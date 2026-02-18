Expresidente de Real España encaró a Jeaustin Campos en pleno juego: "Toda la semana estuvo en pláticas con la Federación de Costa Rica"

Durante el encuentro frente al club de la MLS, circuló un video donde un expresidente de la institución aurinegra desde las gradas fue a encarar directamente al técnico Jeaustin Campos.

Tremenda tensión se vive en Real España luego de la paliza que recibió por parte de LAFC de 6-1 en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula en el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Se trata de Fuad Abufele Luque, quien por muchas décadas fue director y posteriormente presidente del conjunto sampedrano. Fueron duros señalamientos contra el costarricense.

Luego, en su cuenta personal de la red social X, Fuad Abufele Luque continuó arremetiendo contra el extécnico del Saprissa: "Toda la semana JC estuvo en pláticas con la Federación de Futbol de Costa Rica para dirigirla".

Y continuó: "Se desconcentró, al final lo dejaron bailado, ahí está sus consecuencias, no preparó el partido de @rcdespana como debía ser. El culpable a partir de aquí es @eburbara si lo deja".

Los comentarios fuertes continuaron por parte de Fuad: "Inaceptable lo de JC hoy, el se come la pérdida, total culpa de él, como las finales y semifinales pasadas, va a quedar en la historia como el técnico que logró la peor goleada de @rcdespana en torneo internacional".

Real España visitará a Los Ángeles FC en la vuelta de la primera ronda el próximo martes 24 de febrero desde las 9 de la noche, hora de Honduras.