Olimpia vs Motagua ¿Por qué es el clásico más desigual de Centroamérica?

El León y las Águilas se enfrentan este domingo 22 de febrero en el estadio Nacional Chelato Uclés desde las 6 de la noche.

    Olimpia y Motagua se enfrentan por la jornada 7 del torneo Clausura el domingo 22 de febrero. Foto DIEZ.
2026-02-19

Desde aquel primer pulso a mediados de los sesenta en el arranque de la liga profesional se empezó a escribir una fuerte rivalidad y con el paso de los años se fue abriendo una brecha bastante amplia a favor delos Blancos.

Olimpia y Motagua afrontarán este domingo la edición 290 del clásico capitalino de Liga Hondubet por la jornada 7 del torneo Clausura en un choque con mucha historia y con una paternidad muy marcada.

El Ciclón presume de haberle ganado más semifinales y grandes finales a su vecino, pero lo cierto es que la serie general se inclina sobradamente para los Leones.

De los 289 combates anteriores y con 115 empates en el mano a mano, los Merengues registraran 111 triunfos y los Azules 63. Son 48 victorias de diferencia y ese amplio margen se resumen con un dato poderoso: en cuanto a triunfos, se trata del clásico más desigual en toda Centroamérica.

CLÁSICO TICO, EL SEGUNDO

Muy por debajo en la lista está la segunda mejor hegemonía de la región en cuanto a clásicos. Se trata de Costa Rica, en donde Saprissa saca una diferencia de 29triunfos sobre Alajuelense: 140 frente a 111. Tauro le saca un margen de 16 victorias a Plaza Amador (62-46) en Panamá, mientras que en el resto de ligas centroamericanas las diferencias son muy estrechas.

Comunicaciones aventaja a Municipal en Guatemala con tres victorias (115 a 112), en tanto que FAS supera por nueve al Águila en el Salvador (96-87).

En Nicaragua, por su lado, Real Estelí gobierna sobre Diriangén con ocho sonrisas al registrar 29 ganes y 21 derrotas. Si la hegemonía saprissista se queda distante de la paternidad de Olimpia en Honduras, las otras rivalidades están muy lejos del paso que marca el León ante su archirrival de toda la vida.

Este domingo se sabrá si el Albo alarga la racha a 49, si las Águilas recortan a 47 o si se mantiene igual...

ASÍ ESTÁN LOS CLÁSICOS EN CENTROAMÉRICA

Nicaragua: Real Estelí vs Diriangén
Clásicos disputados: 77
Real Estelí: 29 triunfos
Diriangén: 21 victorias
Empates registrados: 27
Diferencia: 8 triunfos de Estelí.

Panamá: Tauro vs Plaza Amador
Clásicos disputados: 152
Tauro: 62 triunfos
Plaza Amador: 46 victorias
Empates registrados: 44
Diferencia: 16 triunfos de Tauro.

Guatemala: Comunicaciones vs Municipal
Clásicos disputados: 335
Comunicaciones: 115 triunfos
Municipal: 112 victorias
Empates registrados: 108
Diferencia: 3 triunfos de Comunicaciones

El Salvador: Fas vs Águila
Clásicos disputados: 270
FAS: 96 triunfos
Águila: 87 victorias
Empates registrados: 87
Diferencia: 9 triunfos de FAS.

Costa Rica: Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense
Clásicos disputados: 364
​​​​​​Saprissa: 140 triunfos
Alajuelense: 111 victorias
Empates registrados: 113
Diferencia: 29 triunfos de Saprissa.

Honduras: Olimpia vs Motagua
Clásicos disputados: 289
Olimpia: 111 triunfos
Motagua: 63 victorias
Empates registrados: 115
Diferencia: 48 triunfos de Olimpia.

Erlin Varela
Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.
