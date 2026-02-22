Erick Puerto confiesa que lloró por no salir al extranjero y el consejo que le dio Solani: "Las cosas estaban cerradas"

Erick Puerto, uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, ha terminado con una sequía de cinco partidos sin anotar y se destapó este domingo con un doblete en el triunfo 4-0 del Platense frente al Juticalpa. Puerto, quien no la estaba pasando bien en el Clausura, pudo celebrar su primeros tantos del Torneo en Puerto Cortés. Más allá del triunfo y de su doblete, Erick atendió a los medios y nos confesó que lloró cuando no se dio su salida al extranjero. Además, habló de los consejos que le ha dado Solani Solano y el mensaje a la afición del Platense y de todos de los que los apoyan.

PALABRAS DE ERICK PUERTO TRAS SU DOBLETE

Se rompe esa sequía goleadora y te destapas con un doblete. Muy agradecido con Dios porque se dio el triunfo en casa. Veníamos de varios empates, pero pudimos conseguir la victoria y marcar los goles. DESAHOGO CON TUS GOLES No sabíamos cuándo iba a llegar, solo había que estar más tranquilos. Sabíamos que los equipos iban a venir a cerrarse más y a complicarnos cada encuentro. TE ESTRENASTE EN EL PUERTO: LA GENTE SIGUE APOYÁNDOTE Sí, muy agradecido con esta linda afición que nos apoyó. Quisimos regalarles un triunfo. Ahí estaba mi familia también; estoy agradecido con ellos porque en las buenas y en las malas siempre han estado conmigo. Esta es nuestra casa y tenemos que darnos a respetar. Qué mejor que regalarle el triunfo a esta afición. Erick, pasaste una etapa dura en pretemporada donde se hablaba de tu salida. ¿Eso te afectó en este inicio antes del doblete? No. Uno trabaja para que lleguen las oportunidades, pero Dios sabe el momento. Solo me toca seguir trabajando y aportando al equipo.