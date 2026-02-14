¡Máquina invicta! Real España cumple venciendo al Choloma y llegará motivado para el duelo contra LAFC en el Morazán

En el día de San Valentín, Real España volvió a enamorar a sus aficionados este sábado tras vencer con un ajustado 2-1 al CD Choloma en el Estadio Morazán, por la sexta jornada del Clausura 2026 de la Liga Hondubet. La 'Máquina' consiguió los tres puntos gracias a los tantos de Daniel Aparicio y Eddie Hernández para reafirmar el liderato: cuatro triunfos y dos empates con los que suma 14 unidades, sin todavía conocer la derrota.

El conjunto catedrático afrontó este encuentro ante un Choloma que continúa en el camino de la amargura de la mano de Carlos 'Chato Padilla sin ganar un tan solo partido, aunque esta noche intentó poner en aprietos a los aurinegros. Pensando en el partido del martes contra Los Angeles FC por la Champions de Concacaf, el técnico Jeaustin Campos decidió hacer variantes en su once inicial. El panameño Julio Rodríguez hizo su debut oficial y lo mismo con el Sub-20 hondureño, Yoshua Palacios. Figuras como el capitán Jhow Benavídez, Darixon Vuelto, Jack Jean-Baptiste o Franklin Flores no tuvieron minutos para estar en plenas condiciones a ese importante duelo contra el cuadro liderado por el surcoreano, Heung-Min Son.

No tardó mucho tiempo Real España en dar el primer golpe. Apenas a los 5 minutos, el defensor Daniel Aparicio conectó de cabeza el primer córner del partido, ejecutado por Roberto Osorto, y puso en ventaja a los locales. Tras el tanto, la visita comenzó a despertar e intentaba inquietar la portería del 'Buba' López hasta que consiguió el empate con un tiro libre de Daniel Rocha, y la complicidad del arquero sampedrano al 36'. Sería en el segundo tiempo cuando Eddie Hernández aprovechó un balón muerto tras un córner y con la derecha fusiló la portería de José Mariano Pineda para sentenciar la victoria al 61'. Además, llegó a los cuatros festejos en este certamen.

Parecía que los 'maquileros' ya estaban noqueados, pero dieron los últimos sustos con un cabezazo al palo, otro remate que apenas se fue rozando el horizontal y un disparo de Padilla que también se estrelló en el poste en los minutos finales. Real España se mantiene en lo más alto del torneo y ahora se enfocará en el compromiso frente a LAFC que se jugará en el mismo escenario de esta noche.

ALINEACIÓN DE REAL ESPAÑA

Luis López; Edson Palacios, Daniel Aparicio, Juan Capeluto, Julio Rodríguez (debut panameño, 19 años); Yoshua Palacios (Debut sub-20), Afronit Tatum, Roberto Osorto; Mike Arana, César Romero y Angel Sayago.

ALINEACIÓN TITULAR DEL CHOLOMA