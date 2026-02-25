¿Ficharía a un jugador hondureño? Marc Dos Santos sobre el triunfo ante Real España: "En Honduras estuvo la diferencia"

Marc Dos Santos , director técnico de LAFC compareció en conferencia de prensa, en la que se refirió a las rotaciones que realizó para enfrentar a los aurinegros, "Era una buena oportunidad para que los jóvenes entraran y jugarán. Todo fue muy positivo."

Los Angeles FC aplastaron 7-1 en el marcador global a Real España en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup , en el juego de ida los estadounidenses golearon a la máquina 1-6, mientras que en el duelo de vuelta, el marcador fue apenas de 1-0.

Por el nivel mostrado del fútbol hondureño, Marc Dos Santos fue sincero y respondió, "El fútbol hondureño tiene momentos altos y bajos, como todo. Hoy Canadá está en un momento alto, y si hace 20 años decías eso, parecía loco. El fútbol va por fases, especialmente con las selecciones."

Así mismo fue consultado por el favoritismo que tiene su equipo para poder levantar el título de la Concacaf Champions Cup , "Es un sueño. El club llegó a dos finales y no ganamos, entonces es algo que no tenemos y que queremos. Pero sabemos lo difícil que es, incluso llegar a la final."

CONFERENCIA DE PRENSA

Pese a estar 6-1, ¿Cual era el objetivo de esta noche, aparte de llegar a la siguiente ronda sin lesionados?

Queríamos ponernos en una posición en Honduras para poder seguir empujando a los chicos contra Inter-Miami, pero luego sabíamos que en algún punto teníamos que hacer un poco de rotación. Cuando lo hicimos, pensé que todo el mundo trabajó duro, pero hay sinergias y algunas micro dinámicas que no funcionan tan bien porque son muchos cambios. Fue bueno dar oportunidades a algunos jugadores, terminar el trabajo y descansar a muchos, porque el sábado queremos ir a Houston con toda nuestra fuerza. Finalmente, tres partidos, tres victorias, un viaje a Honduras, un gran partido contra Inter-Miami, 10 goles, uno concedido, una oportunidad de rotación para los jóvenes de jugar y entrar. Todo muy positivo. Ahora concentrarnos para preparar el juego ante Houston.

Uno que realmente destacó fue Amin Boudri, ¿Cuáles son tus pensamientos sobre él y el comienzo que Nkosi Tafare ha tenido esta temporada?

Cuando Nkosi empezó la temporada no estaba siempre en el equipo titular. Estábamos intentando cosas diferentes y su mentalidad fue excepcional. Cuando no tenía minutos y estaba al otro lado, su actitud fue muy buena. Estoy contento de que haya sido recompensado, incluso con el gol de esta noche. Es un buen comienzo de temporada para él, está haciendo muchas de las cosas que le pedíamos. Es positivo. En cuanto a Amin, estuvo 10 días en Suecia debido a su proceso de visita. Luego volvió cuando lo esperábamos aquí, regresó después del partido en Honduras contra Miami. No estaba completamente integrado con el equipo, pero hace una sesión de entrenamiento y muestra lo que mostró. Hay cosas positivas.

¿El juego fue exactamente en las dinámicas que quería?

No, pero estoy acostumbrado a que cuando hacemos siete cambios, no siempre es perfecto.

Tres victorias en ocho días, diez a uno en goles. Es la segunda vez en la historia del club que el equipo empieza con tres victorias consecutivas. ¿Cómo te sientes con este inicio?

No lo veo como algo personal. Soy tan LFC en mi ADN que soy una pieza importante del equipo, pero hay otras piezas importantes. Para la gente que mira al entrenador y piensa que es el que hace la magia, yo dependo mucho de la calidad de los jugadores. Trato de mantener un buen ambiente en el vestuario y tener claridad sobre cómo queremos hacer las cosas, pero estamos todos en esto juntos. Ha sido un buen comienzo, especialmente porque fue un inicio difícil. Ir a Honduras a ese estadio, a esa cancha desafiante. Nos pusimos en una posición para clasificar temprano. En la primera mitad allá estuvimos en una buena posición para avanzar a la siguiente ronda.

Hoy el rival tuvo la oportunidad de empatar, ¿Te vas satisfecho?

Tratamos de terminar el partido aquí con la mentalidad correcta. Dijimos que teníamos que ganar y pensar en este partido como tres puntos. Estábamos felices de que Tomás salvó el penal. Quizás si terminaba 1-1 diríamos que no era un gran problema porque igual clasificabámos, pero era importante ganar. Es un buen comienzo, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Estamos muy enfocados en lo que viene.

Hablábamos del nivel del fútbol hondureño. De los jugadores del Real España, ¿cuál tendría la capacidad de jugar en la MLS, especialmente en Los Ángeles? Se habló mucho de Nixon Cruz.

No quiero hablar de nombres porque si digo uno hoy, en tres horas tendrá llamadas del empresario. Por eso no quiero mencionar nombres. El fútbol hondureño tiene momentos altos y bajos, como todo. Hoy Canadá está en un momento alto, y si hace 20 años decías eso, parecía loco. El fútbol va por fases, especialmente con las selecciones. Yo no lo veo como un tema del rival. Lo que hicimos en Honduras en el primer tiempo fue mucho mérito nuestro. Viajamos, estuvimos enfocados y fuimos a ganar. Ahí estuvo la diferencia en la eliminatoria.

En su plantilla hay muchos jugadores que desean este torneo, ¿Es un objetivo a corto plazo? ¿Se puede ilusionar el aficionado con que van a pelear ese torneo?

Para mí personalmente es un sueño. El club llegó a dos finales y no ganamos, entonces es algo que no tenemos y que queremos. Pero sabemos lo difícil que es, incluso llegar a la final. A veces la gente dice “llegaron a la final y perdieron”, pero muchos clubes pasan 50 años sin llegar a una final de CONCACAF. Es muy difícil. Sí, queremos llegar.

Entendemos lo complicado que es, pero es una ambición que tenemos. Al mismo tiempo competimos en dos y hasta tres torneos con la Leagues Cup, pero iremos a todos los partidos de CONCACAF con la mentalidad de intentar clasificar y llegar a la final. Después, si llegamos, hablaremos y veremos qué pasa.