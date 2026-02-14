Real España es más líder que nunca: Así quedó la tabla de la Liga Hondubet, ¡Choloma se hunde en el descenso!

En la segunda posición aparece Motagua con ocho unidades, las mismas que Olancho FC y Olimpia, aunque con distinta cantidad de partidos disputados. La pelea por los puestos de privilegio se mantiene cerrada detrás del líder.Más abajo se ubican Marathón y Juticalpa FC con seis puntos, mientras que Victoria y Lobos UPNFM intentan no rezagarse en la clasificación. La zona media refleja un torneo bastante parejo.En la parte baja de la tabla figuran Platense FC, CD Choloma y Génesis FC, que deberán reaccionar pronto para no complicarse. Por ahora, Real España disfruta de un arranque firme y se escapa como el gran protagonista del Clausura.