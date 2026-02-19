Pavón sin pelos en la lengua: la goleada al Real España, dirigir a la H y lo que piensa de Troglio: "No me gustaba como jugaba"

Carlos Pavón, leyenda de la Selección de Honduras y Real España, habló en <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn" target="_blank">EXCLUSIVA con Diario DIEZ</a></b> previo al Chologol 2026, evento en el que se medirán las Leyendas de Honduras contra las Leyendas de Choloma en el Estadio Rubén Deras este viernes 20 de febrero.En este evento también estarán otras glorias del fútbol catracho como Amado Guevara, Danilo Turcios, Carlos Oliva, Milton Tyson Núñez, entre otras leyendas del fútbol catracho.