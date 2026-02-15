Legionarios

Kervin Arriaga se pronuncia tras la infantil roja que recibió con el Levante en la Liga Española: "Hay mucho por mejorar..."

El hondureño utilizó sus redes sociales para pedir disculpas al equipo y la afición luego de haber sido expulsado por una desaprobación al árbitro.

El hondureño Kervin Arriaga dio la cara tras la expulsión que sufrió en el derbi de Valencia por la Liga Española, un episodio que marcó el regreso del catracho a la titularidad con Levante UD, algo que no conocía desde el pasado 11 de enero.

Arriaga vio la tarjeta roja en el tiempo agregado del segundo tiempo, luego de recibir una doble amonestación. El árbitro Miguel Ángel Ortiz le mostró la segunda amarilla por desaprobar una decisión arbitral, dejando a su club con un hombre menos en los minutos finales de un partido de alta tensión.

Kervin Arriaga volvió a ser titular, pero terminó mal: la infantil roja que recibió en el clásico Levante vs Valencia

Horas después del compromiso, Kervin Arriaga utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo y sincero, asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido en el Levante UD vs Valencia.

“No hay mucho que decir. Solo pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la afición que dejó todo hoy en la cancha. Sé que hay mucho por mejorar y aprender, pero solo se crece a partir de los errores. Disculpas totales, granotas”.

Arriaga y Levante se hunden en el descenso tras caer ante Valencia: los tres clubes que se están yendo a segunda

El futbolista hondureño reconoció que su reacción fue un error y dejó claro que está comprometido a aprender de la experiencia. Además, acompañó su mensaje con una reflexión contundente: “Equivocarse es un defecto de todos; pedir disculpas, una virtud de pocos”.

