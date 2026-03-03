Jorge Salomón habla de la llegada del VAR, revela por qué eligieron a Francisco Molina y adelanta: "Es un proyecto a largo plazo"

Salomón detalló que la apuesta no se limita a un ciclo corto, sino que busca sentar bases que podrían extenderse más allá de cuatro años, con una metodología institucional que trascienda nombres propios. Además, se refirió al tema arbitral en la Liga Nacional, señalando que la implementación del FVS VAR y la preparación de los árbitros buscan brindar mayor transparencia y tranquilidad en medio de las críticas recientes.

El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, explicó que la elección del español José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional responde a un proyecto estructurado a largo plazo, respaldado por una línea de trabajo clara desde la dirección deportiva y con influencia de la escuela española, aunque sin cerrarse a una sola corriente futbolística.

El cuerpo técnico mayor que también está con toda la buen disposición, él viene sabido del trabajo que queremos, le llamó la atención, son gente que ya pasó por este proceso en otra federación y que saben lo que tienen que hacer, así que pensando en el futuro de Honduras, el bien de Honduras y por Honduras hacemos un proyecto que va a llevar tiempo, pero sabemos que va a dar resultados y llevar lo que ocupamos para nuestro país.

Qué le llamó la atención para aceptar este proyecto, ¿esto significa que si los resultados no se dan, el proyecto no se va a interrumpir?

Es que este es un proyecto pues, tenemos que trabajar integral, o sea, no estamos pensando en resultados de inmediato, pero estamos arrancando, estamos a más de cuatro años de los próximos mundiales, estamos arrancando con anticipación para que dé chance a que realmente puedan desarrollarse muchas cosas en ese tiempo y no estar corriendo después cerca a la eliminatoria donde no hay chance de hacer ajustes, ahorita hay chance, va a poder ver los jugadores que hay, va a poder ver lo que tenemos en la selección sub 15, sub 17, sub 20 y en todos los procesos que tenemos, hacer los trabajos necesarios y hacer los ajustes necesarios para llegar los más fortalecidos y esto es un proyecto a largo plazo, que no hay que empezar 2030 y debería continuar 2034, 2038 y algo que nos ponga a competir a nivel internacional o al máximo nivel.

Es el cuarto proceso, ahora se opta por la escuela, lo que es europea, ¿qué es lo que le ha llamado la atención?

Yo no quiero decir que nos casamos con una escuela o que una escuela es mejor que otra, porque todas las escuelas son buenas. Encontramos las personas ideales, primero encontramos un director deportivo que consideramos que reunía los requisitos para esto y por ende pues eso dio un parámetro para que siguiéramos un parámetro, luego en la secuencia del técnico encontramos un técnico que creía en un proyecto de este tipo, no todos los técnicos quieren estar en un proceso que conlleve este trabajo, no todo el mundo y él pues es una persona que tiene convicción en un proyecto a largo plazo y tiene convicción en que se tiene que traer desde abajo, que tenemos que hacer este trabajo, así que contento porque viene con toda la energía, con todo el ánimo y viene consciente de lo que quiere hacer, la realidad está tan clara sobre la mesa, no dejamos las cosas en el aire, entonces él sabe lo que tiene que hacer.

O sea que con Molina están pensando, presidente, en un proyecto más allá de cuatro años

Yo no puedo decir eso porque tampoco es posible, pero el proyecto tiene que continuar arriba de cuatro años, aunque sea con otra gente, en la metodología de trabajo tiene que ser una metodología de trabajo de la federación, no de José Molina, sino que la metodología tiene que ser del fútbol hondureño, de Honduras y subir su esquema, las personas que vengan se tienen que adaptar al esquema que tengamos nosotros para pensar en una estructura que nos lleve a resultados a largo plazo y no cosas que solo sean de corto plazo.

¿Es el proceso, presidente, para poder clasificar y volver a un mundial? Digo porque el anterior era el que fácilmente la teníamos

Así es, ojalá que se dé este proceso, se va a trabajar para eso, estamos trabajando desde muy temprano para eso y primero Dios se dé. Y hay que hacer los cambios porque también hay que ver la región y ya vimos equipos del Caribe cómo han subido, bueno, han subido porque están teniendo jugadores de afuera y todo, que si no hacemos cosas diferentes para clasificar, no vamos a clasificar de la misma manera que se hacía antes, se tiene que trabajar mucho más para poder clasificar.

