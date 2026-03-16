Daniel Otero no se queda callado y reacciona a la convocatoria de Honduras tras la ausencia de futbolistas de Marathón

La convocatoria de la Selección de Honduras para el amistoso ante Perú, programado para el próximo 31 de marzo durante la fecha FIFA, dejó varias reacciones en el entorno del fútbol nacional. Una de las más llamativas fue la del presidente de Marathón, Daniel Otero. El directivo del conjunto verdolaga reaccionó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde compartió la publicación de la convocatoria realizada por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y la acompañó únicamente con varios emojis de payaso, un gesto que fue interpretado como una crítica directa a la decisión del nuevo cuerpo técnico de la Bicolor.

Diario DIEZ intentó comunicarse con el presidente del Marathón, pero Rolin Peña expresó que se fueran a la cuenta oficial de Daniel Otero que era el sentir de toda la institución verdolaga luego de conocer que no les convocaron ningún futbolista a la Selección Nacional. La lista fue presentada por el nuevo seleccionador de la 'H', José Francisco Molina, quien prepara su primer compromiso al frente del combinado nacional con el amistoso frente a la selección de Perú. Sin embargo, la ausencia de jugadores del Marathón llamó la atención, especialmente por el momento de algunos futbolistas del club.

No es la primera vez que Daniel Otero cuestiona decisiones relacionadas con la Selección de Honduras o con la Federación de Fútbol. En distintas ocasiones, el presidente del Monstruo Verde ha sido crítico con la gestión de las actuales autoridades del fútbol cinco estrellas. Incluso, anteriormente dejó declaraciones fuertes al referirse al rendimiento de la selección en los últimos años. “Si eres jugador calidad Marathón, eres jugador calidad Selección de Honduras. En una semana empezarán a ver cómo vamos a ir marcando esa ruta, porque a nivel de federación, 12 años de fracasos es mucho”, expresó en su momento.