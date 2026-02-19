Lavallén rompe el silencio sobre su duro castigo y le deja recado a Real España por la goleada: "Estos equipos te desnudan"

<b>Pablo Lavallén</b>, entrenador de <b>Marathón </b>rompió el silencio sobre su castigo tras la polémica en el clásico sampedrano. El argentino también se pronunció sobre la goleada que recibió <b>Real España </b>en la <b>Concacaf Champions Cup</b> frente a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/inconvenientes-lafc-cuando-iba-salir-sps-problema-salud-sufrio-denis-bouanga-club-mls-AP29377052#image-1" target="_blank">Los Ángeles FC</a></b>.El timonel dice que no se puede competir contra chequeras, que los desnudan y la goleada no está lejos de la realidad. El estratega del <b>Monstruo Verde</b> cree que van a mejorar en lo que resta del torneo ya que han tenido muchos altibajos.