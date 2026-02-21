Jeaustin Campos le responde a Nazar tras el triunfo de Real España y el futuro de Nixon Cruz: "Que se vaya siendo campeón"

Jeaustin Campos valoró el triunfo de Real España sobre la UPNFM (4-3) en una semana complicada para la insitución aurinegra luego de la paliza que sufrió el martes por LAFC en la Champions de Concacaf. El técnico aurinegro reveló, en la rueda de prensa posterior, la charla que tuvo con sus jugadores tras el partido de esta noche en el Estadio Morazán y fue consultado por el futuro de Nixon Cruz. DIEZ conoció que el talentoso mediocampista podría dar el salto a la MLS y el DT confirmó las negociaciones.

Por otro lado, le respondió a su colega Salomón Nazar, quien asegura que Campos hizo gestos obscenos y que el arbitraje estuvo inclinado a favor de la 'Máquina'. Triunfo contra UPN "Yo les aplaudí ahora porque levantarse de un partido como el anterior es difícil. Estoy muy feliz de dirigir a este equipo, la afición mi respeto, es algo que muy pocas se ve. Pensé que hoy sería difícil tener la presencia de la afición y les pido disculpas por lo que sucedió en el partido anterior. No es fácil quitar esos fantasmas por más profesionales que seamos, el equipo quedó bastante golpeado, y hoy de la manera que nos adelantamos en el marcador con cuatro goles, la verdad que mi respeto". Charla en el vestidor "Le dije a mis muchachos que estoy orgulloso. Se repusieron. No quiero manchar este resultado por el gran esfuerzo que tuvieron para levantarse, hay que aprender de todas las cosas que te dejan los rivales. Hoy jugamos con seriedad. Hicimos cambios, la responsabilidad también es mía, tratamos de meter chicos para que ganaran minutos, jugaron muy bien, pero al final aplaudo a los muchachos y somos justos vencedores esta noche".

Pidiendo la hora "El rival juega bien también, es un rival incómodo, hemos visto todos sus partidos, es un equipo que no se entrega fácil, tuvimos excesos de confianza, nos relajamos, ellos tienen su mérito, pero también les abrimos la puerta y eso se lo acabo de decir a los muchachos". Futuro de Nixon Cruz "Tiene buen nivel, todavía le falta por aprender muchas cosas, es muy joven. Siendo objetivo también hay que valorar a qué liga o equipo va, puede ser la MLS o Next Pro (segunda categoría). La parte económica, que ahí no me meto, hay que valorarlo. De lo contrario, yo prefiero que siga creciendo acá con nosotros, hoy le dimos más minutos tras superar la lesión, suena egoísta pero ojalá lo tengamos todo este torneo, salir campeón y que se vaya siendo campeón, si se da antes... pues ojalá por él y la institución". Líder del torneo "Todo tiene que ser positivo, tampoco vamos a cometer imprudencia, estamos jugando bien, el equipo tiene una estructura, somos un club que ha aprendido a engranarse bastante bien. Estamos con esas sensación de que por fin caminamos juntos, tenemos una gran fortaleza como club. Vamos por el camino correcto. Simplemente seguir con la humildad, pero tenemos que creer. Pensamos que en algún vamos a caer, pero debemos seguir con la vibra positiva. Tenemos con qué responder, debemos mejorar muchísimo, mientras tengamos ese pensamiento y los muchachos sean responsables de mejorar, hay que disfutarlo".