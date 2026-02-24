Jorge Serrano, con fuerte autocrítica tras perder la titularidad en Motagua: "Es duro, entré en zona de confort"

El volante aseguró que asume el momento con madurez, lejos de caer en una zona de confort, y que ahora le toca apoyar desde donde le corresponda, priorizando siempre el objetivo colectivo de pelear por el título. Mientras tanto, el Ciclón Azul se enfoca en su próximo reto, ya que este miércoles visitará a Juticalpa FC en busca de seguir sumando en el torneo.

El futbolista de Motagua , Jorge Serrano , hizo una autocrítica sincera tras perder la titularidad, reconociendo que la incomodidad existe porque todo jugador quiere estar en el once, pero entendiendo que la competencia interna es parte del crecimiento del equipo.

¿Se te complica de cierta manera tener la idea de hacer menos minutos que en otros momentos? ¿Cuánto te incomoda el hecho de no ser titular, Jorge?

Todo futbolista quiere jugar y más ser titular, pero creo que somos veinte y pico en la plantilla y todos estamos disponibles para el entrenador. Él toma la decisión que le parezca correcta, yo voy a esperar mi oportunidad y cuando se me dé aprovecharla y cuando no, también estar remando para el equipo. Creo que somos todos los que queremos un solo objetivo, que es llegar a las instancias finales y competir por el título y eso es lo importante ahora.

¿Están para el título luego de ser segundos y venir de ganarle al vigente campeón? ¿Estamos aptos para ganar el título?

Creo que esto está maduro todavía. Venimos de ganarle al campeón, sabemos lo que es Olimpia, lo que representa para nosotros, que somos los más grandes acá. Pero bueno, creo que esto apenas acaba de comenzar. Nosotros tenemos que ir paso a paso, partido a partido, minuto a minuto. Tratar de que los que llegaron nuevos también vayan conociendo cómo es el tema acá, porque ya cuando se está cerrando el torneo se complica mucho. Esta liga es fuerte y creo que tenemos una plantilla correcta para hacer las cosas bien y llegar a competir por el título.

Sabemos que ha sido duro para vos no ser titular. ¿Qué carga llevas?

Creo que incomodidad sí la hay, porque somos futbolistas, nos preparamos para jugar. Pero ya gracias a Dios tengo una edad en la que soy un poco más maduro. Veo las cosas de diferente manera. A veces esto es parte de las pruebas que Dios te da, donde Él sabe que tú puedes salir ganando esas pruebas. Ahora estoy en un gran equipo, un lindo club que es Motagua. Ya llevo tiempo acá, ya quedé campeón acá, ya sé cómo es esto. Y los que están jugando tienen que aprovechar el momento y acá estamos para apoyarlos a ellos y apoyar a Motagua, que todos queremos un solo objetivo.

¿Cómo los llena de confianza los resultados que han venido consiguiendo en los últimos partidos?

Creo que es muy importante lo que estamos logrando. No hemos perdido ni un partido, creo. Y eso es lo que queremos, un ADN ganador, para que cuando lleguen las instancias finales, que sabemos que se pone bravo Olimpia, se pone difícil Marathón, esos equipos con los que vamos a competir el título, tenemos que medirnos con ellos. Lo estamos haciendo de buena manera y tenemos que seguir trabajando para conseguir las cosas.