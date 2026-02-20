Liga Hondubet

Real España vs UPNFM EN VIVO: La Máquina quiere recuperar la sonrisa tras la vapuleada histórica ante LAFC

EN DIRECTO | Real España recibe a Lobos UPNFM por la jornada 7 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

INICIA: 7:00 pm
    Real España recibe a Lobos UPNFM por la fecha siete del torneo Clausura.

    Mario O. Figueroa
2026-02-20

Real España buscará hoy limpiar su imagen contra los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán, ese mismo escenario donde el martes sufrió una humillante paliza frente a Los Angeles FC (1-6) en la Copa de Campeones de la Concacaf.

La Máquina se mide con los Lobos en la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con la necesidad de recuperar la confianza en el ámbito doméstico, después de que el abultado resultado internacional lo dejara prácticamente sin opciones de trascender en el certamen regional.

El partido entre Real España y Lobos de la UPN comenzará a las 7.00 de la noche y se podrá ver en vivo por Deportes TVC. También pueden seguir todos los detalles en WWW.DIEZ.HN.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
