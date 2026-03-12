¿Honduras al Mundial por Irán? La Federación de Fútbol se refiere al tema y lo dejan claro: "FIFA decidirá discretamente"

Mejía mencionó a <b>Irak </b>como otro fuerte aspirante: “Hay equipos en selecciones que están, como la de Irak, por ejemplo, mejor posicionada para tomar una posición de esas”.Sobre <b>Honduras</b>, fue cauto: “A mí me gustaría decirle que tenemos una posibilidad, pero realmente no podría decirle porque lo veo muy remoto”.El contexto surge porque el presidente de la Federación Iraní ha calificado de “improbable” su presencia tras ataques de Estados Unidos e Israel, abriendo especulaciones sobre el cupo asiático en el torneo de Norteamérica.Ante la pregunta de si hay política de por medio, Mejía fue tajante: “No, no, no. Si fuera así, pues sería interesante porque, como usted sabe, tanto el presidente Salomón como yo tenemos cargos en FIFA. Tenemos muy buenas relaciones, sobre todo con el presidente Infantino, pero esas cosas no valen a este nivel”.