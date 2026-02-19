Son Heung-Min recordó su paso por Honduras y reaccionó a la goleada de LAFC sobre Real España

El futbolista surcoreano <b>Son Heung-Min</b> volvió a ser protagonista, esta vez luego en el compromiso entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/culpables-bochorno-concacaf-real-espana-sufrio-peor-goleada-nivel-internacional-honduras-HP29377761#image-1" target="_blank">Los Angeles Football Club y Real España</a></b>, donde el club de la MLS salió victoria con marcador de 6-1 en la Copa de Campeones de la Concacaf.El atacante asiático mostró su calidad y liderazgo dentro del terreno de juego del encuentro desarrollado<b> en el estadio Morazán </b>de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del encuentro.