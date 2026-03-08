Francis Hernández defiende el proyecto de José Molina, prelista de Honduras y viaje a España para el amistoso: "Venimos a diseñar un camino correcto"

Francis Hernández defendió además que el objetivo de clasificar al Copa Mundial de la FIFA 2030 es compatible con un trabajo de largo plazo, basado en un modelo de juego definido, un sistema de scouting y una metodología común para todas las categorías, al tiempo que pidió a la afición “dejar atrás lo ocurrido en el pasado” y apostar por una nueva etapa en el fútbol hondureño.

LA ENTREVISTA CON FRANCIS HERNÁNDEZ



Francis, ¿Qué le hizo pensar que José Molina era el indicado para dirigir a Honduras?

Principalmente por la versatilidad que tiene, porque lo conozco muy bien, hemos trabajado juntos, he tenido la suerte de poder trabajar con él y nos hemos complementado muy bien ambos. Yo creo que tenemos ambos muchas cosas que aportarnos y nos hace mejores. Por tres cuestiones fundamentales. Entendí que cuando le expliqué el proyecto él comprendía cuál era el objetivo que nos podíamos marcar.



Tuve claro, porque compartí cuatro años a nivel profesional con él, que conocía a la perfección el contexto federativo, que para mí es muy importante, y el contexto de selecciones, porque él y yo lideramos un departamento de selecciones nacionales en España, en el que he trabajado codo con codo con todos los seleccionadores y marcábamos un poco la directriz de funcionamiento y de manejo del departamento, con lo cual eso nos hace tener una información privilegiada de cómo funciona un departamento de selecciones.



Y en tercer lugar, porque entendí que era su momento, porque esa ilusión que él me trasladó, a mí me hizo creer que era el momento de José Molina. Yo siempre digo que pueden haber magníficos profesionales, de hecho, él lo sabe, mantuvimos conversaciones con magníficos profesionales, y yo no se lo oculté nunca, porque debíamos de hacer nuestro trabajo, tanto la comisión de selecciones nacionales, el presidente y yo. Posiblemente el profesional, aparte de ser un magnífico profesional, necesita tener otras cuestiones que son tan importantes ahora mismo. Hay magníficos profesionales que a lo mejor ciertas cuestiones personales o profesionales le llevan a que no sea ese su momento, y en el caso de José Molina tuvimos claro que era su momento, y por suerte, pues aquí está, y ojalá que consigamos muchas cosas juntos.



¿Cuál es la mayor exigencia de la Federación: la clasificación al Mundial o sentar las bases para un proceso a largo plazo?

Como bien ha dicho el profe Molina, es compatible una cosa con la otra. Lo que está claro es que no venimos a ser cortoplacistas, venimos a diseñar un camino correcto, una buena estructura organizativa en el departamento de selecciones, la creación de un modelo de juego, de un perfil de jugador por posición, de una metodología de trabajo única para todas las selecciones, por supuesto un almacenamiento masivo de información que nos nutra a los técnicos y a los jugadores de herramientas, la creación de un departamento de scouting nacional e internacional que nos aporte información individual de los jugadores a la hora de poder elegirlos y tratar de incidir en su formación integral. Es un trabajo que, si somos capaces de hacerlo de manera ordenada y estructurada, nos acercará a conseguir el objetivo final o parte del trayecto que no pasa por otra cosa que no sea la clasificación para el Mundial 2030.



¿Con qué jugadores ha hablado del proceso y de ese amistoso ante Perú?, ¿Qué le han dicho?

No voy a nombrar jugadores con los que he hablado. Me parecería una falta de respeto. Lo que tengamos que hablar nosotros con cualquier profesional quedará entre nosotros. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo hasta el momento, que es obtener una información global de los futbolistas. Lo más nutrida posible para que el seleccionador pueda tomar... Hemos tenido que hablar con jugadores. Con cada uno he hablado de unas cuestiones que eran importantes en este proceso. Lo importante era recopilar información que pudiéramos aportar al seleccionador y a su cuerpo técnico para la toma de decisiones que viene ahora. Pasa por una prelista que se da este próximo lunes y una lista que se da el día 20, con lo cual era lo necesario que debíamos hacer en este momento para preparar lo mejor posible esa lista.



¿Hay un número tentativo de jugadores legionarios que se convocarán para este primer juego?

Aquí no hay ningún condicionante de que un jugador juegue en un club o en otro, lleve una camiseta u otra. Aquí lo que se va a valorar, como ha dicho el seleccionador, en primer lugar es el compromiso, y eso es una decisión del seleccionador, pero también federativa. Los jugadores aquí tienen que venir con compromiso para defender su camiseta, su escudo y su bandera, y a partir de ahí es él que tiene que tomar las decisiones deportivas con respecto a eso. Y no es condicionante ninguno el que un jugador juegue en un país, juegue en otro, al igual que no es condicionante el que un jugador tenga una edad u otra. Aquí vendrán jugadores con compromiso que estén preparados y el entrenador, entienda que son los mejores para representar en cada momento la Selección.



Francis, ¿Cómo está el tema de la planificación en España para el amistoso ante Perú?

Tratamos de diseñar una concentración acorde a los objetivos que teníamos marcados, en comunicación con el seleccionador, porque llevamos tiempo trabajando en este sentido, aunque no habíamos tenido la oportunidad de anunciar su nombre. El objetivo era jugar un solo partido en el último día de fecha FIFA, con el objetivo de aportarle herramientas y posibilidades al seleccionador a la hora de transmitir mecanismos, comportamientos que fueran alineados con la idea de juego que puede tener, y por supuesto que los jugadores pudieran tener esa facilidad para adquirirlos.

Si nosotros marcábamos un partido jueves o viernes en fecha FIFA, estábamos limitando la posibilidad de entrenar y trabajar en este sentido. Vamos a viajar el día 23 desde aquí, desde Honduras, y nos concentraremos a partir del día 24 en Madrid, más concretamente en Los Ángeles, en San Rafael, una instalación cercana a Madrid, en la provincia de Segovia, que además el profe Molina la conoce bien porque con el Atlético de Madrid tuvo la suerte de entrenar y trabajar en esa instalación y también en las categorías inferiores de la selección española. Vamos a hacer una concentración de siete días para poder llegar lo mejor preparados al día 31 de marzo, que es el partido contra Perú.



¿Un mensaje final para la afición?

Un mensaje de ilusión de que olvidemos lo que ha ocurrido en el pasado, el pasado yo siento que te bloquea. Es decir, el pasado tiene que ser sencillamente para analizar todas las cuestiones que nos puedan ayudar a mejorar en el presente y en el futuro. Vivamos esto con optimismo, es una nueva etapa, una nueva ilusión, un nuevo camino y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, con el mayor cariño y respetando la cultura, respetando al futbolista hondureño y al país. Venimos desde muy lejos, con un reto personal y profesional bonito y tenemos muchos motivos por los que ilusionarnos.