Troglio revela que tuvo ofertas para dirigir a Honduras y la razón por la que no se dio; sorprende: "Ahora es el momento"

<b>Pedro Troglio </b>no oculta su deseo por convertirse en el nuevo entrenador de la <b>Selección de Honduras </b>y en las últimas horas se ha mostrado abierto a aceptar una oferta de la <b>FFH </b>para tomar las riendas de la Bicolor.En una entrevista con el podcast <i>"La Parrilla del Loco"</i>, el actual técnico de <b>Banfield </b>se sinceró al mencionar que es uno de los candidatos para llegar a la H y reconoció que en el pasado tuvo oportunidades para tomar las riendas de la escuadra catracha, sin embargo, el hecho de estar dirigiendo al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/america-vs-olimpia-en-vivo-hora-donde-ver-el-partido-champions-de-concacaf-LM29255916" target="_blank">Olimpia</a> </b>en instancias decisivas impidió que se concretara esta posibilidad.