Darixon Vuelto previo al LAFC-Real España: “Sabemos que la MLS es superior, pero vamos con convicción a Estados Unidos”

<b>Ok, en cuanto al tema personal, ¿andas bien? ¿Has estrenado los goles del torneo?</b><b>A</b>gradecido con Dios porque durante el inicio del torneo las cosas no han salido de la mejor manera y esperemos que así como empezamos el torneo, terminemos de la mejor manera.<b>¿Cómo han sido estos días luego de todo lo que ha pasado?</b>Fue un día difícil, pero ya sabemos el resultado, que no fue nada fácil, pero como digo, al otro día tuvimos un partido que no supimos llevar, tuvimos que sacar los tres puntos, que era algo muy importante para nosotros.<b>Jugaste poco en ese partido de ida, pero se miraban muy superiores estos muchachos, los jugadores de Los Ángeles</b>Sí, la verdad que sí.