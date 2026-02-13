Luis Alvarado se confiesa: los vicios que dejó, nuevo reto en el Ascenso y la espinita con Honduras: "A veces ves injusticias"

<b>¿Cómo se siente a las puertas de su debut como local al frente del Real Tegus?</b>Estoy contento de estar aquí con el Real Tegus y ahora preparándonos para esta segunda segunda fecha que vamos a recibir al FAS. Ya comenzamos este nuevo proyecto con paso firme, con pie derecho, le ganamos a Marcala Junior allá en Marcala, así que estamos contentos por ese buen inicio.<b>Antes de hablar de esta nueva etapa en los banquillos, háblenos acerca de su trayectoria. ¿Cómo llega Luis Alvarado al fútbol?</b>Es lo que he hecho toda mi vida a nivel de familia. Somos una familia futbolera, tanto en la aldea como en la colonia, con mis amigos, con mi hermano, siempre ha sido el fútbol lo que nos ha rodeado, así es que gracias a Dios que me da esa bendición de poder hacer lo que más me gusta, primero como jugador y ahora como entrenador.<b>¿Cómo fueron sus inicios jugando al fútbol?</b>Fue en la calle, ahí en el barrio jugando con mis aleros, a veces en la calle, luego hicimos un campito ahí entre todos los amigos, vimos un par de solares ahí que estaban baldíos y empezamos a meterle machete, a sacar raíces y así fue como comenzamos a jugar ahí en el barrio, ya luego se hizo más bonito el campo y luego paso al Perla del Ulúa, ahí fue donde ya comencé a entrenar de forma seria y formal.