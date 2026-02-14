¡Máquina invicta! Real España cumple venciendo al Choloma y llegará motivado para el duelo contra LAFC en el Morazán

No tardó mucho tiempo <b>Real España</b> en dar el primer golpe. Apenas a los 5 minutos, el defensor<b> Daniel Aparicio </b>conectó de cabeza el primer córner del partido, ejecutado por <b>Roberto Osorto</b>, y puso en ventaja a los locales.Tras el tanto, la visita comenzó a despertar e intentaba inquietar la portería del <b>'Buba' López</b> hasta que consiguió el empate con un tiro libre de <b>Daniel Rocha, </b>y la complicidad del arquero sampedrano al 36'.Sería en el segundo tiempo cuando<b> Eddie Hernández</b> aprovechó un balón muerto tras un córner y con la derecha fusiló la portería de <b>José Mariano Pineda</b> para sentenciar la victoria al 61'. Además, llegó a los cuatros festejos en este certamen.