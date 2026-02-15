Kervin Arriaga se pronuncia tras la infantil roja que recibió con el Levante en la Liga Española: "Hay mucho por mejorar..."

El hondureño <b>Kervin Arriaga </b>dio la cara tras la expulsión que sufrió en el derbi de Valencia por la <b>Liga Española</b>, un episodio que marcó el regreso del catracho a la titularidad con <b>Levante UD</b>, algo que no conocía desde el pasado 11 de enero.Arriaga vio la tarjeta roja en el tiempo agregado del segundo tiempo, luego de recibir una doble amonestación. El árbitro <b>Miguel Ángel Ortiz </b>le mostró la segunda amarilla por desaprobar una decisión arbitral, dejando a su club con un hombre menos en los minutos finales de un partido de alta tensión.