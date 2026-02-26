Honduras se decide: ya tiene al nuevo director técnico para la Eliminatoria rumbo al Mundial 2030 y este será su sueldo

El acuerdo entre las partes quedó prácticamente cerrado esta semana y el contrato ya está elaborado para su envío y posterior firma. La presentación oficial está prevista para realizarse la próxima semana en Tegucigalpa, donde se darán a conocer los detalles del proyecto deportivo que encabezará el nuevo estratega.Desde la llegada de <b>Hernández </b>a la dirección deportiva, diversos nombres fueron vinculados al cargo en diferentes medios de comunicación. Entre los candidatos mencionados figuraron el argentino <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/troglio-levanta-mano-dirigir-honduras-detalles-reunion-francis-hernandez-mundial-JI29471190" target="_blank">Pedro Troglio</a></b>, actual entrenador de Banfield y exdirector técnico de <b>Olimpia</b>, así como el portugués <b>Rui Jorge</b>.También se manejaron alternativas españolas como <b>Santi Denia </b>y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/la-seleccion-de-honduras-se-queda-sin-otro-candidato-descartados-MN29424954" target="_blank">Jesús Casas</a></b>, técnicos con experiencia en procesos de selecciones nacionales. En las últimas horas tomó fuerza el nombre del español <b>Pablo Amo</b>, aunque diversas fuentes confirmaron a DIEZ que no será el elegido.El nombre del nuevo entrenador se mantiene bajo reserva a solicitud del propio <b>Hernández</b>, quien ha manejado el proceso con discreción. La elección responde a un perfil específico que incluye experiencia en formación y desarrollo de futbolistas, además de una visión estructural del trabajo en selecciones.