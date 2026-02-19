Olimpia vs Motagua ¿Por qué es el clásico más desigual de Centroamérica?

<b>CLÁSICO TICO, EL SEGUNDO</b><br /><br />Muy por debajo en la lista está la segunda mejor hegemonía de la región en cuanto a clásicos.<b> Se trata de Costa Rica</b>, en donde Saprissa saca una diferencia de 29triunfos sobre Alajuelense: 140 frente a 111. Tauro le saca un margen de 16 victorias a Plaza Amador (62-46) en Panamá, mientras que en el resto de ligas centroamericanas las diferencias son muy estrechas.Comunicaciones aventaja a Municipal en Guatemala con tres victorias (115 a 112), en tanto que FAS supera por nueve al Águila en el Salvador (96-87).<b>En Nicaragua, por su lado,</b> Real Estelí gobierna sobre Diriangén con ocho sonrisas al registrar 29 ganes y 21 derrotas. Si la hegemonía saprissista se queda distante de la paternidad de Olimpia en Honduras, las otras rivalidades están muy lejos del paso que marca el León ante su archirrival de toda la vida.Este domingo se sabrá si el Albo alarga la racha a 49, si las Águilas recortan a 47 o si se mantiene igual...<br /><br /><b>ASÍ ESTÁN LOS CLÁSICOS EN CENTROAMÉRICA<br /><br />Nicaragua: </b>Real Estelí vs Diriangén<br />Clásicos disputados: 77<br />Real Estelí: 29 triunfos<br />Diriangén: 21 victorias<br />Empates registrados: 27<br />Diferencia: 8 triunfos de Estelí.<br /><br /><b>Panamá: </b>Tauro vs Plaza Amador<br />Clásicos disputados: 152<br />Tauro: 62 triunfos<br />Plaza Amador: 46 victorias<br />Empates registrados: 44<br />Diferencia: 16 triunfos de Tauro.<br /><br /><b>Guatemala: </b>Comunicaciones vs Municipal<br />Clásicos disputados: 335<br />Comunicaciones: 115 triunfos<br />Municipal: 112 victorias<br />Empates registrados: 108<br />Diferencia: 3 triunfos de Comunicaciones<br /><br /><b>El Salvador: </b>Fas vs Águila<br />Clásicos disputados: 270<br />FAS: 96 triunfos<br />Águila: 87 victorias<br />Empates registrados: 87<br />Diferencia: 9 triunfos de FAS.<br /><br /><b>Costa Rica: </b>Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense<br />Clásicos disputados: 364<br />Saprissa: 140 triunfos<br />Alajuelense: 111 victorias<br />Empates registrados: 113<br />Diferencia: 29 triunfos de Saprissa.<br /><br /><b>Honduras: </b>Olimpia vs Motagua<br />Clásicos disputados: 289<br />Olimpia: 111 triunfos<br />Motagua: 63 victorias<br />Empates registrados: 115<br />Diferencia: 48 triunfos de Olimpia.