Rambo de León, sin pelos en la lengua, pide nuevos delanteros para Honduras: "A Arboleda y Benguché se les dio muchas oportunidades"

El exvolante de Honduras aseveró que el nuevo seleccionador de Honduras tiene que poner de titular a Erick Puerto"

2026-02-25

El exseleccionado nacional Julio Cesar "Rambo" de León volvió a encender el debate en torno a la Selección de Honduras tras dejar contundentes declaraciones sobre el presente ofensivo del combinado catracho. En una charla vía TikTok con Mario Martínez y Carlos Discua, el exvolante fue directo y aseguró que es momento de hacer cambios en la delantera.

Rambo dejó claro que, a su criterio, Yustin Arboleda y Jorge Benguche ya no deben ser titulares con la H. “A Yío Puerto hay que meterlo de una vez. Ya no podemos seguir insistiendo con Arboleda o Benguché. Pueden estar ahí en la banca, pero de titulares ya no. Ya se les dio demasiada oportunidad”, expresó sin rodeos durante la transmisión.

Troglio levanta la mano para dirigir a Honduras y dio detalles de reunión con Francis Hernández: “La pelea no es nada fácil”

El exjugador también cuestionó los números que han presentado ambos atacantes con la Bicolor en los últimos compromisos. “Entre los dos jugaron más de diez partidos en la Selección de Honduras, y no metieron ni cinco goles entre los dos. Con todo respeto contra selecciones de muy bajo nivel como Cuba, Haití”, afirmó, dejando entrever su inconformidad por la falta de contundencia frente al arco.

En ese mismo análisis, De León profundizó en el contexto de los rivales y el nivel en el que militan algunos futbolistas contrarios. “O sea, no estamos hablando que que sean defensores que juegan en equipos principales de la Premier, de Francia, Italia o España. Estamos hablando que juegan en equipos de segunda y tercera división de Bélgica, Francia e Inglaterra, y aún así los delanteros de nosotros no podían meter goles. Tampoco podemos estar insistiendo con Quioto, con todo respeto. Ustedes saben que no podemos más”, sentenció.

¿Ficharía a un jugador hondureño? Marc Dos Santos sobre el triunfo ante Real España: "En Honduras estuvo la diferencia"

Además de sus críticas, Rambo fue enfático en señalar que Erick Puerto debe asumir la responsabilidad desde el inicio en los próximos compromisos. Para el exmediocampista, el atacante merece una oportunidad inmediata como titular, considerando la necesidad de renovar el ataque y buscar mayor efectividad en la zona ofensiva.

La Selección Nacional de Honduras disputará ante Perú su primer partido del presente año. La Bicolor jugará en Leganés, España ante su similar sudamericano el martes 31 de marzo.

