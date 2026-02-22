Erick Puerto confiesa que lloró por no salir al extranjero y el consejo que le dio Solani: "Las cosas estaban cerradas"

Erick Puerto, uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, ha terminado con una sequía de cinco partidos sin anotar y se destapó este domingo con un <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/platense-vs-juticalpa-fc-en-vivo-goles-resultado-jornada-7-clausura-2026-liga-nacional-honduras-MO29417821" target="_blank">doblete en el triunfo 4-0 del Platense frente al Juticalpa.</a></b>Puerto, quien no la estaba pasando bien en el Clausura, pudo celebrar su primeros tantos del Torneo en Puerto Cortés. Más allá del triunfo y de su doblete, Erick atendió a los medios y nos confesó que lloró cuando no se dio su salida al extranjero.Además, habló de los consejos que le ha dado Solani Solano y el mensaje a la afición del Platense y de todos de los que los apoyan.