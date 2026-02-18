Daniel Aparicio encontró algo positivo a la paliza recibida frente a LAFC: "No creo que fue humillación"

Daniel Aparicio Jacobs , defensor titular de la Máquina, fue titular en el encuentro donde LAFC los hizo ver mal desde el arranque del encuentro. Se fueron al descanso con un 5-0 en la espalda.

La terrible humillación en el estadio Morazán no se le borrará de la cabeza a los aficionados de Real España, fue un 6-1 que le propinó Los Ángeles FC en el juego de la primera ronda en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El panameño lamentó lo que pasó en la primera parte, pero le vio detalles positivos a la segunda parte, donde lograron un 1-1. Pero la primera parte los condenó.

Real España visitará a Los Ángeles FC en la vuelta de la primera ronda el próximo martes 24 de febrero desde las 9 de la noche, hora de Honduras.



ENTREVISTA CON DANIEL APARICIO



Se vieron descontrolados durante el partido.

Un poco tristes, se vio reflejado sobre todo en el primer tiempo. Lavamos la cara en el camerino, me quedo con el segundo tiempo donde fuimos aguerridos. Hicimos lo posible para acortar ese resultado, esto es fútbol y esperemos hacer un buen partido en su casa.

Una cosa es perder y la otra que te humillen, tiene que haber crítica.

Sabemos del nivel que tienen los jugadores, para nada es mentira. Tiene que ver el segundo tiempo, salimos un poco nerviosos en el primer tiempo y nos tomó un poco de factura. No creo que fue humillación.

¿Arrepentidos de jugar así con el rival?

Sí, nos despertamos avanzado el primer tiempo y lavamos la cara en el segundo tiempo. Hicimos buen segundo tiempo, me quedo con esa actitud. De haber salido así, hubiese sido de pelea.



¿Qué pasó que no jugaron así en el primer tiempo?

​​​​No sé, recibimos las órdenes del profe y todo jugador se debe a lo que dice el profe, así quiso el cuerpo técnico y salimos a jugar.



La promesa para la vuelta.

Nos comprometidos en limpiar un poco lo que pasó, con orgullo, correr todo y sacar buen resultado.