Espinel, tras perder ante Motagua: señaló los pecados de Olimpia y desnuda el fútbol hondureño: "Grandes carencias..."

<b>De acuerdo a lo trabajado en cuanto al funcionamiento del equipo para afrontar este partido hoy, estos 90 minutos, ¿qué se dejó de hacer en cuanto a esa preparación?</b><br /><br />A ver, se intentó lo que se había planificado, principalmente tener el tiempo de la pelota, un rival que sabíamos que por ahí no iba a regalar el inicio desde el fondo. Lo que faltó me parece a mí fue algo que hicimos por momentos muy bien, que fue llevar el balón de un lado al otro, provocar mediante la llegada rápida de uno al otro el balón de mano a mano por el lado de Pinto, principalmente en el primer tiempo, por el lado también de Kevin Güity y Edwin Rodríguez también por el otro, pero lo hicimos muy pocas veces.<br /><br />Sabemos que era un rival que por ahí podíamos hacerle daño provocando uno contra uno y no tuvimos mucho, no tuvimos mucho para generar después y meterla en el área. Entonces creo que por ahí, en un partido muy parejo, en un partido muy parejo, era para un gol, se lo había dicho a los muchachos y que hiciera el gol ganara porque fue muy parejo. Creo que pecamos en esos detalles y bueno, después tuvimos que salir a buscar el resultado con un gol en contra, donde ya optamos por un plan B, que no era el inicial, pero de todas maneras se intentó, pero no pudimos llegar a lograr el objetivo.<b>¿Los cambios no le funcionaron, profe, al final? Porque si somos sinceros, Motagua fue superior a Olimpia en los dos tiempos, les robó la pelota y los cambios, pretendiendo darle vuelta al partido, no le funcionaron.</b><br /><br />No, no, estoy de acuerdo que se ha quedado muy superior y la tenencia menos. Si mirás el partido creo que tiene un porcentaje más de tenencia que nosotros, si es que está equivocada esa apreciación.<b>A Olimpia le ha costado la contundencia en estos últimos tres partidos, no han marcado más de un gol, ¿qué le hace falta a ese equipo de medio campo para adelante para ser más contundente?</b><br /><br />Por ahí nos está faltando también la interpretación en los resultados que no se dan. Por ahí yo dije en la conferencia pasada, en el partido pasado, fue donde generamos mayor situaciones de gol contra Victoria desde el partido que yo he dirigido y no pudimos ganar ese partido. Tal vez antes con menos situaciones se concretaban los goles y bueno, son esas rachas que por ahí los niveles de los jugadores o los encargados generalmente de hacer los goles no están pasando por ese momento que nosotros queremos y que ellos quieren también, pero bueno, son rachas que pasan. No ha pasado en los 12 meses que hemos estado acá y acá seguramente la única posibilidad que hay es seguir trabajando sobre eso, ir buscando alternativas dentro del grupo que tenemos para ver quién puede encontrar ese gol que tanto buscamos. Por ahora lo más rescatable es la actitud del equipo que, por más que por momentos con tenencia de balón o a veces con juego directo intentó, intentó siempre. Por supuesto que después quedamos abiertos y por ahí tampoco tuvo generaciones claras de gol el equipo adversario, pero creo que sí, estoy de acuerdo que tenemos que trabajar sobre la contundencia que es lo que nos está faltando.