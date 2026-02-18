Burbara aclara todo sobre la deuda de Real España y, ¿qué pasará con Jeaustin?: "Alguien tiene que pagar los platos rotos"

Pese al golpe, rechazó que el resultado sea un fracaso: “Sería un ignorante la persona que le diga fracaso a esto”. Incluso fue más allá al comparar niveles: “Nosotros éramos Austria Viena y jugamos contra Real Madrid, que nos vino con todo”. Para Burbara, la experiencia debe transformarse en aprendizaje: “Tenemos que ver a Los Ángeles como un modelo a seguir”.

Sobre la goleada 6-1 ante Los Ángeles FC , dejó una de las imágenes más fuertes de la noche: “Físicamente están en un nivel que parecen unos robots... Ningún jugador de nosotros los iba a alcanzar, pero ni que les prestara una moto a nuestro defensa los alcanzaba”. Y remarcó: “Se miraban como hechos con inteligencia artificial, literalmente, físicamente en otro estado... están en otra dimensión”.

En entrevista exclusiva para Diario DIEZ, Elías Burbara, presidente de Real España , fue contundente sobre la sequía de títulos y lanzó una frase que retumbó en Tegucigalpa: “Si dan permiso allá en Tegucigalpa, sí. Siempre. Real España va a estar preparado para salir campeón”. Insistió en que este es el plantel más sólido de los últimos años: “Hoy creo que es el torneo que mejor preparado está, más completo está... Hoy sí tenemos banca. Es más, ¿cuál banca? Ni banca tenemos, tenemos dos equipos titulares”.

Finalmente, respaldó sin titubeos a Jeaustin Campos y dejó claro que su proyecto es conjunto: “Estamos en el mismo barco, tenemos las mismas responsabilidades y los mismos riesgos. Así que es muy probable que si nos vamos, nos vamos juntos”. Y reafirmó cuál es la deuda pendiente: “Yo no le dije ganarle a Los Ángeles. Yo le dije salir campeón de Honduras... Me debe el título y él está con todo el compromiso de que vamos a salir campeones este año, pase lo que pase

Sobre la polémica de la millonaria deuda de Real España, Elías Burbara fue directo y sin rodeos: “El monto es muy grande, todo está respaldado, todo fluye con normalidad. El equipo está endeudado porque no hemos parado de invertir y contratar jugadores, y porque no le hemos quedado mal a nadie”. Y lanzó el mensaje más contundente: “Hoy nuestro objetivo número 1 es salir campeones. ¿Me importa la deuda? Nada. A quien le moleste la deuda que la pague, y si no, que ni la mencione”. Incluso remató con firmeza: “Ahorita, salir campeones cueste lo que cueste. Después saco la calculadora”. ​​​

¿Cómo maneja el temperamento Elías después de lo que ha pasado? Porque dice que fue a saludar a los jugadores, al cuerpo técnico y sin emitir tal vez un juicio de crítica. No, no, no, hemos aprendido con el tiempo que entre más en caliente, no se resuelven los problemas; se resuelven en una oficina y se resuelven con todos los informes presentados. Ahí después uno puede debatir o no un informe, pero la realidad es que hay que hacerlo en los medios adecuados, no andar tan sentimentalistas al respecto. La verdad es que cuando esto sucede, hay dos alternativas: o simplemente no estamos a la altura de nada, de nada, de nada, o simplemente aprender y ver qué hizo Los Ángeles, qué no hicimos nosotros, para que el siguiente año, cuando nos vuelva a tocar otro equipo, seamos nosotros los protagonistas.

¿Tuvo la oportunidad de hablar con Jeaustin, con el plantel, después de la derrota? No, no hemos platicado, obviamente, siempre dejamos ahí una brecha de tiempo para que toda la calentura baje, para que el cuerpo técnico haga su análisis concreto, para que nosotros recibamos los informes que recibimos. Tenemos algunas agencias externas que emiten sus informes. Ya hoy en la mañana leí todo el informe de la agencia con respecto al partido de ayer y en algún momento, me imagino mañana o en todo el viaje a Los Ángeles, vamos a andar juntos, vamos a tener tiempo suficiente para platicar al respecto. Pero lo que sí hice inmediatamente después del partido fue ir al camerino, saludé a todos los jugadores, saludé al cuerpo técnico. Obviamente, estos son los momentos cuando uno tiene que estar ahí, presente, dando el respaldo y el apoyo. Son los momentos más difíciles de un futbolista, de una institución.

