Raúl Cáceres dispara contra Eduardo Espinel: "Me gustaría verlo en un equipo pequeño, da lástima"

"El entrenador de Olimpia ahorita dice eso hoy, después de dos años de estar aquí en Olimpia, ¿y por qué no mencionó eso el día uno que estuvo acá él? Él solo ofrecía campeonato, él solo dijo que hay que ser campeón de Olimpia, un equipo que tiene mal acostumbrada a la gente a estarlo viendo, en un segundo lugar es un fracaso. Pero lo dice hoy que ya tiene sus arcas llenas, ya ganó un montón de plata, ha ganado un campeonato y tiene plata", disparó Cáceres en el podcast Líderes.

El técnico del Platense, Raúl Cáceres , arremetió con fuerza contra el entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, cuestionando su discurso y su postura actual al frente del conjunto albo. El estratega no se guardó nada y lanzó duras críticas sobre el manejo del mensaje y las exigencias históricas del club capitalino.

El entrenador escualo también cuestionó el cambio de postura de su colega y recordó lo sucedido en torneos internacionales. "¿Por qué no lo dijo el día uno que vino? Ha cambiado el discurso, porque siento que está rendido. Cuando quedó fuera allá. Él quedó fuera con el equipo de México que dejó eliminado a Olimpia, México, él dijo que cómo era posible que no le podía competir al equipo mexicano porque el plantel no tenía la capacidad económica. Venir a decir eso ahorita, a este tiempo, entonces da lástima", añadió.

Cáceres fue más allá y puso en duda el trabajo de base en el conjunto merengue, asegurando que dirigir en Olimpia tiene condiciones privilegiadas. "Me gustaría verlos a ellos en un equipo pequeño, a ver qué hacen. No es que esté deseando, pero como el discurso lo cambian tan fácil, no saben ellos que estar en Olimpia es un orgullo. Me gustaría tener a Olimpia más pobre, a mí con el simple hecho de estar en Olimpia me gustaría. Porque al final de eso se trata pues, pero la verdad es que el fútbol se va muriendo por eso mismo, porque los técnicos no queremos trabajar, ya queremos todos los productos terminados. En Olimpia es fácil, en Olimpia nadie trabaja en la base".

Y sentenció: "Es campeón todos los años en reserva, Olimpia, pero no pone a debutar a sus jugadores, sigue José Mario Pinto, sigue Edwin Rodríguez, no hay nuevos, Derek Moncada fue la excepción, salió el torneo pasado, un año jugó y se fue. Pero ¿por qué intervino el abuelo? Porque ver a Olimpia en un quinto lugar es atípico, es atípico, eso no es normal".

Finalmente, el estratega dejó un mensaje directo sobre la presión que puede venir desde la grada del estadio Nacional. "Ahora quiero ver qué va a pasar con este señor cuando escuche a la Ultra Fiel revuelta en la gradería, donde vaya gritándole", concluyó, elevando aún más la tensión en el entorno del fútbol hondureño.