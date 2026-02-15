Troglio revela que tuvo ofertas para dirigir a Honduras y la razón por la que no se dio; sorprende: "Ahora es el momento"

Pedro Troglio no oculta su deseo por convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Honduras y en las últimas horas se ha mostrado abierto a aceptar una oferta de la FFH para tomar las riendas de la Bicolor. En una entrevista con el podcast "La Parrilla del Loco", el actual técnico de Banfield se sinceró al mencionar que es uno de los candidatos para llegar a la H y reconoció que en el pasado tuvo oportunidades para tomar las riendas de la escuadra catracha, sin embargo, el hecho de estar dirigiendo al Olimpia en instancias decisivas impidió que se concretara esta posibilidad.

"Tuve dos o tres veces la chance, lo que pasa es que las veces que tuve chance estaba jugando instancias finales en los torneos de Concacaf y el presidente mío es como que no te cedía, porque decía: "Te cedo en esta instancia y pierdo el campeonato y me matan a mí", declaró el argentino. "Ahora es el único momento que uno podría, que está libre la posibilidad, pero bueno, estoy ahí entre cuatro o cinco (candidatos)", agregó el nacido en Luján. Pese a estar dirigiendo en la primera división de Argentina (con el Banfield), Troglio no ha ocultado su deseo por hacerse cargo de la Selección de Honduras, apuntando que le gustaría entrar en una lista de cinco o seis técnicos para dirigir a la Bicolor rumbo al Mundial 2030. “A mí lo que me interesa es entrar en una lista de cinco o seis técnicos. Me gustaría decir, me han considerado, estoy entre cinco o seis técnicos, ¿me toca o no me toca? Si me toca sería el hombre más feliz del mundo”, expresó Troglio semanas atrás en un programa televisivo.

Los candidatos para dirigir a Honduras

El nombre de Pedro Troglio no es el único que está en la agenda de la FFH para dirigir a la Selección de Honduras. Tras su llegada al país, el director deportivo Francis Hernández dijo que cuentan con varios perfiles y están trabajando para definir al entrenador que encaje con el nuevo proyecto encabezado por el español