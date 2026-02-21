Jeaustin Campos le responde a Nazar tras el triunfo de Real España y el futuro de Nixon Cruz: "Que se vaya siendo campeón"

Por otro lado, le respondió a su colega <b>Salomón Nazar</b>, quien asegura que <b>Campos </b>hizo gestos obscenos y que el arbitraje estuvo inclinado a favor de la 'Máquina'.<b>Triunfo contra UPN</b>"Yo les aplaudí ahora porque levantarse de un partido como el anterior es difícil. Estoy muy feliz de dirigir a este equipo, la afición mi respeto, es algo que muy pocas se ve. Pensé que hoy sería difícil tener la presencia de la afición y les pido disculpas por lo que sucedió en el partido anterior. No es fácil quitar esos fantasmas por más profesionales que seamos, el equipo quedó bastante golpeado, y hoy de la manera que nos adelantamos en el marcador con cuatro goles, la verdad que mi respeto".<b>Charla en el vestidor</b>"Le dije a mis muchachos que estoy orgulloso. Se repusieron. No quiero manchar este resultado por el gran esfuerzo que tuvieron para levantarse, hay que aprender de todas las cosas que te dejan los rivales. Hoy jugamos con seriedad. Hicimos cambios, la responsabilidad también es mía, tratamos de meter chicos para que ganaran minutos, jugaron muy bien, pero al final aplaudo a los muchachos y somos justos vencedores esta noche".