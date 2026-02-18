'Droopy' Gómez y dos jugadores más de Motagua sufren accidente vial: esto dice el comunicado del club y así quedó el carro

Miembros del Motagua sufrieron un accidente de tránsito la tarde del miércoles 18 de febrero, cuando regresaban del entrenamiento diario en las canchas del Complejo Deportivo Pedro Atala Simón, ubicado en Amarateca, Francisco Morazán. En el vehículo tipo camioneta se conducían el mediocampista argentino Rodrigo “Droopy” Gómez, quien iba al volante, junto a Emilio Izaguirre Jr., Luis Garibaldi y el preparador físico Fredy Díaz. El percance ocurrió a la altura del Cementerio Santa Cruz Memorial, en la carretera CA-5 que conduce hacia Tegucigalpa.

De acuerdo con reportes de la prensa del equipo capitalino, un vehículo pesado tipo rastra le quitó el derecho de vía a Gómez, provocando el accidente. Afortunadamente, el hecho dejó únicamente daños materiales. Tras lo sucedido, el cuerpo médico del conjunto azul realizó la revisión correspondiente a los involucrados y confirmó que todos se encuentran en buen estado de salud. No obstante, el “Droopy” Gómez manifestó sentirse un poco mareado tras el impacto.

Al percatarse del incidente, otros jugadores del plantel se detuvieron para auxiliar y conocer la situación de sus compañeros, quienes permanecían a un costado de la carretera. Cabe señalar que el vehículo en el que se transportaban era relativamente nuevo y tenía pocos días de estar siendo utilizado por el volante argentino. Pese al susto, el “Ciclón Azul” continúa con su preparación de cara al clásico ante el Club Olimpia Deportivo, programado para el próximo domingo 22 de febrero a las 6:00 de la tarde, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2025-26. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

COMUNICADO OFICIAL DE MOTAGUA