Javier López respalda a Lavallén, habló de la polémica del Barca-Atlético y exige el VAR: "Hay que ser anti Motagua para..."

El técnico español rompe el silencio, respalda a Lavallén y exige VAR en el fútbol hondureño

2026-02-13

El entrenador del Motagua, Javier López, se pronunció sobre la polémica arbitral que ha marcado la semana en el fútbol hondureño, luego de las declaraciones y sanción al técnico de Marathón, Pablo Lavallén.

Si bien dejó claro que empatiza “en el fondo” con el malestar expresado por su colega, pero no estaba muy de acuerdo con la manera en como lo hizo.

Asimismo, habló de la implementación del VAR como herramienta para reducir errores y dar mayor justicia a los resultados. El estratega sostuvo que el problema arbitral no es nuevo y que debe abordarse con responsabilidad. "El árbitro forma parte del resultado”, afirmó, al tiempo que subrayó que la tecnología podría brindar mayor tranquilidad tanto a jueces como a clubes y aficionados.

CONFERENCIA DE PRENSA

Profe, primero, ¿qué piensa usted sobre las declaraciones de Pablo Lavallén y el castigo que recibió? Y sobre Marathón, ¿qué opinión tiene del rival?

Enfatizó a mi compañero en el fondo; en las formas quizás no tanto, pero no soy yo quien debe evaluarlas. Eso le corresponde a otras personas.

En relación al rival, es un equipo altamente calificado, tanto a nivel individual como colectivo. Han hecho un trabajo fantástico. Esperamos un partido de alta dificultad el domingo. Nos enfrentamos a una gran escuadra como Marathón.

Rodrigo de Olivera entrenando junto al Droopy Gómez y Alejandro Reyes. Foto: Estalin Irías.

Rodrigo de Olivera entrenando junto al Droopy Gómez y Alejandro Reyes. Foto: Estalin Irías.

Hablando del arbitraje y de las polémicas que se siguen dando año tras año, ¿qué reflexión hace?

Creo que el problema está perfectamente identificado. Los árbitros necesitan ayuda. Seguramente más preparación y también más empatía y comprensión del entorno. No es fácil arbitrar. Nosotros como entrenadores nos equivocamos, los jugadores también se equivocan mucho dentro del campo.

Aquí no se trata de buscar culpables durante uno, dos o diez años. Hay que buscar soluciones ya. Y la única solución a corto plazo es la implementación del VAR. Es algo que les va a ayudar a ellos.

Ojalá los entrenadores también tuviéramos un “VAR” para poder corregir errores. Cuando el error es humano, nos equivocamos todos. Maldad no creo que haya; nadie quiere hacerlo mal. Pero cuando cinco minutos después del partido todos pueden ver la jugada repetida, se hace evidente el error o el acierto.

El VAR permitiría que el resultado final sea más justo y transparente. Porque cuando hay errores arbitrales que perjudican o benefician a un club, eso se traduce en puntos. Y cuando se pierden puntos, la presión casi siempre recae en el entrenador. A nosotros nos evalúan por resultados y muchas cosas del juego no las podemos controlar.

Lo que queremos es que el árbitro tenga el apoyo necesario para realizar su labor con ética y justicia, y que los protagonistas sean los futbolistas.

Sobre la llamada “ley mordaza”, ¿cómo manejar ese tema para no caer en sanciones?

Yo tengo un control emocional alto. No me verán muy arriba cuando ganamos ni muy abajo cuando perdemos. Entiendo que estoy en un proceso y que no todo lo que sucede en el campo lo puedo controlar. Me centro en lo que sí puedo controlar.

No existe ninguna ley mordaza que me hayan comunicado directamente. Creo que esto va en la educación y el control emocional de cada uno. Entiendo que algún colega pueda sentirse muy perjudicado y expresarse de otra manera, pero cada uno es responsable de sus formas.

Incluso colegas en España me preguntaban qué estaba pasando aquí. Pero esto es una liga seria y profesional. A veces en los minutos finales ocurren jugadas límite que generan reacciones fuertes.

Motagua realizó su último entreno previo a enfrentar a Marathón en la Liga Hondubet. Foto: Estalin Irías.

Motagua realizó su último entreno previo a enfrentar a Marathón en la Liga Hondubet. Foto: Estalin Irías.

¿Cree que será un Marathón más agresivo por todo lo que ha pasado? ¿Y el VAR realmente solucionaría las polémicas y lo digo por lo que pasó ayer en Barcelona vs Atlético?

El VAR dará más tranquilidad al árbitro. Le permitirá revisar jugadas rápidas que a simple vista son difíciles. El otro día hubo acciones que nos beneficiaron y otras que nos perjudicaron. El árbitro forma parte del resultado de un partido, no podemos obviarlo.

Prefiero siete minutos de pausa por una revisión que un drama después en conferencia de prensa o en la afición. No es una solución definitiva, siempre habrá algún error, pero reducirá las polémicas. Aquel día todos sentados nos dimos cuenta que el gol de Macía era fuera de juego, también que era penal a Discua, pero claro ya lo vimos con la tranquilidad y eso del VAR ayudará.

En un partido no hay 400 jugadas polémicas. Son una o dos decisivas. Yo, por ejemplo, desde el banco no vi claramente algunas acciones ante Victoria (tanto penales como el gol nuestro). Es fácil analizarlas después con repeticiones y sin presión.

¿Cree que los entrenadores deberían poder opinar más libremente sobre decisiones arbitrales?

Lo que estoy opinando hoy no merece sanción. Tras el partido ante Real España dije, con respeto, que no vi mano en el área de Luis Vega. Hay que ser muy antimotagua para decir que eso era mano. Las imágenes tampoco permiten determinarlo con claridad.

No pongo el tema arbitral como excusa del resultado. Lo que quiero es que todos estemos tranquilos. Y creo que la tecnología puede ayudar a eso.

