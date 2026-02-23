Rodrigo de Olivera califica de soñado el gol ante Olimpia y avisa a los equipos de la Liga Nacional: "Vamos por buen camino"

El atacante destacó la importancia anímica de ganar este tipo de encuentros, subrayó la paciencia como una de las claves del resultado y dejó claro que el objetivo del equipo es pelear por el campeonato paso a paso.

Tras convertirse en protagonista del clásico capitalino, el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera compartió sus sensaciones luego de vivir su primer duelo ante Olimpia, un partido que calificó como soñado tras marcarle al león y aportar en el triunfo de Motagua por la fecha siete de la Liga Hondubet de Honduras.

Rodrigo, te aventaste en el Clásico, ¿qué sensación tenés del partido?Hay delanteros que pasan por muchos Clásicos y no les toca anotar. En el primero te toca una que representa

Ha sido una noche soñada, una semana muy especial. Poder celebrarlo de esta manera con el gol. Feliz por la victoria. Sabemos que los Clásicos son importantes. Es como un termómetro para lo que está el equipo. Se ganó un partido difícil, que da mucha confianza. A lo que apuntamos es al campeonato, ser campeón. Estamos por un buen camino. Creo que vamos partido a partido. Si bien van apenas siete fechas, quedan muchísimos. Queda un camino largo, son muchos partidos que quedan por delante. Esperemos seguir así, paso a paso. Y ver para qué estamos atajos, que es lo que queremos, ser campeón.

¿Cómo te sentís en lo personal con todo lo que se habló sobre tu llegada?

Bien, contento, tranquilo. Estoy haciendo un gran trabajo con el equipo. El cuerpo técnico, el staff del club que me ayuda muchísimo. Se habló mucho, se especuló bastante sobre mi llegada. Sabía lo que quería, lo que quiero. Creo que estoy haciendo las cosas de muy buena manera. Poder reflejarlo así dentro del campo es muy importante para mí.

¿Cuál creés que fue la clave para quedarse con el triunfo?

Creo que fue la paciencia. Fue un partido complicado, difícil sabiendo que ellos estaban de local. Sabemos que ambos compartimos la localidad. Pero bueno, ante su gente, a sus empujes, con tres delanteros. Sabemos que son muy difíciles de marcar. Muy importante para ellos. Se logró la victoria y bueno, contento con eso.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

¿Sentís que este equipo está para grandes cosas?

Sería muy anticipado de mi parte poder decirlo. Pero a base de esfuerzo, a base de trabajo, trato de dar lo mejor. El equipo me ayuda mucho para eso. Esperemos ir partido a partido. Seguir haciendo las cosas de muy buena manera. Y esperar que queda mucho todavía. No me quiero anticipar.

Tienen un partido menos, ¿eso les da ventaja?

No, nada. Sabemos que tenemos un partido menos, como tú lo dices. Faltan que tengan fichas libres también. Pero no, nosotros nos preocupamos por ir partido a partido, semana tras semana. Analizarlo bien en la semana, trabajar para ello. Y ir paso a paso.