Selección de Honduras tiene su primer juego del 2026 y será en Europa, así lo confirman desde Sudamérica

La <b>Selección de Honduras</b> aún no tiene entrenador oficial luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de no acudir al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy" target="_blank">Mundial 2026</a></b> y la Federación de Fútbol catracha ya está en la búsqueda.Esto está por consumarse en los próximos días y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y desde el sur del continente se está confirmando<b> que Honduras tendrá actividad.</b>