¿Cómo se duerme después de un 6-1 que se le endosaron a su equipo? Muy triste, obviamente, fue una noche oscura para el fútbol hondureño, para el Real España. Y más que todo, enfocarme en esa ilusión que se apagó de nuestra afición. El pesar es para todos esos niños que llegaron con la ilusión de ver a su equipo participar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Como decía antes del partido, esta era nuestra Champions, así como uno se emociona, así como en Barcelona, en la Champions, uno quiere que la afición de Real España tenga esa ilusión y esa emoción de que estamos en nuestra Champions. Y bueno, después de ver ese resultado y ese partido, realmente desilusiona, pero más que todo, uno se siente triste y mal por nuestra afición, por nuestros niños, por no darles alguna alegría histórica o algo trascendental en la historia de nuestro club. Obviamente, no vamos a tirar la toalla, más bien quedamos picados y ahorita enfocarnos, primero en meternos a esa Copa Centroamericana y segundo en meternos a esa Liga de Campeones de la siguiente edición.

¿Qué experiencia o qué aprendizaje usted puede tomar ahorita después del partido para futuro?

Hay de todo. La verdad es que el análisis de la A a la Z está aplazado, todo está aplazado. Cuando te digo que el análisis de la A a la Z es todo: jugadores, cuerpo técnico, directivos. Ahí no voy a excluir nada ni vamos a capear nada, ni tampoco vamos a poner ninguna excusa de que porque Los Ángeles.

Pero vamos a poner, como quien dice, para muestra un botón. Estuvimos, previo a la entrada de los equipos, ahí en el túnel de acceso con los jugadores de Los Ángeles y realmente ni siquiera parecen futbolistas o deportistas. Físicamente están en un nivel que parecen unos robots, o sea, están demasiado bien físicamente. Ningún jugador de nosotros los iba a alcanzar, pero ni que les prestara una moto a nuestro defensa los alcanzaba. O sea, físicamente, el primer aspecto, un detallito así chiquitito: están en otra dimensión.

Y temas de salud, temas de alimentación, nutrición, suplementación, rutina. Algo totalmente diferente que aquí en Honduras. Cuando te digo que hay que aprender qué hizo Los Ángeles, qué no hemos hecho nosotros, bueno, deberíamos sentarnos. Me voy a sentar con el preparador físico, con el nutricionista, con todo, para que de aquí a un año físicamente nuestro equipo esté transformado, por lo menos nuestra fuerza básica.

Es un tema que me llamó la atención porque tú puedes ver a un buen futbolista, tú puedes ver a un buen atleta, tú puedes ver a alguien bien físicamente. Pero lo que yo vi ayer en los jugadores de Los Ángeles fueron jugadores de alto rendimiento. Se miraban como hechos con inteligencia artificial, literalmente, físicamente en otro estado. Ese es el primer punto.

El otro punto que me llamó la atención, y ese sí es un aprendizaje para nuestros jugadores y para nuestro cuerpo técnico, es que los jugadores de Los Ángeles no tenían la pelota en sus pies. La agarraban y en menos de tres segundos ya la soltaban, y en menos de tres segundos la volvían a soltar. Entonces nuestros jugadores ni siquiera podían acercarse a ella, porque cuando se acercaban a marcar ya no tenían la pelota. Y después, cuando iban a marcar al otro, ya el otro tampoco la tenía.

Esas son diferencias, que no solo son entre Los Ángeles y Real España, es Los Ángeles en relación con todo Concacaf, creo yo. Creo que ni siquiera los equipos mexicanos han alcanzado ese nivel de Los Ángeles. Ellos están en otra dimensión. Así que ellos pudieran competir tranquilamente en la Liga Premier inglesa, creo yo.

Elías, ¿por qué pasa esto en el tema de la diferencia? El líder de Honduras ante el equipo que de repente no ha comenzado, jugó el primer partido oficial; ya lo económico y toda la preparación, como lo menciona, es abismal.