Presidente, y justamente por esa línea de los jugadores, ya con el poco tiempo y espacio que hay rumbo a esa ventana amistosa que hay ante Perú hasta finales de mes, ¿cuál es la idea, qué es lo que se busca ya con un cuerpo técnico ya establecido? ¿Darle seguimiento a los jugadores de selecciones inferiores o empezar a mezclarlos, si se puede decir, con los jugadores que ya están establecidos para selección mayor y darles oportunidades en una ventana a futbolistas de selecciones menores?

Eso va a venir con el tiempo ahorita pues, ya vamos a acordar el día viernes, esta es la primera convocatoria, un proceso de introducción al país, todavía no estamos en ese detalle, pero lógicamente que el proceso va a llevar la integración de arriba para abajo, pero hay que darle tiempo también a ellos para que se organicen, ahorita pues, vienen llegando, vienen entrando al país y van a tener chance para trabajar y por eso estamos iniciando en esta época, temprano, antes de que arranque todo porque sabemos que hacer ese tipo de ajustes toma tiempo, porque hay que conocernos, tampoco es que uno puede agarrar a los jugadores y decir, ya están listos, hay que trabajar con ellos y ellos van a tener tiempo para hacer ese trabajo y primero Dios dé los resultados.

Vamos a cambiar algo el rumbo de la pregunta, ha visto últimamente los partidos de liga, hay muchas quejas del arbitraje de parte de la federación

Lastimosamente el arbitraje siempre es así, es difícil, pero ya está el VAR, ya el equipo ya está, ya la Liga lo tiene, esperemos que se pueda implementar, ya la gente ya está preparada, ya están preparadas las personas que van a integrar y van a ayudar a los árbitros centrales en esa misión y esperemos pues que eso venga a dar un poco de tranquilidad, pero bueno, siempre es una gran presión ser árbitro y decisiones rápidas, así que no hay mala intención, no hay mala fe, se están metiendo árbitros jóvenes también y esperemos pues que eso siga para adelante. No hay por qué comparar, cada quien tiene que tener su plan de trabajo y primero Dios pues, la de nosotros sea la exitosa

Mucha gente esperaba lo que le consultaba un poco el profe, y se lo consulto porque la gente lo dice en la calle y uno tiene que transmitir ese mensaje de la gente, el boca a boca que le dicen, que esperaban un técnico como el de los últimos procesos, con eliminatorias encima, con clasificación a un Mundial, pero en los últimos procesos trajeron a los técnicos y no se logró el objetivo. ¿Eso terminó pesando para decantarse por algo totalmente nuevo o qué pesó?

Primero lo que pesó es el proyecto, o sea, lo primero que fue fue contratar un director deportivo y establecer una línea, una ruta a futuro. Tuvimos muchas sesiones de trabajo para plantear una ruta con la cual se pueda tener éxito. Y después buscar técnicos que se unieran a un proyecto que siguiera esa ruta de trabajo que quiere el fútbol de Honduras. No todo el mundo está dispuesto a hacer una ruta de trabajo y la entrevista pues se filtró a varios técnicos y José Molina desde el principio le gustó el proyecto, se emocionó con él, Francis lo analizó bien, lo evaluamos bien, lo evaluamos y lo entrevistamos varias personas al profesor, siempre muy directo, una persona que sabe lo que está haciendo, con todo respeto, también con mucha experiencia, estuvo cinco años en la Federación de España dirigiendo este tipo de cosas, sabiendo estas cosas, ha sido campeón donde ha estado y sabe de trabajo.

Aparte de las referencias que teníamos de él, también muy buenas referencias de él como entrenador y como persona y una persona que también quiere hacer un proyecto porque no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Así que muy contentos, toda la gente que usted puede preguntar en España de él, usted se va a dar una muy buena referencia de él como entrenador, como persona y como jugador.