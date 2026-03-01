Este lunes llega José Francisco Molina con su cuerpo técnico europeo para ser presentados en la Selección de Honduras

La nueva etapa de la Selección de Honduras comienza oficialmente este lunes 2 de marzo con la llegada al país del entrenador español, <b>José Francisco Molina</b>, quien junto a su asistente técnico,<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/igor-tasevski-cuerpo-tecnico-seleccion-honduras-proceso-2030-DP29514711" target="_blank"> Igor Tasevski</a></b>, formarán la dupla principal al mando de la H.El estratefa aterriza procedente de España en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el inicio formal de su gestión al frente del combinado catracho.El estratega europeo arriba con la misión de encabezar un nuevo proceso en la<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jorge-salomon-presidente-federacion-honduras-jose-molina-tecnico-GO29507881" target="_blank"> Selección Nacional</a></b>, en un momento clave para el fútbol hondureño, que busca recuperar protagonismo en el área y sentar bases sólidas de cara a las próximas competiciones internacionales. Su presentación oficial ante los medios de comunicación se realizará el martes 3 de marzo, donde expondrá los lineamientos de su proyecto deportivo y los objetivos trazados para este nuevo ciclo.