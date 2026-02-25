Rambo de León, sin pelos en la lengua, pide nuevos delanteros para Honduras: "A Arboleda y Benguché se les dio muchas oportunidades"

El exseleccionado nacional Julio Cesar "Rambo" de León volvió a encender el debate en torno a la Selección de Honduras tras dejar contundentes declaraciones sobre el presente ofensivo del combinado catracho. En una charla vía TikTok con Mario Martínez y Carlos Discua, el exvolante fue directo y aseguró que es momento de hacer cambios en la delantera. Rambo dejó claro que, a su criterio, Yustin Arboleda y Jorge Benguche ya no deben ser titulares con la H. “A Yío Puerto hay que meterlo de una vez. Ya no podemos seguir insistiendo con Arboleda o Benguché. Pueden estar ahí en la banca, pero de titulares ya no. Ya se les dio demasiada oportunidad”, expresó sin rodeos durante la transmisión.

El exjugador también cuestionó los números que han presentado ambos atacantes con la Bicolor en los últimos compromisos. “Entre los dos jugaron más de diez partidos en la Selección de Honduras, y no metieron ni cinco goles entre los dos. Con todo respeto contra selecciones de muy bajo nivel como Cuba, Haití”, afirmó, dejando entrever su inconformidad por la falta de contundencia frente al arco. En ese mismo análisis, De León profundizó en el contexto de los rivales y el nivel en el que militan algunos futbolistas contrarios. “O sea, no estamos hablando que que sean defensores que juegan en equipos principales de la Premier, de Francia, Italia o España. Estamos hablando que juegan en equipos de segunda y tercera división de Bélgica, Francia e Inglaterra, y aún así los delanteros de nosotros no podían meter goles. Tampoco podemos estar insistiendo con Quioto, con todo respeto. Ustedes saben que no podemos más”, sentenció.