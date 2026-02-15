Tabla de posiciones de la Liga Hondubet: Motagua tropieza ante Marathón y le deja servido el segundo lugar a Olimpia

<b>Motagua </b>y <b>Marathón </b>decidieron no hacerse daño en el Clásico de las "Emes", que se disputó en la sexta jornada del <b>Torneo Clausura 2026</b>, y dejaron todo abierto en la clasificación de la <b>Liga Hondubet</b>.El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/zafarrancho-barra-del-motagua-marathon-estadio-nacional-MI29309612#image-1" target="_blank">Ciclón Azul</a></b> comenzó teniendo la ventaja con un gol de <b>Romario Da Silva </b>(26'), pero el Monstruo Verde no se quedó atrás y apareció <b>Alexy Vega </b>(72') para responder y poner la igualdad en el encuentro, resultado que les dejó un punto para cada uno.