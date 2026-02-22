Liga Hondubet

Erick Puerto confiesa que lloró por no salir al extranjero y el consejo que le dio Solani: "Las cosas estaban cerradas"

Erick Puerto, delantero del Platense, anotó su primer gol y doblete en el Torneo Clausura y habló con la prensa sobre lo que pasó cuando no se dio su salida al extranjero.

2026-02-22

Erick Puerto, uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, ha terminado con una sequía de cinco partidos sin anotar y se destapó este domingo con un doblete en el triunfo 4-0 del Platense frente al Juticalpa.

Puerto, quien no la estaba pasando bien en el Clausura, pudo celebrar su primeros tantos del Torneo en Puerto Cortés. Más allá del triunfo y de su doblete, Erick atendió a los medios y nos confesó que lloró cuando no se dio su salida al extranjero.

Además, habló de los consejos que le ha dado Solani Solano y el mensaje a la afición del Platense y de todos de los que los apoyan.

PALABRAS DE ERICK PUERTO TRAS SU DOBLETE

Se rompe esa sequía goleadora y te destapas con un doblete.

Muy agradecido con Dios porque se dio el triunfo en casa. Veníamos de varios empates, pero pudimos conseguir la victoria y marcar los goles.

DESAHOGO CON TUS GOLES

No sabíamos cuándo iba a llegar, solo había que estar más tranquilos. Sabíamos que los equipos iban a venir a cerrarse más y a complicarnos cada encuentro.

TE ESTRENASTE EN EL PUERTO: LA GENTE SIGUE APOYÁNDOTE

Sí, muy agradecido con esta linda afición que nos apoyó. Quisimos regalarles un triunfo. Ahí estaba mi familia también; estoy agradecido con ellos porque en las buenas y en las malas siempre han estado conmigo. Esta es nuestra casa y tenemos que darnos a respetar. Qué mejor que regalarle el triunfo a esta afición.

Erick, pasaste una etapa dura en pretemporada donde se hablaba de tu salida. ¿Eso te afectó en este inicio antes del doblete?

No. Uno trabaja para que lleguen las oportunidades, pero Dios sabe el momento. Solo me toca seguir trabajando y aportando al equipo.

¿Lloraste porque no se dio esa oportunidad de salir?

Un poco, porque dependía de mi salida y algunas cosas estaban cerradas, pero todo es al tiempo de Dios, no al mío. Seguiremos trabajando para eso.

¿Cómo te sentiste al romper la sequía de goles?

Yo sé que la gente estaba preocupada por eso. Me decían que no llegaban los goles ni el triunfo, pero yo estaba tranquil. Sabía que cuando llegara el triunfo, llegarían los goles.

La competencia de goleo está fuerte con Eddy Hernández, Kevin Zúñiga, Messi Nifty, Solani Solano y tú. ¿Cómo lo ves?

Muy contento con ellos, son grandes jugadores. Tengo un gran compañero como Solani; yo le di su primera asistencia y él me dio la primera también. Tenemos un gran equipo para competir y vamos a seguir por eso.

¿Qué hablan ahora que forman dupla?

Me toca aprender de su experiencia, de lo que ha vivido, y seguir trabajando juntos. Es una gran persona.

¿Te dio algún consejo cuando llegó?

Me dijo que estaba contento por lo que había hecho y que siguiera trabajando, que el momento se iba a dar.

Mensaje final para los aficionados de Puerto Cortés y los hondureños que te apoyan.

Que estén tranquilos, confiando en Dios. Este equipo va a seguir luchando y demostrando que estamos para más cosas. Gracias por seguirnos apoyando.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
