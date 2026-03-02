Reinaldo Rueda a tres meses de la eliminación de Honduras del Mundial: "Por respeto y ética no me gusta hablar sobre..."

Casi cuatro meses han transcurrido desde la eliminación de Honduras al Mundial 2026 tras haber empatado 0-0 ante Costa Rica en San José el 18 de noviembre. La Bicolor quedó segunda de su grupo con nueve puntos, dos menos que el líder Haití, y ni siquiera le ajustó para estar en el repechaje intercontinental por diferencia de goles ante Surinam.

La noche de ese 18 de noviembre en la capital tica fue la última vez que Reinaldo Rueda dio la cara y respondió ante el fracaso de no acceder a la Copa del Mundo. El DT colombiano lloró en ese momento y pidió disculpas al pueblo hondureño al no conseguir el objetivo. El 19 de noviembre solo retornó su cuerpo técnico y los jugadores del ámbito nacional, mientras él voló a Colombia junto a su familia horas después de quedar fuera en el Estadio Nacional de San José.

Al regresar a Tegucigalpa en la última semana se noviembre, visitó las instalaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para despedirse de todo el personal, sin que se programara una conferencia de prensa en la capital por determinación de él.