Tabla de posiciones de la Liga Hondubet: Motagua tropieza ante Marathón y le deja servido el segundo lugar a Olimpia

Motagua y Marathón decidieron no hacerse daño en el Clásico de las "Emes", que se disputó en la sexta jornada del Torneo Clausura 2026, y dejaron todo abierto en la clasificación de la Liga Hondubet.

El Ciclón Azul comenzó teniendo la ventaja con un gol de Romario Da Silva (26'), pero el Monstruo Verde no se quedó atrás y apareció Alexy Vega (72') para responder y poner la igualdad en el encuentro, resultado que les dejó un punto para cada uno.