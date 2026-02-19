Lavallén rompe el silencio sobre su duro castigo y le deja recado a Real España por la goleada: "Estos equipos te desnudan"

Pablo Lavallén, entrenador de Marathón rompió el silencio sobre su castigo tras la polémica en el clásico sampedrano. El argentino también se pronunció sobre la goleada que recibió Real España en la Concacaf Champions Cup frente a Los Ángeles FC. El timonel dice que no se puede competir contra chequeras, que los desnudan y la goleada no está lejos de la realidad. El estratega del Monstruo Verde cree que van a mejorar en lo que resta del torneo ya que han tenido muchos altibajos.

"Estamos para eso, para buscar lo que se nos escapó el semestre pasado y para llegar lo más arriba posible", comentó Lavallén en esta entrevista EXCLUSIVA con Diario DIEZ.

-- ENTREVISTA EXCLUSIVA CON PABLO LAVALLÉN --

Después de todo lo que ha pasado, ¿Cómo se ha vivido este tipo de partido ya desde casa?



No, tranquilo, sabiendo de que cuando uno hace un reclamo lo hace con argumentos, sigo sosteniendo que los fallos fueron en contra el equipo y bueno, este eh a seguir mejorando, a seguir mejorando en todos los sentidos y tratando de hacer nuestro trabajo, lógicamente, de lunes a viernes o lunes a sábado y después, bueno, este mirar el equipo por la televisión mientras tanto, pero bueno, contento con lo que con lo que el equipo va de a poco logrando. ¿Ha sentido el respaldo de la directiva, sus jugadores y también de mucha prensa?



Sí, primero el respaldo del club, que si eso siempre es muy importante. Lógicamente de los jugadores, de los de la dirigencia. Me gusta también que la que la prensa eh ponga el ojo en todo ese tipo de situaciones porque eso nos va a hacer mejorar a todos cuando hay más control, siempre eh hay más exigencia de los protagonistas y bueno, ahí y ahí es donde se mejora. Después de un subcampeonato, un torneo prácticamente casi de ensueño para maratón, el inicio ha sido un poco complicado. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Es cansancio? ¿Es parte de que no hubo pretemporada?



Sí, es eso. Nosotros el semestre pasado y hablamos con los jugadores, tuvimos 40 días de pretemporada, donde hicimos amistosos, donde corregimos errores. Si bien ahora ellos saben cuál es la forma de jugar, porque ya hace un semestre que estamos aquí en el en el club. Este, el hecho de haber terminado una final, dar unos días de vacaciones y entrenar 5 días para para arrancar y la verdad no nos agarró no nos agarró en buen en buen nivel. Hasta este lunes habíamos tenido una semana de entrenamiento sin contar esos 5 días donde cuando se volvió a iniciar el torneo que fueron del 20 del 10 19, 18, al, al 25 que jugamos, eso fue una reacondicionamiento físico nada más y ya empezamos a competir eh, y después tuvimos una semana larga, que ahí sí entrenamos 6 días, pero bueno, entrenamos 6 días y jugamos seis fechas en ese, en ese tiempo, entonces a veces este, eh, con los jugadores que se sumaron también coordinar algún tipo de, de movimientos y de trabajo muy difícil porque lógicamente el tiempo no se la adecuado, pero bueno, estamos, la mayoría de los equipos en la misma situación y por eso los partidos también salen más trabados. Profe, los fichajes tal vez no están respondiendo, cree que le falta adaptación tanto a Chuy como como Brayan Moya, ¿lo considera así?



No, yo creo que a poco están respondiendo, creo que es el que más ha jugado, cuando ha entrado ha sido un revulsivo, es un jugador muy rápido con buena técnica. Eh, tuvo, bueno, un gol anulado, tuvo el otro día también una situación de gol claro con Platense. Ha tenido ha tenido situaciones donde nos falta estar un poquito más certeros a la hora de definir. Pero yo estoy contento, estoy contento con Chuy Pérez, con Brayan, con Maylor, con Axel Alvarado que ha llegado. Este, estoy contento con los futbolista que se han sumado. Lógicamente esto no es mágico, esto es de trabajar, trabajar y seguramente eh ahora en un tiempo ya se empezarán a ver la mejor la mejor versión del equipo.