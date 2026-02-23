Rodrigo de Olivera califica de soñado el gol ante Olimpia y avisa a los equipos de la Liga Nacional: "Vamos por buen camino"

Tras convertirse en protagonista del clásico capitalino, el delantero uruguayo <b>Rodrigo de Olivera </b>compartió sus sensaciones luego de vivir su primer duelo ante Olimpia, un partido que calificó como soñado tras marcarle al león y aportar en el triunfo de <b>Motagua</b> por la fecha siete de la<b> Liga Hondubet de Honduras.</b>El atacante destacó la importancia anímica de ganar este tipo de encuentros, subrayó la paciencia como una de las claves del resultado y dejó claro que el objetivo del equipo es pelear por el campeonato paso a paso.