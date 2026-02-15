Motagua vs Marathón EN VIVO: hora y canal para ver el clásico de las Emes por la fecha 6 de la Liga Hondubet

¡Clásico de las "Emes"! Motagua y Marathón se vuelven a ver las caras y se enfrentan este domingo 15 de febrero en el penúltimo juego de la jornada 6 del Clausura 2026. Los Azules buscan seguir encaminados en el triunfo, mientras que los verdolagas intentarán regresar a su mejor versión.

El actual subcampeón del fútbol hondureño ha pasado apuros en los primeros encuentros del torneo. Primero empataron 1-1 ante UPNFM, luego golearon al Juticalpa FC (0-3), igualaron sin goles ante Victoria y el pasado fin de semana cayeron en el polémico derbi ante Real España (0-1). Ya en la última fecha, igualaron 2-2 ante el Platense.

El clásico de las "Emes" se juega este domingo 15 de febrero y el balón comenzará a rodar a partir de las 5:15 PM en Tegucigalpa. El partido se podrá ver a través del canal de Deportes TVC y en web el minuto a minuto por medio de www.diez.hn.