Eso es algo natural. Hablemos para hacer un comparativo para que nos entendamos. Mencióname una liga pequeña de Europa, la que tú quieras. Austria, está bien, Austria. Dame el tercer equipo de Austria. Es complicado. Austria Viena.

Supongamos que tuvieron una buena temporada y clasificaron a la Champions. Les tocó jugar contra Real Madrid. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de Austria Viena-Real Madrid? 6 a 1. Eso pasó. ¿Es culpa de Austria? ¿Es culpa del equipo? ¿Es culpa de la liga?

Los Ángeles FC es el segundo mejor equipo de toda Concacaf, solo por detrás del Inter Miami. De ahí la broma, que le regalaron el puesto al Inter Miami. Uno puede bromear con eso, que por Messi, el mercadeo y todo lo que conlleva alrededor, pues no somos actuales campeones. Está bien, el Inter es el número uno. Los Ángeles es el número dos, sin Messi.

Quítale a Messi al Inter y nos enfrentamos al mejor equipo. Y lo otro es una institución seria, profesional, a la altura, ejemplar en todos los aspectos. A tal grado que vinieron a San Pedro Sula y tiraron toda la carne al asador. No dejaron ni un jugador afuera. Ni uno.

El delantero que nos metió goles, en Corea del Sur, Son; Lloris; este portugués. Todos. No dejaron ninguno por fuera. Aparte de las diferencias, nos tocó bailar con la más fea. Y no solo la más fea, vinieron con todo. Mala suerte.

Es un tema para disfrutar, literalmente. Si no sabemos aprovechar estas oportunidades, es un honor para Real España que nos haya venido y nos haya dado el respeto que nos merecemos, porque ese es el respeto.

Por ahí hay un equipo mexicano que fue a jugar contra otro equipo de la región y las camisas, los uniformes del equipo mexicano, eran 52, 53, 54. Ni siquiera la banca, fue con reservas a jugar. Entonces, el respeto que Los Ángeles nos dio, se respetó primero la competencia, respetó a la ciudad, respetó a Real España, respetó a nuestra afición. De aplaudir y de agradecerle a Los Ángeles lo que vino a presentar aquí.

Elías, ¿ha sido lo peor que le ha pasado en el fútbol?

No, no. Nada que ver. Esto no se puede ver como algo malo. Me disculpan, pero quien lo vea como algo malo está desconectado del fútbol. Esto no puede ser algo malo ni haber tomado algo malo.

¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la parte comercial de nuestra liga, de nuestra institución. Los aspectos físicos. Creo que tenemos que entrar en un régimen estricto para que nuestros futbolistas sean atletas, atletas de alto rendimiento. Físicamente, ni por ser que vayamos a competir. Tenemos que ver a Los Ángeles como un modelo a seguir.

Más bien nos debemos sentir bendecidos de que tuvimos esta oportunidad y debemos tener el aprendizaje y optar por obtener un modelo a seguir. Ahorita que vayamos a Los Ángeles, probablemente hoy o ayer éramos rivales antes del partido, cada uno a su lado. Pero para la vuelta creo que el ambiente va a estar un poco más amigable.

Yo tengo un montón de preguntas para ellos y seguro que las voy a hacer. Es más, conocí al dueño del equipo. El dueño anduvo aquí, director deportivo, director de todo. Era una comisión de 55 personas, creo. Vinieron en gran estado. Ni cabían en el camerino. Los camerinos de aquí estaban acostumbrados para un grupo de 30 personas. Ellos andaban 55 personas, no cabían. Y luego nosotros les cedimos el palco a la directiva para que estuvieran cómodos. Obviamente, era de los palcos mejor arreglados del estadio. Les dimos nuestro palco. Ellos instalaron ahí cualquier cantidad de tecnología. Fueron a instalar un montón de aparatos a mi palco. Y realmente eso es imposible llamarlo un fracaso.

Sería un ignorante la persona que le diga fracaso a esto. Obviamente uno no quiere esto, porque no es lo usual. Hubiéramos querido un partido más entretenido. Pero la verdad es que, a pesar de que a los 30 segundos nos pitan un penalti en contra, eso también te afecta. Pero quitando las excusas puntuales del fútbol, es imposible. Obviamente hubiéramos querido un poquito más de entretención, que la afición se emocionara un poco más. Pero era más como un tema de espectáculo, porque la diferencia deportiva nunca la dejamos en compenso.

