Jeaustin Campos se declara listo para recibir a LAFC y arremete contra administración del Estadio Morazán: "Nos quitaron la luz"

El técnico <b>Jeaustin Campos</b> no ocultó su molestia tras el triunfo de <b>Real España</b> ante Choloma, al denunciar que la administración del <b>Estadio Francisco Morazán</b> les apagó las luces y activó el agua cuando intentaban entrenar unos minutos adicionales en la cancha. El estratega calificó la situación como una falta de consideración hacia el equipo local, señalando que solo pedían 15 o 20 minutos para trabajar con los jugadores que no tuvieron participación.Además, previo al duelo frente a <b>Los Angeles FC</b> por la <b>Concacaf,</b> advirtió que su mayor preocupación pasa por equiparar la intensidad y el ritmo de juego del rival estadounidense, un equipo dinámico y de alta exigencia, por lo que insistió en la necesidad de mejorar la continuidad y elevar el nivel competitivo para estar a la altura del desafío internacional.