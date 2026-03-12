¿Honduras al Mundial por Irán? La Federación de Fútbol se refiere al tema y lo dejan claro: "FIFA decidirá discretamente"

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), abordó el tema candente de la posible ausencia de Irán en el Mundial 2026, un rumor viral en redes sociales impulsado por tensiones geopolíticas que cuestionan la participación del clasificado asiático. “El reglamento de la FIFA es muy claro, es una potestad discrecional de la FIFA”, explicó Mejía, detallando que existe un protocolo para estos casos, pero la decisión final la toma el Consejo de la FIFA de forma muy discreta.​ En el orden de precedencia, “muy probablemente el primero es Irak la que sea sustituya a Irán y después los equipos que están clasificados en esa zona”, precisó el directivo, refiriéndose a Siria como principal candidata.

Mejía mencionó a Irak como otro fuerte aspirante: “Hay equipos en selecciones que están, como la de Irak, por ejemplo, mejor posicionada para tomar una posición de esas”. Sobre Honduras, fue cauto: “A mí me gustaría decirle que tenemos una posibilidad, pero realmente no podría decirle porque lo veo muy remoto”. El contexto surge porque el presidente de la Federación Iraní ha calificado de “improbable” su presencia tras ataques de Estados Unidos e Israel, abriendo especulaciones sobre el cupo asiático en el torneo de Norteamérica. Ante la pregunta de si hay política de por medio, Mejía fue tajante: “No, no, no. Si fuera así, pues sería interesante porque, como usted sabe, tanto el presidente Salomón como yo tenemos cargos en FIFA. Tenemos muy buenas relaciones, sobre todo con el presidente Infantino, pero esas cosas no valen a este nivel”.​