Ahora, un 6-1, un resultado fuerte. Usted nos ha dado otra versión, pero dentro de la cancha es un resultado fuerte. Los aficionados no salieron tan contentos.

Nadie está contento, yo no estoy contento. Yo no estoy diciendo que estoy contento. Estoy triste, obviamente. Enojado, obviamente. Más de alguno va a tener su jalón de orejas, estamos claros. Pero también era Los Ángeles. Yo te dejé a ti hacer la comparación. Nosotros éramos Austria Viena y jugamos contra Real Madrid, que nos vino con todo.

Ahora, con ello, mucha gente pide la cabeza de Jeaustin. ¿Hay respaldo de la directiva hacia Jeaustin Campos, pese a un resultado que prácticamente, creo que si se hubiera dado acá en la Liga, estaríamos hablando tal vez de otra cosa?

Por jugar competencias que nunca jugamos. Estamos en la Champions. Obviamente hay niveles: está la Liga local, está la Centroamericana, está la Liga de Campeones. Vamos a hacer un repaso de la temporada, de la combinación de las temporadas. El torneo internacional es la continuidad del torneo anterior. Primer torneo, semifinalista. Segundo torneo, finalista. La combinación de los dos torneos nos da pase a Copa Internacional.

En Copa Internacional, Copa Centroamericana, llegamos hasta semifinales, que nos dio el boleto a la Liga de Campeones. Luego, Liga de Campeones. Entonces, lo mínimo, te voy a dar el repaso anterior, es top 3 de Honduras, top 6 de Centroamérica para jugar acá. Antes ni siquiera eso estábamos, antes ni siquiera eso teníamos. Obviamente hay otros objetivos adicionales. Salir campeón, esa es la prioridad número uno. Hace un año o hace dos años que hablamos con Jeaustin de nuestro objetivo. Yo no le dije ganarle a Los Ángeles. Yo le dije salir campeón de Honduras. Ese es el único objetivo pendiente, la única tarea no hecha por Jeaustin Campos.

Me debe el título y él está con todo el compromiso de que vamos a salir campeones este año, pase lo que pase. El enfoque no se pierde. Objetivo número uno, campeón de la Liga. En la lista de tareas y en la lista de objetivos no estaba ganarle a Los Ángeles. Hay que ser honestos y fríos en el tema. Ya cuando nos aburramos de ganar la Centroamericana, por decir un ejemplo, Alajuelense que lleva tres títulos seguidos, puede decir: hoy sí vamos por el Mundial de Clubes, ya me aburrí de la Centroamericana, demos el siguiente paso. Pues ni siquiera hemos salido campeones en Honduras. Entonces no perdamos nuestro objetivo. Primero, salir campeones de la Liga de Honduras. Ahí tiene que estar toda nuestra energía y toda nuestra prioridad. Luego ya sabemos lo que fue Centroamericana, sabemos qué es lo que fue Liga de Campeones.

Jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición no nos queremos volver a perder esto. Otra vez, en este torneo tenemos que, mínimo, aunque ese no es el objetivo, mínimo reglamentariamente, top 3 de Honduras, top 6 de Centroamérica. Febrero del otro año estamos jugando Liga de Campeones. Mínimo, menos de eso ya pueden haber problemas. Pero mientras estamos jugando nuestra Champions, no hay ningún riesgo.

Antes de seguir con el tema de Jeaustin. ¿Qué espera usted de sus futbolistas luego de lo que pasó?

Alguien va a tener que parar los platos rotos, obviamente. Ojalá sean todos nuestros rivales de la Liga de Honduras. Alguien tendrá que parar los platos rotos, y lo menos que esperamos de nuestros jugadores es una reacción y que se desquiten esto ante una mala derrota. Puede ser más bien un punto de partida para una mejora, como le pasó a Olimpia el torneo pasado. Le metieron 6 y terminó levantando el título. Ojalá nos pase entonces. Obviamente ya nos metieron 6, y me quedo con los brazos cruzados. No, eso es innegociable. Nos metieron 6 y ya no podemos hacer nada con eso. Ya démosle vuelta a la página.

