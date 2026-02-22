Darixon Vuelto previo al LAFC-Real España: “Sabemos que la MLS es superior, pero vamos con convicción a Estados Unidos”

El atacante hondureño Darixon Vuelto se refirió al difícil reto que afrontará su equipo ante Los Ángeles FC (LAFC) por la Concacaf Champions Cup, asegurando que, pese a la desventaja y al nivel del rival de la MLS, el plantel viaja a Estados Unidos con mentalidad firme, compromiso y la convicción de cerrar la serie de la mejor manera posible.

LA ENTREVISTA

¿Con qué sensaciones se viaja ahora a los Estados Unidos en busca de cerrar esta participación en CONCACAF luego de lo sucedido aquí en San Pedro Sula? La verdad es que va a ser muy difícil, pero como digo, vamos con la mentalidad. Si nos toca cerrar de la mejor manera, cerrar firmemente, ya sabemos que en un partido así va a ser muy difícil, pero como digo, vamos con las ganas y con la convicción de que podamos cerrar bien.

Ok, en cuanto al tema personal, ¿andas bien? ¿Has estrenado los goles del torneo? Agradecido con Dios porque durante el inicio del torneo las cosas no han salido de la mejor manera y esperemos que así como empezamos el torneo, terminemos de la mejor manera. ¿Cómo han sido estos días luego de todo lo que ha pasado? Fue un día difícil, pero ya sabemos el resultado, que no fue nada fácil, pero como digo, al otro día tuvimos un partido que no supimos llevar, tuvimos que sacar los tres puntos, que era algo muy importante para nosotros. Jugaste poco en ese partido de ida, pero se miraban muy superiores estos muchachos, los jugadores de Los Ángeles Sí, la verdad que sí.