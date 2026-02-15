Kervin Arriaga volvió a ser titular, pero terminó mal: la infantil roja que recibió en el clásico Levante vs Valencia

El mediocampista hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-protocolo-medico-evolucion-golpe-cabeza-sufrio-hondureno-liga-espanola-HN29249358" target="_blank">Kervin Arriaga</a></b> volvió a la titularidad con el <b>Levante UD</b>, algo que no ocurría desde el pasado 11 de enero, cuando su equipo empató frente al <b>RCD Espanyol</b>. Sin embargo, su regreso al once inicial terminó siendo amargo en la jornada más reciente del campeonato.El conjunto granota cayó 2-0 ante el <b>Valencia CF</b> en el derbi correspondiente a la fecha 24 de la <b>LaLiga</b>, en un partido complicado en el que el equipo nunca logró imponer condiciones y terminó cediendo puntos importantes en la lucha por la permanencia.