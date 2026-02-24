Benigno Pineda defiende a Armando Castro luego de la polémica con Jerry Bengtson: "La gestión fue correcta"

Arrancó con el juego entre Olancho y Marathón en el que el árbitro Selvin Brown señaló una falta penal a favor de los locales, a lo que Pineda mencionó, "El jugador atacante gana la posesión del balón delante del defensor. Cuando el defensor llega a marcarlo produce un contacto con su pierna izquierda en la pierna izquierda del atacante, suficiente para provocar un desequilibrio y que el atacante falló esta oportunidad. Aquí el árbitro hizo bien en sancionar un tiro de penal y mostrar tarjeta amarilla a pesar que es una oportunidad manifiesta de gol, pero la disputa, la tentativa de disputa baja la tarjeta amarilla."

Benigno Pineda coordinador del arbitraje de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), brindó su análisis sobre el rendimiento que tuvo cada cuarteta en los partidos de la jornada 6 de la Liga Hondubet . El ex réferi del balompié catracho aclaró las polémicas que se vivieron en la última fecha del campeonato.

En el duelo por el no descenso entre Choloma y Victoria en el estadio Rubén Deras, Benigno evaluó el trabajo realizado por Luis Mejía, declarando que la tarjeta roja mostrada al jugador Elvin Casildo fue una decisión acertada por el juez, "El jugador del Victoria, a pesar que patea el balón, mantiene su pierna arriba y hace un contacto con el adversario, un contacto que pone en peligro la integridad física del adversario. El árbitro correctamente muestra la tarjeta roja."

Siempre en el mismo encuentro ocurrió otra polémica, esta vez afectando a los dirigidos por John Jairo Lopez , "tenemos dos situaciones, primero una en disputa y luego un fuera de juego, pero hay que valorar si en la primera situación hay falta o no. Hay un contacto imprudente en la pierna derecha que debió haber sido sancionado como falta, pero el central señaló offside."

También se refirió a un fallo arbitral en dicho juego, "Se dió una situación de un uso ilegal de brazos donde el defensor del Victoria hace un movimiento con su brazo y golpea en el rostro al atacante del Choloma. El balón y él hace un giro y golpeó en el rostro con su brazo al atacante del Choloma. Esta situación debió haber sido sancionada como una falta de tiro penal."

Para la disputa entre Real España y Lobos UPNFM, Benigno se refiere a uno de los goles de la manada, "El jugador de UPN llega por la espalda del defensor del Real España y provoca un contacto haciéndolo caer. Posteriormente, anota el gol. Esto debió haber sido sancionado como falta y no permitir que el juego continuará."

Y agregó, "Siempre en este partido tenemos una situación que ha sido reclamada y protestada por la gente del UPN. La situación, a primera instancia, no deja evidencia clara de qué fue lo que realmente pasó. Vemos al jugador de Lobos que despeja el balón. El jugador del Real España que había iniciado con velocidad trata de bloquearlo pero no se logra detener. Pero vemos que no hay un contacto sólido, no hay un contacto total donde se observe un golpe claro en alguna parte del cuerpo del jugador del UPN. Esto es lo que vio el árbitro. Esto es lo que vemos nosotros. Consideramos que al final el árbitro tomó la decisión correcta en amonestar al jugador del Real España."

Sobre el encuentro entre Platense y Juticalpa, se refirió a la jugada del penal que finalmente Georgie Welcome falló, "El atacante del Platense gana posición delante del defensor. Balón posicionado por el atacante. Se genera un contacto cuando el defensor va corriendo detrás y genera contacto en la pierna derecha del atacante. Esto provoca un desequilibrio y lo hace caer. Correcto el árbitro en sancionar tiro de penal sin tarjeta."

Para el clásico capitalino, Olimpia contra Motagua, Pineda destacó la labor hecha por Armando Castro y su equipo arbitral, "Tomó decisiones importantes aunque a veces la colaboración de los jugadores no fue la correcta, protestando algunas situaciones que ellos consideraban que eran faltas."

Añadió, "Al final del partido la situación más importante y discutida que se da es la siguiente: hay una sustitución. El árbitro corre y se acerca al jugador que va a salir y extiende sus brazos. Un jugador del Olimpia llega y el juez se ubica en medio, aunque el árbitro lo que quiere es evitar una situación de enfrentamiento, no debió hacerlo. Debió dejar que el jugador saliera de manera correcta y normal y nada más tener control sobre la situación. El árbitro pone su brazo en el cuerpo del jugador del Olimpia."