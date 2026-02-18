Daniel Aparicio encontró algo positivo a la paliza recibida frente a LAFC: "No creo que fue humillación"

La terrible humillación en el estadio Morazán no se le borrará de la cabeza a los aficionados de Real España, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-vs-los-angeles-fc-envivo-online-champions-concacaf-honduras-FN29355541" target="_blank">fue un 6-1 que le propinó</a></b> Los Ángeles FC en el juego de la primera ronda en la Copa de Campeones de la Concacaf.<b>Daniel Aparicio Jacobs</b>, defensor titular de la Máquina, fue titular en el encuentro donde LAFC los hizo ver mal desde el arranque del encuentro. Se fueron al descanso con un 5-0 en la espalda.