Expresidente de Real España encaró a Jeaustin Campos en pleno juego: "Toda la semana estuvo en pláticas con la Federación de Costa Rica"

Tremenda tensión se vive en Real España luego de la paliza que recibió <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-vs-los-angeles-fc-envivo-online-champions-concacaf-honduras-FN29355541" target="_blank">por parte de LAFC de 6-1</a></b> en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula en el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf.Durante el encuentro frente al club de la MLS, circuló un video donde un expresidente de la institución aurinegra desde las gradas fue a encarar directamente al técnico <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-cara-goleada-real-espana-polemica-tremendo-dardo-exdirectivo-ON29359474" target="_blank">Jeaustin Campos.</a></b>