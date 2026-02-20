Motagua y Olimpia lo ven de lejos: así quedó la tabla de posiciones del Clausura tras el triunfo de Real España

Con este triunfo, el conjunto aurinegro llegó a 17 puntos en siete partidos disputados, producto de cinco victorias y dos empates, manteniéndose invicto en el campeonato. Además, suma 14 goles a favor y ocho en contra, números que respaldan su sólido arranque en el certamen.

El Real España confirmó su condición de superlíder al derrotar 4-3 a Lobos UPNFM en el inicio de la jornada siete del torneo Clausura de la Liga Hondubet . La Máquina sufrió en el cierre, pero terminó celebrando en el Estadio Morazán para consolidarse en lo más alto de la tabla.

El equipo sampedrano ha sabido reponerse del duro golpe internacional y en el plano local demuestra contundencia y carácter. Frente a Lobos mostró poder ofensivo, aunque también evidenció aspectos por corregir en defensa tras permitir tres goles en el tramo final del compromiso.

En la tabla de posiciones, Real España le saca una amplia ventaja a sus perseguidores. Motagua aparece segundo con nueve unidades, mientras que Olancho y Olimpia suman ocho puntos cada uno, dejando claro el dominio aurinegro en este inicio del Clausura.

Marathón y Victoria se mantienen en la pelea con siete puntos, mientras que en la zona baja Juticalpa, Lobos UPNFM, Platense, Choloma y Génesis PN intentan sumar para escalar posiciones en un torneo que comienza a marcar diferencias importantes.

La jornada siete continuará este sábado con los partidos Olancho FC vs Marathón y CD Choloma vs CD Victoria; mientras que el domingo se disputarán los duelos Platense FC vs Juticalpa FC y el clásico capitalino entre Olimpia y Motagua.