Real España pone a prueba su dominio en Honduras tras duro revés en Concacaf con la paliza que le propinó LAFC

De los seis partidos disputados hasta ahora, Real España acumula cuatro triunfos y dos empates, con un registro de diez goles a favor y cinco en contra.El sábado, Olancho, de la mano del colombiano Jhon Jairo López, recibirá a Marathón, del argentino Pablo Lavallén.Olancho llega motivado tras golear por 4-1 al Juticalpa en la sexta fecha, en la que Marathón empató a un gol con Motagua.El equipo que dirige López ocupa la tercera posición en el Clausura con ocho unidades, mientras que el Marathón la quinta, con siete.Victoria, sexto con siete unidades y el argentino Hernán ‘el Tato’ Medina como estratega, visitará a un Choloma urgido de puntos para salir de la décima posición, a la que ha caído con tres, saldo de un tres empates y tres derrotas.