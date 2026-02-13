Javier López respalda a Lavallén, habló de la polémica del Barca-Atlético y exige el VAR: "Hay que ser anti Motagua para..."

<b>Hablando del arbitraje y de las polémicas que se siguen dando año tras año, ¿qué reflexión hace?</b>Creo que el problema está perfectamente identificado. Los árbitros necesitan ayuda. Seguramente más preparación y también más empatía y comprensión del entorno. No es fácil arbitrar. Nosotros como entrenadores nos equivocamos, los jugadores también se equivocan mucho dentro del campo.Aquí no se trata de buscar culpables durante uno, dos o diez años. Hay que buscar soluciones ya. Y la única solución a corto plazo es la implementación del VAR. Es algo que les va a ayudar a ellos.Ojalá los entrenadores también tuviéramos un “VAR” para poder corregir errores. Cuando el error es humano, nos equivocamos todos. Maldad no creo que haya; nadie quiere hacerlo mal. Pero cuando cinco minutos después del partido todos pueden ver la jugada repetida, se hace evidente el error o el acierto.El VAR permitiría que el resultado final sea más justo y transparente. Porque cuando hay errores arbitrales que perjudican o benefician a un club, eso se traduce en puntos. Y cuando se pierden puntos, la presión casi siempre recae en el entrenador. A nosotros nos evalúan por resultados y muchas cosas del juego no las podemos controlar.