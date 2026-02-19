Pavón sin pelos en la lengua: la goleada al Real España, dirigir a la H y lo que piensa de Troglio: "No me gustaba como jugaba"

Carlos Pavón, leyenda de la Selección de Honduras y Real España, habló en EXCLUSIVA con Diario DIEZ previo al Chologol 2026, evento en el que se medirán las Leyendas de Honduras contra las Leyendas de Choloma en el Estadio Rubén Deras este viernes 20 de febrero. En este evento también estarán otras glorias del fútbol catracho como Amado Guevara, Danilo Turcios, Carlos Oliva, Milton Tyson Núñez, entre otras leyendas del fútbol catracho.

La 'Sombra Voladara', como era conocido Pavón, no ocultó la alegría de reencontrarse con su excompañeros de la selección. Asimismo, opinó sobre la goleada que recibió Real España ante LAFC por la Champions Cup. Por otro lado, pero muy directo reveló que "le encantaría dirigir a las selecciones nacionales menores", pero que "eso no depende de él". Y aclaró que la escuela de Pedro Troglio en el Olimpia no "fue de su gusto", a pesar de que ganó muchos títulos nacionales.

ENTREVISTA CON CARLOS PAVÓN

¿Listo para el partido de Leyendas en Choloma? Listo físicamente no sé, pero voy a estar y voy a participar. La idea es pasarla bien con la gente y que el estadio se llene, porque es una causa noble. Invito a toda la gente de Choloma y sus alrededores a que lleguen y disfruten del espectáculo. ¿Qué te motivó a participar? Después de retirarme en 2014 o 2015 casi no juego fútbol. Solo participo en partidos de leyendas. Me gusta estar en ellos porque me reúno con amigos y compañeros con los que crecimos y reencontrarnos a estas alturas de la vida es algo muy lindo. ¿Cómo te preparas físicamente? Son partidos de exhibición. Lo más importante es que la gente disfrute y se vaya feliz. Eso es lo principal.

Sos voz autorizada del Real España como ídolo que fuiste. ¿Cómo viste la derrota ante el LAFC? Fue un golpe muy duro. No es normal que venga un equipo de la MLS y te haga seis goles. Como españolista dolió mucho, sobre todo por el rendimiento. El equipo no metió ni las manos.

¿En qué falló La Máquina? En todo. Desde el primer minuto, cuando cometes un penal, ya comienzas mal. La diferencia fue abismal en ritmo e intensidad. En dos o tres toques el equipo de Los Ángeles ya estaba en el arco contrario y esos los jugadores lo pudieron notar. ¿Deben pedir disculpas los jugadores? No sé si disculpas. Eso es un tema institucional. Lo claro es que el equipo fue superado ampliamente. ¿Para vos, debe continuar el entrenador Justin Campos como técnico de la Máquina? No soy yo quien debe decidir eso. Los resultados hablarán. Él llegó para ser campeón y está trabajando para lograrlo. Ha estado cerca, pero aún le falta el tramo final

Selección, Federación y estructura del fútbol hondureño ¿Te gustaría dirigir una selección juvenil? Me encantaría, pero no depende de mí. Ojalá algún día se dé la oportunidad. ¿Crees que faltan exfutbolistas en la Federación? Sí. En Honduras casi no hay exjugadores trabajando en la Federación. Si dicen que no están preparados, entonces que los preparen. En Panamá, por ejemplo, los hermanos Valdés se formaron con apoyo federativo y han logrado buenos resultados por eso la selección panameña ha crecido tanto en selecciones menores como en la mayor.