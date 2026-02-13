Rodrigo de Olivera revela lo que sufrió con su fichaje y sorprende sobre su historia: "No vivía en las condiciones que uno quisiera"

<b>Muchos delanteros, como Auzmendi, que han brillado aquí luego han salido al extranjero. ¿Te ves siguiendo ese camino?</b>Uno siempre trata de hacer lo mejor en lo personal y grupal. Mi llegada a Olancho fue un salto en mi carrera y tuve una temporada muy buena. Ahora en Motagua es otro salto importante.Estoy tranquilo porque en Olancho me brindé en cuerpo y alma. Hoy estoy feliz acá y enfocado en dar lo mejor.<b>Cuando miras hacia atrás, todo lo que has vivido en Honduras y en Uruguay, ¿qué análisis haces porque a un extranjero se le exige más que al nacional?</b>Cuando llegas como extranjero se te exige más. Pasé por muchos momentos: ascenso, pelear el descenso, lesiones, rachas sin gol. En un equipo grande la exigencia es aún mayor.Uno aprende a convivir con los momentos altos y bajos. Hoy estoy viviendo algo que siempre soñé y quiero disfrutarlo.