Buscar culpables, señalar, es lo menos que podemos hacer. Lo que tenemos que buscar es, ¿quién va a parar los platos rotos? Y no estoy hablando de un equipo, no estoy hablando de la UPN el viernes, porque eso no es desquitarse. Es completo. De aquí a mayo, todos nuestros rivales van a tener que parar los platos rotos. Ojalá.

Elías, el viaje a Los Ángeles. ¿Ya con la llave definida cambia, va a viajar con equipo alterno? ¿Cómo es la situación?

Había preparado mi viaje para mañana, con antelación, preparar todo, dejar todo listo y los planes no cambien. Mañana viajo para Los Ángeles a preparar todo personalmente. Así que el protocolo continúa, obviamente ya más relajado, quizás, y más enfocado en ir a aprender, en ir a hacer relaciones, más enfocado en cualquier cosa menos turistear, seguro.

Elías, ¿y a la afición qué se le dice después de esto?

Muchos se quedaron dentro, y la mayoría se quedó dentro del estadio hasta que finalizaron el partido. Eso es algo digno de admirar. Primero, lo siento. A pesar de todas las excusas que puedan haber, las diferencias que puedan haber, sentimos mucho y pedimos perdón si desilusionamos a alguien. El llamado es de que no dejen de apoyar al club. Creo que el trabajo está hecho. Solo hay que tener paciencia, que los resultados van a venir. Poco a poco ahí vamos. Creo que ya alcanzamos esa etapa de maduración; no estaríamos jugando Liga de Campeones si no estuviéramos listos.

A la afición, primero gracias por haber llegado, gracias por apoyar. Segundo, no dejen de ir al estadio, por favor. Que se vea ese respaldo, que se vea ese empujón. Si hay alguien que puede levantar a estos jugadores, no es ni psicólogo ni nada, es su propia afición. Nos estamos engañando tal vez con el tema arbitral. Los dos penales aquí en Liga Nacional no los pitan. Aquí no los pitan. A ver, sí urge el VAR en Honduras. La Liga Nacional debe hacer ajustes en tecnología, con muchas facilidades. Necesitamos que nuestros árbitros estén mejor capacitados, necesitamos la colaboración de la Federación, necesitamos que el comité de árbitros haga cambios mayores en el arbitraje. Si no, que se haga a un lado alguien que los venga a ejecutar. Seguir ahí el mismo status quo no podemos.

Solo lo obvio: el gol no entró, no salió. Eso se resuelve. Las apreciaciones, ayer, en las dos jugadas que se convirtieron en penales, no voy a negar los contactos de mi defensa con los delanteros. De contacto hay, pero son contactos con la pelota ya casi en el córner, ya casi. Las jugadas ya habían acabado. Fueron contactos, no a propósito, circunstanciales. Tampoco mis jugadores pueden desaparecer cuando viene un jugador corriendo a 30 kilómetros por hora. Para mí no son penales, pero la apreciación del árbitro dijo que cualquier contacto es penal. Ese tipo de apreciaciones van a seguir siendo polémicas.

Está bueno, pero no sería un avance para el fútbol hondureño. Lo obvio hay que resolverlo: gol de la final, gol del clásico, lo de mano. Al final, es más importante capacitar bien a nuestros árbitros, traer árbitros extranjeros o entrenadores extranjeros que vengan y les den buenas capacitaciones. Hablando con los muchachos de España, dicen que mentalmente tal vez fue el factor que más los perjudicó. Todavía no habían jugado partido de liga y estaban pensando en esto, tal vez nervios, tantas situaciones, jugar contra Son, contra Lloris.

Tenemos dos psicólogos. Las diferencias son abismales, no importa, no hay factor. Los tenemos. Está el psicólogo, está el coach, está la psicóloga, están todos los elementos. Estamos haciendo trabajos personalizados. A la hora de la hora no hay una fórmula que te pueda decir: así ganas. Uno hace todo y aún se queda corto.

¿Qué le generó a usted ver que toda esa constelación de estrellas anduviera paseando como si nada por San Pedro Sula?

