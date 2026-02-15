Kervin Arriaga se pronuncia tras la infantil roja que recibió con el Levante en la Liga Española: "Hay mucho por mejorar..."

El hondureño Kervin Arriaga dio la cara tras la expulsión que sufrió en el derbi de Valencia por la Liga Española, un episodio que marcó el regreso del catracho a la titularidad con Levante UD, algo que no conocía desde el pasado 11 de enero.

Arriaga vio la tarjeta roja en el tiempo agregado del segundo tiempo, luego de recibir una doble amonestación. El árbitro Miguel Ángel Ortiz le mostró la segunda amarilla por desaprobar una decisión arbitral, dejando a su club con un hombre menos en los minutos finales de un partido de alta tensión.