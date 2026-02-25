Rambo de León, sin pelos en la lengua, pide nuevos delanteros para Honduras: "A Arboleda y Benguché se les dio muchas oportunidades"

El exseleccionado nacional <b>Julio Cesar "Rambo" de León</b> volvió a encender el debate en torno a la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-tiene-primer-juego-sera-europa-confirman-desde-sudamerica-peru-madrid-BA29389679" target="_blank"> <b>Selección de Honduras</b> </a>tras dejar contundentes declaraciones sobre el presente ofensivo del combinado catracho. En una charla vía <b>TikTok</b> con <b>Mario Martínez</b> y <b>Carlos Discua</b>, el exvolante fue directo y aseguró que es momento de hacer cambios en la delantera.Rambo dejó claro que, a su criterio, <b>Yustin Arboleda</b> y <b>Jorge Benguche</b> ya no deben ser titulares con la H. “A <b>Yío Puerto </b>hay que meterlo de una vez. Ya no podemos seguir insistiendo con<b> Arboleda o Benguché.</b> Pueden estar ahí en la banca, pero de titulares ya no. Ya se les dio demasiada oportunidad”, expresó sin rodeos durante la transmisión.