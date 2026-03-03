Jorge Salomón habla de la llegada del VAR, revela por qué eligieron a Francisco Molina y adelanta: "Es un proyecto a largo plazo"

<b>Un director técnico español ahora en el nuevo proceso de la Federación de Fútbol de Honduras; ¿Cómo se toma esta decisión?</b>El cuerpo técnico mayor que también está con toda la buen disposición, él viene sabido del trabajo que queremos, le llamó la atención, son gente que ya pasó por este proceso en otra federación y que saben lo que tienen que hacer, así que pensando en el futuro de Honduras, el bien de Honduras y por Honduras hacemos un proyecto que va a llevar tiempo, pero sabemos que va a dar resultados y llevar lo que ocupamos para nuestro país.