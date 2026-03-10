La Selección

¡Histórico! Honduras fue elegida como sede del Mundial de Fútbol 7 2026: Participantes, fechas y sede oficial

Este martes 10 de marzo se desarrolló la conferencia oficial donde se realizó el anuncio oficial.

  • ¡Histórico! Honduras fue elegida como sede del Mundial de Fútbol 7 2026: Participantes, fechas y sede oficial

    Hoy se realizó la conferencia oficial donde Honduras fue designada como sede del Mundial de Fútbol 7. Fotos cortesía IFA 7.
2026-03-10

La Asociación Internacional de Fútbol 7 (IFA 7) confirmó oficialmente que Honduras será sede del Mundial de Fútbol 7 2026, torneo internacional que se disputará del 27 al 31 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

El anuncio se realizó este martes 10 de marzo durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes la presidenta de IFA7 Honduras, Sully Martínez; el director de campaña internacional de IFA7, Manuel Ocaña; el subcomisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), Vinicio Valdés; y el entrenador de la selección nacional de esta modalidad, Arnold Cruz.

EN VIVO Choloma vs Marathón: Se abre la jornada 11, descenso y resurgir en juego, sede, horario y dónde verlo por TV

Durante el evento se destacó que la designación de Honduras como anfitrión representa un paso importante para el crecimiento del Fútbol 7 en el país, así como una oportunidad para proyectar la disciplina a nivel internacional.

El director de campaña internacional de IFA7, Manuel Ocaña, explicó que el campeonato reunirá a selecciones de diferentes continentes y será una vitrina para mostrar el desarrollo de este formato del fútbol, que en los últimos años ha ganado popularidad en distintas regiones del mundo.

Por su parte, la presidenta de IFA7 Honduras, Sully Martínez, resaltó el trabajo que se ha venido realizando para que el país pueda albergar un evento de esta magnitud, subrayando que la organización trabaja en todos los detalles logísticos para garantizar un torneo exitoso.

¡Por maleducado! Yustin Arboleda y el duro castigo impuesto por la Comisión de Disciplina por criticar a los árbitros

Asimismo, el subcomisionado de CONDEPOR, Vinicio Valdés, reiteró el respaldo de la institución al evento deportivo, señalando que este tipo de competiciones internacionales ayudan a fortalecer el deporte nacional y a posicionar a Honduras como sede de torneos de alto nivel.

En el plano deportivo, el entrenador de la selección hondureña de Fútbol 7, Arnold Cruz, manifestó su entusiasmo por disputar el torneo en casa y aseguró que el combinado catracho buscará prepararse de la mejor manera para competir ante selecciones de gran nivel.

Hasta el momento, las selecciones que han confirmado su participación en el Mundial son: Honduras, México, Canadá, Camerún, Ucrania, España, Brasil y Emiratos Árabes Unidos, aunque la organización espera anunciar en las próximas semanas a más países que se sumarán a la competencia.

El Mundial de Fútbol 7 promete reunir a aficionados, delegaciones internacionales y figuras del deporte durante cinco días de intensa actividad en Tegucigalpa, convirtiendo al país en el centro de atención de esta modalidad futbolística.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Mundial
|
Fútbol 7
|
Honduras
|