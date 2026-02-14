Real España es más líder que nunca: Así quedó la tabla de la Liga Hondubet, ¡Choloma se hunde en el descenso!

Real España se consolidó como líder absoluto del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras tras seis jornadas disputadas. La Máquina suma 14 puntos y comienza a marcar distancia en la cima de la tabla. El conjunto aurinegro registra cuatro triunfos y dos empates, manteniéndose invicto en el campeonato. Además, presume 10 goles a favor y apenas cinco en contra, para una diferencia positiva de +5 que respalda su sólido inicio.

En la segunda posición aparece Motagua con ocho unidades, las mismas que Olancho FC y Olimpia, aunque con distinta cantidad de partidos disputados. La pelea por los puestos de privilegio se mantiene cerrada detrás del líder. Más abajo se ubican Marathón y Juticalpa FC con seis puntos, mientras que Victoria y Lobos UPNFM intentan no rezagarse en la clasificación. La zona media refleja un torneo bastante parejo. En la parte baja de la tabla figuran Platense FC, CD Choloma y Génesis FC, que deberán reaccionar pronto para no complicarse. Por ahora, Real España disfruta de un arranque firme y se escapa como el gran protagonista del Clausura.

TABLA ACUMULADA