"Señor del fútbol" y "un gran estratega": así definen en España a José Francisco Molina, nuevo DT de Honduras

La Selección Nacional de Honduras ya tiene técnico. Este viernes la FFH ha hecho oficial que el español José Francisco Molina tomará las riendas de la Bicolor rumbo al Mundial 2030 después de tres fracasos al hilo. Francis Hernández apostó por su compatriota señalando que es un profesional que entiende el proyecto de la Federación, conoce el contexto de lo que encontrará en su nuevo trabajo y, sobre todo, mostró las ganas de asumir el reto con la H. La carrera en los banquillos de José Francisco Molina, quien en su época de jugador se desempeñó como portero y llegó a ser convocado por España para la Euro 1996 y el Mundial 1998, inició en el 2009 con el Villarreal C. En 2011 dio el salto al equipo B del "Submarino Amarillo", con el que consiguió un histórico ascenso a segunda división.

Posteriormente continuó su carrera de entrenador en Asia, en donde dirigió a clubes como el Kitchee SC de Hong Kong, en donde ganó títulos de liga, antes de pasar a la Superliga de la India, un destino bastante frecuente para los técnicos españoles, y hacerse cargo del Mohun Bagan en 2024 hasta su reciente salida. Pero, más allá del perfil y trayectoria con el que cuenta Molina en su faceta de entrenador, la pregunta que surge es cómo es su método de trabajo y su relación con los jugadores.

¿Cómo trabaja Francisco Molina?

Quienes conocen a Molina lo definen como un "señor del fútbol", amante del juego vertical, de propuesta ofensiva y como alguien cercano a sus jugadores. DIEZ pudo hablar con jugadores del primer equipo del Getafe de la primera división española que estuvieron bajo las órdenes de Molina durante su paso por el filial. VER MÁS: POR QUÉ FICHARON A MOLINA, FRANCIS HERNÁNDEZ LO CONFIRMÓ Los futbolistas que hablaron con este rotativo mencionaron que el nuevo técnico de la Bicolor es una persona muy receptiva y que suele escuchar al entorno que lo rodea. En cuanto a su forma de trabajo, el "míster" es alguien al que le gusta desplegar un juego muy atractivo sobre la cancha, dándole mucha prioridad a los extremos para llevar peligro al área rival manteniendo el toque corto, pero alejado del famoso "tiki taka" del fútbol español, apostando más por una propuesta vertical. Asimismo, durante su paso por el equipo B del cuadro "Azulón", José Francisco Molina se caracterizó por sus estrategias en las jugadas a balón parado y por su forma de gestionar el vestuario, siendo recordado por los jugadores del Getafe como un entrenador "muy bueno, cercano, humano y que cada día les enseñaba algo nuevo".