'Droopy' Gómez y dos jugadores más de Motagua sufren accidente vial: esto dice el comunicado del club y así quedó el carro

Al percatarse del incidente, otros jugadores del plantel se detuvieron para auxiliar y conocer la situación de sus compañeros, quienes permanecían a un costado de la carretera. Cabe señalar que el vehículo en el que se transportaban era relativamente nuevo y tenía pocos días de estar siendo utilizado por el volante argentino.Pese al susto, el <b>“Ciclón Azul” </b>continúa con su preparación de cara al clásico ante el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/derbi-tiene-cambio-olimpia-motagua-nuevo-horario-jornada-torneo-clausura-honduras-NP29374801" target="_blank">Club Olimpia Deportivo</a></b>, programado para el próximo domingo 22 de febrero a las 6:00 de la tarde, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2025-26. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés.