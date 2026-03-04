Los futbolistas hondureños llamados a liderar el proceso rumbo al Mundial 2030, junto al técnico Francisco Molina

La Selección

    José Francisco Molina será el encargado de dirigir a la Selección de Honduras rumbo a la Copa del Mundo 2030.
El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, ya se asentó en territorio cinco estrellas y lo que le va sobrar durante los próximos cuatro años es trabajo, trabajo y más trabajo esto después del carrusel de fracasos que hemos tenido en las eliminatorias mundialistas.

Es cierto que el plan que se quiere ejecutar junto al director deportivo de la H, Francis Hernández, es modernizar y trabajar todas las estructuras de selecciones, desde las Sub-15 hasta la mayor, y es algo que puede ilusionar a la afición, pero el objetivo principal es regresarnos a los peldaños de medida mundialista.

Habrá un grupo de trabajo muy importante junto al estratega valenciano, pero también con el cambio generacional que se espera que haya, salen varios futbolistas que deben levantar la mano para convertirse en una mano derecha para Molina.

Futbolistas como Denil Maldonado, Deybi Flores, Kervin Arriaga y Luis Palma han vivido en carne propia los tétricos capítulos en las últimas eliminatorias frustradas y bajo esa experiencia y la ambición por dejar eso atrás deben ser esos líderes en el proyecto del técnico europeo.

- LOS CAPITANES QUE SE PERFILAN PARA LA H -

- Denil Maldonado: es un caudillo dentro del equipo Nacional, líder en defensa desde el retiro de Maynor Figueroa en la Bicolor y puede presumir de mundiales Sub-20, Liga de Naciones, Copa Oro, eliminatorias y varios amistosos internacionales desde el 2015 (60 apariciones en selecciones)

Su ausencia en la recta final de la última eliminatoria por una fractura en el hueso escafoide pesó mucho, pero eso es tema del pasado pues después de siete meses pudo debutar con el Rubin Kazán de Rusia.

- Deybi Flores: debe encontrar equipo lo más pronto posible para estar en un alto nivel competitivo considerando que es uno de nuestros capitanes. El volante contención tiene mucha experiencia internacional, pues salió de Honduras desde el 2021 y se ha mantenido afuera.

Tiene desde 2015 vistiendo los colores patrios en selecciones Sub-20 y mayor. Suma 62 partidos.

- Kervin Arriaga: es uno de los mediocampistas nacionales de la actualidad que más experiencia en la elite tiene, actualmente juega para el Levante de LaLiga y todo eso le ha ayudado a acumula aprendizaje que servirá mucho para el proyecto que buscará alcanzar Francis Hernández y José Francisco.

El ‘Misilito’ a nivel de selecciones desde su debut en los Panamericanos de Perú 2019 se fue fijando como un estelar, a pesar al cambio de entrenadores. Acumula 47 partidos a esa escala.

- Luis Palma: es el otro futbolista que se mete en ese grupo que debe alzar la voz en el camerino y en la cancha para toda la actividad que se viene. Palma es el último catracho que ha jugado las competencias más importantes del Viejo Continente y eso debe ser un punto en alza para él.

Son 54 partidos del jugador del Lech Poznán con Honduras en las selecciones desde la Sub-17 y ha celebrado 16 tantos.

