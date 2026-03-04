Los futbolistas hondureños llamados a liderar el proceso rumbo al Mundial 2030, junto al técnico Francisco Molina

- <b>Denil Maldonado: </b>es un caudillo dentro del equipo Nacional, líder en defensa desde el retiro de Maynor Figueroa en la Bicolor y puede presumir de mundiales Sub-20, Liga de Naciones, Copa Oro, eliminatorias y varios amistosos internacionales desde el 2015 (60 apariciones en selecciones)<br /><br />Su ausencia en la recta final de la última eliminatoria por una fractura en el hueso escafoide pesó mucho, pero eso es tema del pasado pues después de siete meses pudo debutar con el Rubin Kazán de Rusia.<b>- Deybi Flores: </b>debe encontrar equipo lo más pronto posible para estar en un alto nivel competitivo considerando que es uno de nuestros capitanes. El volante contención tiene mucha experiencia internacional, pues salió de Honduras desde el 2021 y se ha mantenido afuera.<br /><br />Tiene desde 2015 vistiendo los colores patrios en selecciones Sub-20 y mayor. Suma 62 partidos.<b>- Kervin Arriaga: </b>es uno de los mediocampistas nacionales de la actualidad que más experiencia en la elite tiene, actualmente juega para el Levante de LaLiga y todo eso le ha ayudado a acumula aprendizaje que servirá mucho para el proyecto que buscará alcanzar Francis Hernández y José Francisco.<br /><br />El ‘Misilito’ a nivel de selecciones desde su debut en los Panamericanos de Perú 2019 se fue fijando como un estelar, a pesar al cambio de entrenadores. Acumula 47 partidos a esa escala.