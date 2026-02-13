Javier López respalda a Lavallén, habló de la polémica del Barca-Atlético y exige el VAR: "Hay que ser anti Motagua para..."

El entrenador del Motagua, Javier López, se pronunció sobre la polémica arbitral que ha marcado la semana en el fútbol hondureño, luego de las declaraciones y sanción al técnico de Marathón, Pablo Lavallén. Si bien dejó claro que empatiza “en el fondo” con el malestar expresado por su colega, pero no estaba muy de acuerdo con la manera en como lo hizo.

Asimismo, habló de la implementación del VAR como herramienta para reducir errores y dar mayor justicia a los resultados. El estratega sostuvo que el problema arbitral no es nuevo y que debe abordarse con responsabilidad. "El árbitro forma parte del resultado”, afirmó, al tiempo que subrayó que la tecnología podría brindar mayor tranquilidad tanto a jueces como a clubes y aficionados.

CONFERENCIA DE PRENSA

Profe, primero, ¿qué piensa usted sobre las declaraciones de Pablo Lavallén y el castigo que recibió? Y sobre Marathón, ¿qué opinión tiene del rival? Enfatizó a mi compañero en el fondo; en las formas quizás no tanto, pero no soy yo quien debe evaluarlas. Eso le corresponde a otras personas. En relación al rival, es un equipo altamente calificado, tanto a nivel individual como colectivo. Han hecho un trabajo fantástico. Esperamos un partido de alta dificultad el domingo. Nos enfrentamos a una gran escuadra como Marathón.

Hablando del arbitraje y de las polémicas que se siguen dando año tras año, ¿qué reflexión hace? Creo que el problema está perfectamente identificado. Los árbitros necesitan ayuda. Seguramente más preparación y también más empatía y comprensión del entorno. No es fácil arbitrar. Nosotros como entrenadores nos equivocamos, los jugadores también se equivocan mucho dentro del campo. Aquí no se trata de buscar culpables durante uno, dos o diez años. Hay que buscar soluciones ya. Y la única solución a corto plazo es la implementación del VAR. Es algo que les va a ayudar a ellos. Ojalá los entrenadores también tuviéramos un “VAR” para poder corregir errores. Cuando el error es humano, nos equivocamos todos. Maldad no creo que haya; nadie quiere hacerlo mal. Pero cuando cinco minutos después del partido todos pueden ver la jugada repetida, se hace evidente el error o el acierto. El VAR permitiría que el resultado final sea más justo y transparente. Porque cuando hay errores arbitrales que perjudican o benefician a un club, eso se traduce en puntos. Y cuando se pierden puntos, la presión casi siempre recae en el entrenador. A nosotros nos evalúan por resultados y muchas cosas del juego no las podemos controlar.

Lo que queremos es que el árbitro tenga el apoyo necesario para realizar su labor con ética y justicia, y que los protagonistas sean los futbolistas. Sobre la llamada “ley mordaza”, ¿cómo manejar ese tema para no caer en sanciones? Yo tengo un control emocional alto. No me verán muy arriba cuando ganamos ni muy abajo cuando perdemos. Entiendo que estoy en un proceso y que no todo lo que sucede en el campo lo puedo controlar. Me centro en lo que sí puedo controlar. No existe ninguna ley mordaza que me hayan comunicado directamente. Creo que esto va en la educación y el control emocional de cada uno. Entiendo que algún colega pueda sentirse muy perjudicado y expresarse de otra manera, pero cada uno es responsable de sus formas. Incluso colegas en España me preguntaban qué estaba pasando aquí. Pero esto es una liga seria y profesional. A veces en los minutos finales ocurren jugadas límite que generan reacciones fuertes.