Son Heung-Min recordó su paso por Honduras y reaccionó a la goleada de LAFC sobre Real España

El atacante asiático mostró su calidad y liderazgo dentro del terreno de juego del encuentro desarrollado en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del encuentro.

El futbolista surcoreano Son Heung-Min volvió a ser protagonista, esta vez luego en el compromiso entre Los Angeles Football Club y Real España , donde el club de la MLS salió victoria con marcador de 6-1 en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Son participó activamente en el circuito ofensivo de su equipo, generó constantes llegadas por la banda, presionó alto y fue determinante en la construcción de jugadas que marcaron diferencia en el resultado.

Durante el compromiso, Son dejó claro por qué es considerado uno de los referentes internacionales del club angelino. Su movilidad, velocidad y precisión en los últimos metros complicaron seriamente a la defensa aurinegra, que tuvo dificultades para contener sus desbordes y asociaciones en el último tercio del campo.

Pero más allá de lo que hizo en la cancha, el surcoreano también dio de qué hablar fuera de ella. Tras finalizar el encuentro, publicó un mensaje en sus redes sociales donde destacó el esfuerzo colectivo y el respeto hacia el rival.

"Una sensación especial estar de vuelta con el equipo, y bonita victoria para empezar la temporada", fueron las palabras del futbolista internacional de Corea del Sur.

El mensaje fue acompañado por imágenes del partido, en las que se le ve celebrando junto a sus compañeros y saludando a jugadores del Real España, gesto que fue bien recibido por los aficionados.

Con esta actuación, Son Heung-Min reafirma su impacto en el escenario internacional y deja claro que su ambición es llevar a su equipo lo más lejos posible en la competición regional, donde cada detalle cuenta y cada partido se juega con intensidad de final.

En la victoria por 6-1 frente a Real España, Son Heung-Min destacó con un gol y tres asistencias. El encuentro de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.