¡Romell Quioto está intratable! Así fue su cuarto gol con Al Faysaly en la segunda división de Arabia Saudita

Con este tanto, Quioto alcanzó su cuarta anotación en apenas cinco partidos disputados con su nuevo club, confirmando el buen momento que atraviesa desde su llegada. Su aporte ofensivo ha sido clave para que el equipo mantenga una racha positiva en la competición.El triunfo permitió al Al Faysaly escalar hasta la sexta posición en la tabla, ubicándose en el último puesto que da acceso a los Playoffs de Ascenso. El conjunto empieza a meterse de lleno en la pelea por subir de categoría, un objetivo que parecía lejano semanas atrás.