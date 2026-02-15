Liga Hondubet

Tabla de posiciones de la Liga Hondubet: Motagua tropieza ante Marathón y le deja servido el segundo lugar a Olimpia

Motagua no pudo amarrar la segunda plaza y Olimpia va en busca de ella ante Victoria: así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

    Real España es líder, Motagua tropieza y Olimpia tiene servida en bandeja de plata el segundo lugar.
2026-02-15

Motagua y Marathón decidieron no hacerse daño en el Clásico de las "Emes", que se disputó en la sexta jornada del Torneo Clausura 2026, y dejaron todo abierto en la clasificación de la Liga Hondubet.

El Ciclón Azul comenzó teniendo la ventaja con un gol de Romario Da Silva (26'), pero el Monstruo Verde no se quedó atrás y apareció Alexy Vega (72') para responder y poner la igualdad en el encuentro, resultado que les dejó un punto para cada uno.

¡Golpes y heridos! Así fue el zafarrancho de la barra del Motagua en sol norte del Estadio Nacional

Con este empate, Motagua perdió la oportunidad de asegurar la segunda posición del campeonato local y tendrá que esperar lo que haga Olimpia ante Victoria en el juego que se disputa a esta hora en el Municipal Ceibeño.

Por su parte, el Monstruo Verde escaló a la quinta plaza con siete puntos en seis jornadas disputadas. En la cuarta posición está Olancho FC con ocho unidades. Más abajo, en el sexto escalón se encuentra Juticalpa FC con un saldo de seis.

'El toro', pero de Victoria puso de rodillas a Olimpia en La Ceiba: Blackburn mantiene con vida a la Jaiba en la Liga Hondubet

Fuera de los primeros puestos se encuentra Victoria con cuatro puntos, los mismos que Lobos UPNFM y Platense FC. En las últimas dos plazas están CD Choloma y Génesis Policía Nacional, ambos con tres unidades en seis jornadas.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2026

Redacción web
Christian Vindel

