incluso, anteriormente dejó declaraciones fuertes al referirse al rendimiento de la selección en los últimos años. “Si eres jugador calidad Marathón, eres jugador calidad Selección de Honduras. En una semana empezarán a ver cómo vamos a ir marcando esa ruta, porque a nivel de federación, 12 años de fracasos es mucho”, expresó en su momento.