Rodrigo de Olivera revela lo que sufrió con su fichaje y sorprende sobre su historia: "No vivía en las condiciones que uno quisiera"

Rodrigo de Olivera ha atendido a la prensa este viernes previo al clásico ante Marathón el próximo domingo por la fecha 6 de la Liga de Hondubet. El charrúa fue consultado sobre la llegada polémica al azul profundo, lo que sufrió en Uruguay con todo lo que se hablaba y el sueño que cumplió en Honduras. Del mismo modo, sacó su lado humano y confesó lo más dificíl que pasó como futbolista: "No vivía en las condiciones que uno quisiera"

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo te has sentido tras llegar a un equipo grande como Motagua?¿Quieres superar lo de la temporada pasada y ser campeón goleador? La verdad es que he llegado a una gran institución y estoy muy contento. Después de todo lo que se habló sobre si llegaba o no, fueron días movidos, pero hoy estoy feliz. El grupo me recibió muy bien, el entorno también y el cuerpo técnico igual. Estoy disfrutando mucho este momento. Tal vez es algo soñado, pero también lo estoy viviendo con los pies sobre la tierra. Aspiro a más. Sé que el torneo anterior fue muy bueno para mí, pero quiero repetirlo o incluso superarlo con más goles y, sobre todo, cerrarlo con un título, que es lo que uno siempre anhela. ¿Cómo se sacude uno todo lo que se habló en la previa sobre tu llegada? (por el problema con el presidente de Olancho, Samuel García) Fueron días difíciles. Desde Uruguay veía el apoyo de los hinchas y eso me daba tranquilidad. Pero también estaba todo el tema legal con abogados y representantes. Había nerviosismo y entusiasmo al mismo tiempo. Sabía que podía darse, como siempre lo quise. Por suerte se pudo resolver y hoy estoy acá.

Muchos delanteros, como Auzmendi, que han brillado aquí luego han salido al extranjero. ¿Te ves siguiendo ese camino? Uno siempre trata de hacer lo mejor en lo personal y grupal. Mi llegada a Olancho fue un salto en mi carrera y tuve una temporada muy buena. Ahora en Motagua es otro salto importante. Estoy tranquilo porque en Olancho me brindé en cuerpo y alma. Hoy estoy feliz acá y enfocado en dar lo mejor. Cuando miras hacia atrás, todo lo que has vivido en Honduras y en Uruguay, ¿qué análisis haces porque a un extranjero se le exige más que al nacional? Cuando llegas como extranjero se te exige más. Pasé por muchos momentos: ascenso, pelear el descenso, lesiones, rachas sin gol. En un equipo grande la exigencia es aún mayor. Uno aprende a convivir con los momentos altos y bajos. Hoy estoy viviendo algo que siempre soñé y quiero disfrutarlo.

¿Sientes presión por todo lo que generó tu llegada y por la obligación de ganar títulos? Además, el fin de semana enfrentas a Marathón y a tu competidor en el goleo. No sé si llamarlo presión, pero sí sé que las críticas van a llegar si no hago goles o si el equipo no gana. El delantero siempre es señalado. Hay que hacer oídos sordos y seguir trabajando. Con el tema del goleo fue lindo competir. Eso te motiva a seguir mejorando. Cada partido es una oportunidad nueva. Lo importante es disfrutarlo y mantener el camino. En medio de la polémica, ¿qué te inspiró a venir a Motagua? Siempre quise quedarme en Honduras. Se hablaba de que podía vivir algo parecido a lo de Agustín, que podía llegar a Motagua. Pero no dependía solo de mí. Hoy puedo decir que estoy donde quiero estar. Me había quedado con esa espina y ahora lo disfruto mucho.