No. Compartimos con ellos. Muy humildes, muy sociales, muy serviciales. Todo súper bien. Realmente, esto es parte de vivir nuestra Champions. A todo mundo se lo queda con el 6 a 1. O sea, como que le buscan el pelo al huevo, cuando has tenido un campeón del mundo o cuando es un partido oficial. Estar ahí en los centros comerciales, en los cafés, con estos jugadores, tomando fotos con las personas que paraban ahí en mitad de la calle. Ustedes saben que el protocolo de CONCACAF es muy estricto y los de CONCACAF estaban siguiendo un protocolo cabalidad. Y eran los de Los Ángeles que más bien decían: “No hombre, no se preocupe, no hay problema”. Atendieron a aficionados, dieron autógrafos y tomaron fotos. Es de agradecer lo que Los Ángeles hizo. Eso pasa cuando el home club es servicial. Una de las cosas que sucedieron es que Real España les abrió las puertas del estadio, les abrió las puertas de la ciudad, las atenciones fueron 24/7, estaban protegidos con buena seguridad y, dentro de los controles mínimos, ellos se abrieron y disfrutaron. Hay otras ciudades que no pueden hacer eso. San Pedro Sula le dio a Los Ángeles la confianza, el servicio y la atención para hacer eso. Tuve la oportunidad de platicar con el presidente de Los Ángeles, con Son, Lloris, que son la máxima estrella, entre comillas. Los saludé a todos y estuve platicando con todos, pero obviamente algo rapidito y medio partido. No había tanto tiempo ni estaba el escenario apto para hablar de todo un poco. Pero sí, seguro este fin de semana, allá en Los Ángeles, vamos a tener tiempo suficiente para compartir.

Elías, usted ha sido un presidente que no ha levantado hasta acá muchos técnicos, y con Jeaustin ha sido la excepción. ¿Por qué?

Y le digo por qué: porque también los resultados no han sido los mejores después de dos años. Aquel día le bromeé que por menos ya había sacado técnicos. Pero no, el tema es uno ve el trabajo del día a día. Uno no solo se queda con la primera plana del periódico de lunes. Espero que sea el día a día. Ya lo tenemos impreso. Uno se queda con el trabajo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Uno entiende la razón; no porque es... la mayoría de las personas no, algunos no. Entonces, sé cuál es el trabajo que se está haciendo, sé cuál es el sistema que se está haciendo, sé cuáles son las condiciones de trabajo, sé qué es lo que no le estamos dando. Como directiva, no nos lavamos las manos ni nos desprendemos de nuestra responsabilidad. Esto es un equipo, una institución, y si algo sale mal, los culpables somos todos: los jugadores, cuerpo técnico y directiva. Nadie puede venir a lavarse las manos y hacer señalamientos. Al final, estamos jugando Liga de Campeones. Hemos visto una evolución. Si apareciera un mayo X y no somos campeones, no estaríamos en la Central American ni en la Liga de Campeones, y quedamos en octavo lugar y encontramos a alguien guía... la pregunta es obvia. Que me digan que hay que despedir a Justin Campos porque estamos jugando en la Liga de Campeones de la CONCACAF... creo que ni la pregunta era necesaria.

Usted tiene una muy buena relación con Jeaustin. ¿Cómo es esa relación?

Muy buena relación. Obviamente se conoce en especial, jodido, pero nos hemos sabido llevar bien. Le hemos tenido paciencia y él también nos ha tenido paciencia. Tampoco es que la Junta Directiva de Real España o las condiciones que le estamos dando sean las mismas que le da el presidente de Los Ángeles al técnico de Los Ángeles. Entonces, a pesar de todo, creo que la relación es muy buena y está muy fuerte. Estamos en el mismo barco, tenemos las mismas responsabilidades y los mismos riesgos. Así que es muy probable que si nos vamos, nos vamos juntos.

Jeaustin Campos, ¿estuvo enfocado en este partido?

Es un técnico de los más laureados de Costa Rica. Obviamente ha estado haciendo entrevistas allá, pero decir que estaba más enfocado en la posibilidad de llegar a la selección de Costa Rica son palabras necias.

¿Tiene Jeustin una cláusula de salida por una mejor oferta?

Claro, Jeaustin tiene un año más de contrato, pero su cláusula... ¿Es cara? Depende para quién. Todo esto se hace con doble sentido: espantar a todos los pequeños que nos anden molestando, pero tampoco cerrarle las puertas si le aparece algo grande. Si es algo grande, no va a tener problema. Por la buena relación que tenemos, sí me generaría alegría que le fuera bien, tal vez a la selección de Costa Rica, tal vez que llegara. Lo quieren sacar de Real España porque es malo, pero lo están llamando de la selección de Costa Rica, entonces ¿por qué lo están llamando? Ellos solo se contradicen, no tiene sentido lo que dicen, lo tiran veneno por tirar.

