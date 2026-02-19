Liga Hondubet

Real España pone a prueba su dominio en Honduras tras duro revés en Concacaf con la paliza que le propinó LAFC

Los aurinegros se olvidan por un momento del trago amargo en la Concacaf Copa de Campeones y este viernes se mide a Lobos UPNFM

    Real España vivió una pesadilla en la Concacaf y cambiará de chip este viernes para buscar mantenerse en la cima del Clausura. Foto Mauricio Ayala
2026-02-19

El Real España, líder del torneo Clausura hondureño, buscará este viernes ratificar su dominio local ante Lobos de la Universidad Pedagógica, con el objetivo de resarcirse tras la goleada por 1-6 sufrida el pasado martes frente al Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto que dirige el costarricense Jeaustin Campos encabeza la clasificación con 14 puntos y llega a la séptima jornada con la necesidad de recuperar la confianza en el ámbito doméstico, después de que el abultado resultado internacional lo dejara prácticamente sin opciones de trascender en el torneo regional.

Pese al desgaste físico derivado de la competición internacional, el Real España apuesta por sumar tres puntos que lo afiancen en la cima de la tabla y prolongar su condición de invicto, una distinción que comparte únicamente con el Motagua y el Victoria, antes de viajar a territorio estadounidense para encarar el partido de vuelta.

De los seis partidos disputados hasta ahora, Real España acumula cuatro triunfos y dos empates, con un registro de diez goles a favor y cinco en contra.

El sábado, Olancho, de la mano del colombiano Jhon Jairo López, recibirá a Marathón, del argentino Pablo Lavallén.

Olancho llega motivado tras golear por 4-1 al Juticalpa en la sexta fecha, en la que Marathón empató a un gol con Motagua.

El equipo que dirige López ocupa la tercera posición en el Clausura con ocho unidades, mientras que el Marathón la quinta, con siete.

Victoria, sexto con siete unidades y el argentino Hernán ‘el Tato’ Medina como estratega, visitará a un Choloma urgido de puntos para salir de la décima posición, a la que ha caído con tres, saldo de un tres empates y tres derrotas.

El defensor uruguayo, Juan Capeluto, se lamenta de su error contra LAFC en el penal con el que comenzó la goleada en Concacaf. Foto Mauricio Ayala

El domingo, Platense, noveno en la clasificación con cuatro enteros, será el anfitrión de Juticalpa, que es séptimo, con seis.

La jornada se completará con el clásico entre Olimpia, último campeón hondureño, y su vecino y eterno rival, Motagua, que tiene al español Javier López en el banquillo.

Olimpia, que tiene como técnico al uruguayo Eduardo Espinel, ha caído a la cuarta plaza con ocho puntos, mientras que su rival es segundo, con nueve.

Los ‘Leones’ del Olimpia figuran entre los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño, junto con Motagua, Marathón y Real España.

