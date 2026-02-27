OFICIAL: El español José Francisco Molina es el nuevo técnico de la Selección de Honduras para el proceso al Mundial 2030

La Federación de Fútbol de Honduras hizo oficial hoy la designación del entrenador español José Francisco Molina como nuevo director técnico de la Selección de Honduras, quien asumirá el mando de la “H” con la misión de encabezar el proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Francis Hernández, director deportivo español de las selecciones de Honduras, eligió al estratega europeo que llega en un momento clave para el fútbol hondureño, con el objetivo de reconstruir una base competitiva, potenciar el talento joven y devolverle protagonismo a la Bicolor en el área de Concacaf.

Su nombramiento representa una apuesta por un perfil formador y estructurado, con experiencia en procesos juveniles y metodologías modernas de trabajo.

PROYECTO A LARGO PLAZO

La FFH ha dejado claro que la contratación de José Francisco Molina no responde únicamente a resultados inmediatos, sino a la construcción de un proyecto sólido con miras al Mundial 2030.

El nuevo técnico tendrá la responsabilidad de consolidar una identidad futbolística, fortalecer el recambio generacional y competir con firmeza en torneos regionales previos al inicio de la eliminatoria mundialista.

El proceso hacia la Copa del Mundo será exigente. Honduras buscará regresar a una cita mundialista tras sus participaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y para ello necesitará estabilidad, planificación y rendimiento sostenido.

José Francisco Molina asumirá el desafío de recuperar la confianza del aficionado hondureño, que exige resultados y una selección competitiva. Además, deberá trabajar de la mano con la liga local y los legionarios para conformar un plantel equilibrado entre experiencia y juventud.



¿QUIÉN ES JOSÉ FRANCISCO MOLINA?

José Francisco Molina es un exfutbolista y entrenador de fútbol español nacido el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España, tiene 55 años. Durante su carrera como jugador se desempeñó como portero profesional, destacándose en clubes de primer nivel de España como Atlético de Madrid, donde ganó la Liga Española y la Copa del Rey, así como en equipos como Villarreal CF, Deportivo La Coruña y Levante UD antes de retirarse al final de su carrera profesional.

Tras su retiro, Molina inició una carrera como técnico. Comenzó en 2009 dirigiendo equipos de categorías inferiores y filiales en España, incluyendo al Villarreal C y posteriormente al primer equipo del Villarreal. Desde entonces, ha entrenado en varios clubes y ligas internacionales, ganando experiencias valiosas en Asia y América.

Además de su experiencia como entrenador de clubes, Molina también se desempeñó como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, ocupando ese cargo entre 2018 y 2022, supervisando aspectos técnicos del fútbol español a nivel general.

Más recientemente, en junio de 2024 fue nombrado como director técnico del Mohun Bagan Super Giant en la Indian Super League, uno de los clubes más importantes de la liga india, donde busca aplicar su amplia experiencia internacional tanto en la dirección técnica como en la gestión deportiva.

Molina combina su trayectoria como jugador de alto nivel con una carrera como entrenador y gestor deportivo que lo ha llevado a trabajar en diferentes escenarios del fútbol mundial, destacando su versatilidad y conocimiento del juego desde diversas perspectivas.

Como profesional, representó a España en la Copa Mundial de Fútbol de 1998 y en dos Eurocopas (1996 y 2000). Debutó con la selección española en 1996, curiosamente como lateral izquierdo en un partido amistoso contra Noruega.

Entre sus logros, ganó la Liga y la Copa del Rey con Atlético Madrid en 1996 y fue campeón de la Supercopa de España con Deportivo La Coruña en 2000 y 2002.

La Selección de Honduras tiene confirmado un partido amisto dentro de la fecha FIFA de marzo, será el 31. El enfrentamiento es contra Perú en la ciudad de Leganés, España.

Francis Hernández, director deportivo de las selecciones de Honduras, también tuvo en las radas a los técnicos españoles Santi Denia, Jesús Casas, Pablo Amo y al argentino Pedro Troglio.