Este lunes llega José Francisco Molina con su cuerpo técnico europeo para ser presentados en la Selección de Honduras

La nueva etapa de la Selección de Honduras comienza oficialmente este lunes 2 de marzo con la llegada al país del entrenador español, José Francisco Molina, quien junto a su asistente técnico, Igor Tasevski, formarán la dupla principal al mando de la H. El estratefa aterriza procedente de España en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el inicio formal de su gestión al frente del combinado catracho. El estratega europeo arriba con la misión de encabezar un nuevo proceso en la Selección Nacional, en un momento clave para el fútbol hondureño, que busca recuperar protagonismo en el área y sentar bases sólidas de cara a las próximas competiciones internacionales. Su presentación oficial ante los medios de comunicación se realizará el martes 3 de marzo, donde expondrá los lineamientos de su proyecto deportivo y los objetivos trazados para este nuevo ciclo.

Una trayectoria respaldada por experiencia y formación europea José Francisco Molina no es un nombre improvisado dentro del fútbol internacional. Como jugador profesional, destacó como guardameta en el balompié español, logrando reconocimiento por su regularidad y liderazgo bajo los tres palos. Tras su retiro, dio el salto a los banquillos, donde ha construido una carrera basada en el orden táctico, el trabajo estructurado y el desarrollo de talento joven. En su recorrido como entrenador ha dirigido clubes y selecciones en distintas categorías, destacando especialmente su labor en procesos formativos, lo que refuerza la intención de la Federación de apostar por un proyecto integral que no solo apunte a resultados inmediatos, sino también a la consolidación de una identidad futbolística.

Además, Molina ha desempeñado funciones administrativas y de planificación deportiva, experiencia que le permite tener una visión global del fútbol moderno, combinando gestión, metodología y análisis estratégico. Esa mezcla de conocimiento técnico y organizativo fue determinante para su elección como nuevo seleccionador nacional. Expectativa y nuevo comienzo La llegada del técnico español genera expectativa en el entorno futbolístico del país. Dirigentes, jugadores y aficionados están atentos al inicio de un proceso que pretende devolverle competitividad y estabilidad a la selección mayor.