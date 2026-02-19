Selección de Honduras tiene su primer juego del 2026 y será en Europa, así lo confirman desde Sudamérica

La Selección de Honduras aún no tiene entrenador oficial luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de no acudir al Mundial 2026 y la Federación de Fútbol catracha ya está en la búsqueda. Esto está por consumarse en los próximos días y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y desde el sur del continente se está confirmando que Honduras tendrá actividad.

El diario Líbero de Perú informa que la selección de Perú sostendrá primero un partido amistoso frente a Senegal y el segundo será frente al combinado hondureño, citando a sus fuentes dentro de la Federación de Fútbol peruana. Perú primero se medirá a los Leones de la Teranga el sábado 28 de marzo y el martes 31 de marzo será contra la escuadra catracha, será en tierras europeas. De momento la FFH no ha confirmado la información, aunque adelantaron que en la primera fecha FIFA de marzo no habrá partido amistoso. Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, reveló que en la primera fecha, el nuevo entrenador estaría conociendo a los jugadores y por eso no aceptarían jugar amistoso. De momento los nombres de los españoles, Santi Denia y Jesús Casas. Ambos están siendo seguidos por Francis Hernández, Director deportivo de la FFH.