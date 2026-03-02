Reinaldo Rueda a tres meses de la eliminación de Honduras del Mundial: "Por respeto y ética no me gusta hablar sobre..."

DIEZ se contactó al extécnico de la “H” para poder conocer diversos tópicos a meses de la eliminación, sin embargo, su postura fue de no atender y contestó con un corto mensaje.“Por respeto y ética no me gusta hablar sobre alguna institución, selección o club cuando estoy en el cargo, menos cuando ya no hago parte de ella”, inició diciendo en relación a que no opinará de Honduras al ya no ser parte de la Selección.Y puntualizó: “Ya hace más de 100 días que terminó nuestra vinculación con la FFH, y el trabajo con la Selección, de modo que no hay nada actual que considero interesante”. De esta manera, <b>Reinaldo Rueda</b> plasmó su deseo de no opinar sobre la Selección y las razones que llevaron al fracaso, algo que pidió sea respetado.