¿Cuál es la postura de Elías Burbara por lo que pasó ayer en el estadio con Fuad Abufele y Jeaustin Campos?



Soy amigo de ambos, no puedo hablar de eso. Voy agarrar a cada quien por su lado, mejor.

Para cerrar, hablemos de temas puntuales: Fuad Abufele reveló una deuda de 50 millones y que el equipo está hipotecado por 3 años. ¿Cuál es su postura?

Este tema ya lo toqué varias veces. Este mensaje va para el público en general y para todas las personas que se ponen locas con el tema de las cuentas de Real España. El monto es muy grande, todo está respaldado, todo fluye con normalidad. El equipo está endeudado porque no hemos parado de invertir y contratar jugadores, y porque no le hemos quedado mal a nadie. Estamos con el pie metido en el acelerador. Cuando quedemos campeones y la presión deportiva baje, ahí veré los puntos. Hoy nuestro objetivo número 1 es salir campeones. ¿Me importa la deuda? Nada. A quien le moleste la deuda que la pague, y si no, que ni la mencione. Ahorita, salir campeones cueste lo que cueste. Después saco la calculadora, veo cómo bajamos planillas, gastos y refinanciamos todo. No podemos tener dos objetivos. Al principio de la entrevista dije: objetivo número 1, salir campeón de la liga. No es ganarle a Los Ángeles, no es pagar deudas. Cuando salgamos campeones, preguntaremos cuál será el siguiente objetivo, volver a salir campeones. Ya habrá otras prioridades. Ahí vemos la deuda de tantos meses, tantos millones mensuales... limpiemos y lo haremos público, todos los meses. A persignarse.

Real España hizo una fuerte inversión en este campeonato. ¿Está para ser campeón en este torneo? ¿Dónde Real España va a romper esa sequía de títulos que ha tenido desde 2017?

Si dan permiso allá en Tegucigalpa, sí. Siempre. Real España va a estar preparado para salir campeón. Hoy creo que es el torneo que mejor preparado está, más completo está. Siempre hemos tenido un buen 11, siempre hemos tenido un buen equipo. Tal vez no 11, tal vez un 14 o 15. Siempre hemos tenido un gran equipo en todos estos últimos torneos en los que no salimos campeones y los anteriores. Siempre hemos tenido un buen equipo.

Pero si llegas a la gran final con rojas, con lesiones, con suspensiones, ya jugás tu partido importante con 11 jugadores buenos dentro de la cancha, pero volteas a ver a la banca y no hay nada. Nos ha hecho falta eso. Hoy creo que volteás a ver a la banca y decirle a la banca que tiene que estar adentro de la cancha. Te pongo un ejemplo anoche. Te están diciendo: “¿Por qué dejó a fulanito, fulanito, fulanito, fulanito y fulanito afuera?” ¿A quién vas a sacar? Si los 11 que estaban adentro también eran titulares. Si metés a esos cinco, sacás a los otros cinco, hubieras dicho exactamente lo mismo de los cinco que dejaste afuera. Entonces ahora creemos que ya contamos con eso. Hoy sí tenemos banca. Es más, ¿cuál banca? Ni banca tenemos, tenemos dos equipos titulares. Y eso está generando una gran competencia interna, está generando un ambiente de competitividad. Y nada, esperar.

¿Usted sigue siendo parte de la comisión de selecciones?

No. Uno quedó desintegrado de la comisión de selecciones en aquel entonces.

¿Desde cuándo?

Una vez eliminó la selección, ahí quedó el comité. No existe más. Eliminado, tengo entendido.

Porque Rafa Villeda ha dicho que él renunciaba de eso, entonces no sé en qué había quedado.

Quedó botado. No ha habido nada. Desde la eliminación ha habido un silencio total. No tengo información al respecto.

¿Qué le han dicho a ustedes sobre el nuevo técnico? ¿Cuándo vamos a tener? ¿Cuándo habrá un microciclo?

Silencio total. Entonces ahí sí, lo estás preguntando al que no es.