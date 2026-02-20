Motagua y Olimpia lo ven de lejos: así quedó la tabla de posiciones del Clausura tras el triunfo de Real España

El <b>Real España</b> confirmó su condición de superlíder al derrotar 4-3 a <b>Lobos UPNFM</b> en el inicio de la jornada siete del torneo Clausura de la <b>Liga Hondubet</b>. La Máquina sufrió en el cierre, pero terminó celebrando en el<b> Estadio Morazán</b> para consolidarse en lo más alto de la tabla.Con este triunfo, el conjunto aurinegro llegó a 17 puntos en siete partidos disputados, producto de cinco victorias y dos empates, manteniéndose invicto en el campeonato. Además, suma 14 goles a favor y ocho en contra, números que respaldan su sólido arranque en el certamen.