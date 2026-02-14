Olancho FC le propina paliza a su vecino Juticalpa FC en su mejor versión en el torneo Clausura

Inició la jornada 6 del torneo Clausura de la Liga Hondubet con el derbi olanchano entre Olancho FC y Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Los Potros golearon 4-1. Reviví las acciones del encuentro en el MINUTO A MINUTO.



MINUTO A MINUTO DEL JUEGO OLANCHO FC VS JUTICALPA FC



MINUTO 90+4: Finaliza el encuentro, Olancho FC goleó 4-1 al Juticalpa FC en el derbi de las pampas olanchanas.



MINUTO 90+1: Gooooooooooooooool del Olancho. Óscar Almendarez se escapa por la izquierda y define por encima de Denovan Torres para definir como delantero, es el 4-1.



MINUTO 86: Cabezazo letal de Ángel Villatoro, pero Denovan Torres evita con su volada el cuarto gol de los Potros.



MINUTO 76: Gooooooooooooool del Olancho FC: El tico Gabriel Leiva anota el lanzamiento penal y es el 3-1.



MINUTO 73: Fabricio Silva sujeta del cuerpo a Gabriel Leiva y se sanciona penal. La acción comenzó afuera del área.



MINUTO 69: Goooooooooooool del Juticalpa. Centro del joven Yair Medrano y aparece Josué Villafranca para no perdonar en el área chica clavando el descuento de los Canecheros.



MINUTO 57: Cabezazo de Ángel Villatoro que controla sin problemas el meta Denovan Torres.



¡Comienza la segunda parte en el clásico olanchano!



MINUTO 45+2: Finaliza la primera parte, Olancho FC domina con el 2-0 sobre Juticalpa FC.



MINUTO 32: Goooooooooooool de Olancho FC. Óscar Almendarez suelta un remate lejano que se desvió y Denovan Torres no pudo hacer nada para evitar el segundo tanto.

MINUTO 23: "Machuca" Ramírez recibe dentro del área, se quitó dos marca y define de zurda por encima.

MINUTO 28: Remate de Henry Gómez y Denovan Torres no se complicó enviando a tiro de esquina.



MINUTO 16: Goooooooooooooool de Olancho FC. Almendarez gana de cabeza y se lanzó de chilena Clayvin Zúniga para enviarla a las redes celebrando el 1-0.



MINUTO 8: Bombazo lejano de Marcelo Canales que controló en dos tiempos el arquero Gerson Argueta.



MINUTO 1: Se la perdió Clayvin Zúniga, Carlos Argueta centró y el delantero con un cabezazo solitario la envió a un lado de la meta de Denovan Torres.



¡Se movió el balón en la ciudad de Olancho! El Olancho FC y Juticalpa FC juegan el derbi en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO



Olancho FC (4): Gerson Argueta, Geisson Perea, Nelson Múñoz,Óscar Almendarez, Diego Rodríguez, Henry Gómez (Juan Delgado 66), Gabriel Leiva (Deyron Martínez 77), Carlos Argueta, Kevin "Choloma" López (Yeison Mejía 57), Clayvin Zúñiga (Ángel Villatoro 46) y Marlon "Machuca" Ramírez (Cristian Cálix 66).

Goles: Clayvin Zúniga (17), Óscar Almendarez (32 y 90+1) y Gabriel Leiva (76).

Amarillas: Gabriel Leiva, Óscar Almendarez y Juan Delgado.

Roja: Nadie



Juticalpa FC (1): Denovan Torres, Júnior Garcúa, Luis Hurtado (Ilan Rappoport 86), Yervis Gutiérrez (David Mendoza 46) , Roger González, Wisdom Quayé, Axel Gómez, Yair Medrano (Norman Gaboriel 86), Marcelo Canales (Aldo Fajardo 61) y Josué Villafranca (Diego Ledesma 71).

Gol: Josué Villafranca (69)

Amarillas: Axel Gómez, Yervis Gutiérrez, Fabricio Silva, David Mendoza y Marcelo Canales.

Roja: Nadie

Árbitro: Armando Castro.