Raúl Cáceres dispara contra Eduardo Espinel: "Me gustaría verlo en un equipo pequeño, da lástima"

El técnico del <b>Platense, Raúl Cáceres</b>, arremetió con fuerza contra el entrenador del <b>Olimpia, Eduardo Espinel, </b>cuestionando su discurso y su postura actual al frente del conjunto albo. El estratega no se guardó nada y lanzó duras críticas sobre el manejo del mensaje y las exigencias históricas del club capitalino."El entrenador de <b>Olimpia</b> ahorita dice eso hoy, después de dos años de estar aquí en<b> Olimpia,</b> ¿y por qué no mencionó eso el día uno que estuvo acá él? Él solo ofrecía campeonato, él solo dijo que hay que ser campeón de Olimpia, un equipo que tiene mal acostumbrada a la gente a estarlo viendo, en un segundo lugar es un fracaso. Pero lo dice hoy que ya tiene sus arcas llenas, ya ganó un montón de plata, ha ganado un campeonato y tiene plata", disparó Cáceres en el podcast Líderes.