Selección de Honduras tiene su primer juego del 2026 y será en Europa, así lo confirman desde Sudamérica

La selección catracha todavía no tiene entrenador oficial o interino, y sería su estreno frente al combinado sudamericano

    La Selección de Honduras no juega desde el 18 de noviembre cuando empataron sin goles ante Costa Rica y quedaron eliminados de la opción de acudir al Mundial 2026. Foto FFH.
2026-02-19

La Selección de Honduras aún no tiene entrenador oficial luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de no acudir al Mundial 2026 y la Federación de Fútbol catracha ya está en la búsqueda.

Esto está por consumarse en los próximos días y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y desde el sur del continente se está confirmando que Honduras tendrá actividad.

Federación de Honduras ya contactó al primer entrenador europeo para dirigir a la Selección Nacional

El diario Líbero de Perú informa que la selección de Perú sostendrá primero un partido amistoso frente a Senegal y el segundo será frente al combinado hondureño, citando a sus fuentes dentro de la Federación de Fútbol peruana.

Perú primero se medirá a los Leones de la Teranga el sábado 28 de marzo y el martes 31 de marzo será contra la escuadra catracha, será en tierras europeas. De momento la FFH no ha confirmado la información, aunque adelantaron que en la primera fecha FIFA de marzo no habrá partido amistoso.

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, reveló que en la primera fecha, el nuevo entrenador estaría conociendo a los jugadores y por eso no aceptarían jugar amistoso. De momento los nombres de los españoles, Santi Denia y Jesús Casas. Ambos están siendo seguidos por Francis Hernández, Director deportivo de la FFH.

Federación deja claro su objetivo para que la Sub-17 compita en el Mundial y la función de Francis: "Autonomía total"

Sobresale que el encuentro entre Perú y Honduras se disputaría en el estadio Omónio Butarque en Leganés, en el norte de la capital española, Madrid, y el horario oficial se definirá en los próximos días.

Los Incas están dirigidos por el experimentado entrenador brasileño Mano Menezes, quien también está iniciando el proceso de los sudamericanos con miras al Mundial 2030.

