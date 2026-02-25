¿Ficharía a un jugador hondureño? Marc Dos Santos sobre el triunfo ante Real España: "En Honduras estuvo la diferencia"

<b>Los Angeles FC</b> aplastaron 7-1 en el marcador global a <b>Real España</b> en la primera ronda de la <b>Concacaf Champions Cup</b>, en el juego de ida los estadounidenses golearon a la máquina 1-6, mientras que en el duelo de vuelta, el marcador fue apenas de 1-0.<b>Marc Dos Santos</b>, director técnico de <b>LAFC</b> compareció en conferencia de prensa, en la que se refirió a las rotaciones que realizó para enfrentar a los aurinegros, "Era una buena oportunidad para que los jóvenes entraran y jugarán. Todo fue muy positivo."