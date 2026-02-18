Burbara aclara todo sobre la deuda de Real España y, ¿qué pasará con Jeaustin?: "Alguien tiene que pagar los platos rotos"

Sobre la polémica de la millonaria deuda de <b>Real España, Elías Burbara </b>fue directo y sin rodeos: “El monto es muy grande, todo está respaldado, todo fluye con normalidad. El equipo está endeudado porque no hemos parado de invertir y contratar jugadores, y porque no le hemos quedado mal a nadie”. Y lanzó el mensaje más contundente: “Hoy nuestro objetivo número 1 es salir campeones. ¿Me importa la deuda? Nada. A quien le moleste la deuda que la pague, y si no, que ni la mencione”. Incluso remató con firmeza: “Ahorita, salir campeones cueste lo que cueste. Después saco la calculadora”. Finalmente, respaldó sin titubeos a <b>Jeaustin Campos </b>y dejó claro que su proyecto es conjunto: “Estamos en el mismo barco, tenemos las mismas responsabilidades y los mismos riesgos. Así que es muy probable que si nos vamos, nos vamos juntos”. Y reafirmó cuál es la deuda pendiente: “Yo no le dije ganarle a Los Ángeles. Yo le dije salir campeón de Honduras... Me debe el título y él está con todo el compromiso de que vamos a salir campeones este año, pase lo que pase