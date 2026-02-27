"Señor del fútbol" y "un gran estratega": así definen en España a José Francisco Molina, nuevo DT de Honduras

Por su lado, el también entrenador español <b>Gerard Zaragoza,</b> quien enfrentó a Molina en varias ocasiones en el fútbol de la India, describió a su colega como un "señor del fútbol" y que cada partido frente a él es un aprendizaje."Es un aprendizaje cada vez que jugamos contra ellos, para mí Molina es un señor del fútbol y es agradable cada vez que jugamos contra él", declaró Zaragoza en una entrevista concedida al Diario Marca de España en 2025.Tanto los que han trabajado con él, como los que lo han enfrentado destacan que a Molina el hecho de haber sido portero le da otra perspectiva del juego, lo cual podría verse plasmado en su nueva aventura en la <b>Selección Nacional de Honduras.</b>