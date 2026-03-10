¡Histórico! Honduras fue elegida como sede del Mundial de Fútbol 7 2026: Participantes, fechas y sede oficial

La Asociación Internacional de Fútbol 7 (IFA 7) confirmó oficialmente que Honduras será sede del Mundial de Fútbol 7 2026, torneo internacional que se disputará del 27 al 31 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. El anuncio se realizó este martes 10 de marzo durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes la presidenta de IFA7 Honduras, Sully Martínez; el director de campaña internacional de IFA7, Manuel Ocaña; el subcomisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), Vinicio Valdés; y el entrenador de la selección nacional de esta modalidad, Arnold Cruz.

Durante el evento se destacó que la designación de Honduras como anfitrión representa un paso importante para el crecimiento del Fútbol 7 en el país, así como una oportunidad para proyectar la disciplina a nivel internacional. El director de campaña internacional de IFA7, Manuel Ocaña, explicó que el campeonato reunirá a selecciones de diferentes continentes y será una vitrina para mostrar el desarrollo de este formato del fútbol, que en los últimos años ha ganado popularidad en distintas regiones del mundo. Por su parte, la presidenta de IFA7 Honduras, Sully Martínez, resaltó el trabajo que se ha venido realizando para que el país pueda albergar un evento de esta magnitud, subrayando que la organización trabaja en todos los detalles logísticos para garantizar un torneo exitoso.